ISBN 978-985-7074-62-4 (т. 1)

ISBN 978-985-7074-64-8

Франтишек Зиг - Евангелие Иисуса Христа от Марка - Том 1 Мк 1, 1 - 9, 13: Иисус возвещает Царствие Божие - Мессия и Сын Божий - Вступление

Евангелие, которое возвещал Иисус из Назарета, передано нам благодаря многим людям. Марк обработал эти свидетельства и собрал их в форме книги. Цель настоящего комментария, в котором рассматривается широкий библейский, исторический, литературный и богословский контекст Евангелия, — содействовать более углублённому размышлению над содержанием различных текстов Священного Писания, над приведёнными в них словами и описаниями дел Откровения Божия, совершённых через Иисуса из Назарета.

В наше время появляется много новых переводов Библии. Их задача — помочь читателям, сделав понятным содержание Откровения Божия. Однако перевод на современный язык книг, включённых Церковью в Библейский канон, требует особой тщательности. Каждый перевод — это в то же время некоторая интерпретация текста. Поэтому перевод с оригинала, снабжённый комментариями, даёт возможность лучше понять содержание книги. А поскольку содержание книг Священного Писания — это Откровение, переданное Богом для людей, а также описание того, как люди относились к спасительным инициативам Бога, то в комментарии вполне оправдано принимать во внимание широкий контекст, который в то же время выполняет функцию свидетельства.

Тем читателям, которые в первый раз обращаются к этой книге, рекомендую после Вступления ознакомиться с Приложением 1, где содержится краткое введение в комментируемое Евангелие. Кардинал Карло Мария Мартини назвал Евангелие от Марка Евангелием катехумена, или учебником инициации, христианской формации. Желающие стать христианами или утвердиться в своей христианской вере найдут в нём ответ на вопросы: Кто такой Иисус? Что значит жить согласно Его Евангелию? К этому подводят многие тексты Евангелия от Марка, которые уже с первых глав тесно связаны с личностью Иисуса.

Предлагаемый комментарий не носит строго научного характера, а предназначен для широкого круга читателей, в том числе, не имеющих специального образования в области библейского богословия, для катехетов, неокатехуменальных и иных церковных групп и для тех верующих, которые хотят лучше понимать Евангелие. Поэтому автор часто опускает некоторые трудные термины из области библистики и экзегетики, а интересующихся подробностями отсылает к различным библиографическим источникам. Полные названия книг и статей, указанных в подстрочных ссылках, можно найти в библиографии в конце книги. Эти и другие материалы могут быть полезны для дальнейшего углубления знаний в области библистики, а также для более глубоких богословских размышлений над текстами Священного Писания и формирования своего отношения к вере.

Толкования некоторых понятий приведены в кратком словаре (Приложение 2), что облегчает самостоятельную работу с комментарием. Библейские цитаты, ссылки на которые указаны в комментарии без уточнения названия книги, относятся к Евангелию от Марка. Тексты из книг Священного Писания цитируются согласно «Библии тысячелетия»*. К ряду книг Нового Завета, в частности, к Посланиям и Откровению св. Иоанна Богослова, автор обращается только иногда, так как эти писания, ввиду их литературного жанра и богословского профиля, требуют особого обсуждения.

Как пользоваться комментарием? Специфический характер книг Священного Писания требует выработки надлежащего стиля чтения, отличающегося от чтения романов, поэтических произведений или прессы. И этому надо учиться. Не следует читать сразу несколько разделов подряд. Если комментарий к первым фрагментам Евангелия покажется слишком трудным, можно перейти к последующим произвольно выбранным перико-пам и комментариям к ним. Начать можно даже с последних, то есть с описания Страстей Иисусовых. Нет необходимости соблюдать очерёдность. Однако, приобретя некоторые навыки, всё же следует вернуться к более ранним и трудным фрагментам и спокойно читать всё последовательно, с самого начала. Если библиографическая информация, приведённая в сносках, вас не интересует, её можно опускать. Комментарии к первым текстам довольно сжатые и могут показаться трудными. Следующие будут полегче. Повторюсь, при первом чтении нет необходимости придерживаться очерёдности, а можно выбирать произвольные перикопы с соответствующим комментарием. Но позже стоит вернуться к пропущенным разделам. Читать следует медленно, по возможности, немного задерживаясь на словах, которые находят у вас отклик.

Тематические блоки, начало которых в тексте комментария выделено жирным шрифтом, могут помочь при построении личного размышления. Рекомендую каждый день в удобное для вас время прочитать одну из перикоп Евангелия и заинтересовавшие вас фрагменты комментария к ней. После прочтения текста и комментария к нему советую ещё раз вернуться к рассматриваемому тексту Священного Писания, обращая особое внимание на приведённые евангелистом слова Иисуса и богословское содержание, к которому подводит автор Евангелия. Комментарий играет здесь только вспомогательную роль. Можно повторно прочитать некоторые выводы автора комментария. Если после прочтения текста Евангелия не возникает собственных мыслей, рекомендую вспомнить те, которые возникали у вас при чтении предыдущих фрагментов. Можно также обратиться к указанным в комментарии фрагментам других книг Священного Писания.

Франтишек Зиг - Евангелие Иисуса Христа от Марка - В 2 томах - Том 2 Мк 9, 14 - 16, 20: Интенсивная формация учеников перед уходом Учителя. Иисус отдаёт Свою жизнь за людей и входит во славу Отца Франтишек Зиг - Евангелие Иисуса Христа от Марка - В 2 томах - Том 2 Мк 9, 14 - 16, 20: Интенсивная формация учеников перед уходом Учителя. Иисус отдаёт Свою жизнь за людей и входит во славу Отца Франтишек Зиг SJ : пер. с пол. Ирины Бурак, Людмилы Бурлевич Минск : ПРО ХРИСТО, 2017. — 392 с. ISBN 978-985-7074-63-1. Франтишек Зиг - Евангелие Иисуса Христа от Марка - В 2 томах - Том 2 Мк 9, 14 - 16, 20: Интенсивная формация учеников перед уходом Учителя. Иисус отдаёт Свою жизнь за людей и входит во славу Отца - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Часть 3 Интенсивная формация учеников перед уходом учителя (Мк 9, 14 - 13, 37)

В единстве с Учителем и Господом

Учитель объявляет Свои требования

Условия входа в Царство Божие

В Иерусалиме Иисус выступает с авторитетом Мессии

Последние дискуссии и разбирательства в Иерусалиме

Эсхатологическая речь Иисуса, обращенная к ученикам

Часть 4 Иисус отдаёт свою жизнь за людей и входит в славу Отца (Мк 14,1 - 16, 20)

Введение в историю Страстей Иисуса из Назарета

Различные инициативы перед Страстями Иисуса

Подготовка Иисуса накануне Своих Страстей

Послушный Отцу, Иисус один пойдёт по Своему пути страдания .

Иисус перед синедрионом — высшим иудейским судом

Начальники Израилевы предают Иисуса в руки язычника

Язычники исполняют приговор

Последние свидетельства

Господь воскрес

Древнехристианские свидетельства о Воскресении Иисуса и о порученной ученикам миссии

Библиография