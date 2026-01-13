В словаре-указателе приводятся:

основные словарные значения еврейских и греческих слов, включенных в нумерацию Стронга,

частные значения, в которых эти слова используются в Библии;

грамматические сведения об этих словах;

этимологические и семантические комментарии,

значения имен собственных на основе словарных материалов из симфонии Джеймса Стронга;

произношение еврейских слов;

способы передачи еврейских и греческих слов в Синодальном переводе Библии.

Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания

Составитель Ю. А. Цыганков

Издательство: Библия для всех, 2005 год

ISBN: 5-7454-0933-9

Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания - Ю. А. Цыганков - Предисловие

«Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания» продолжает серию изданий Христианского общества «Библия для всех», в которую вошли «Полная симфония на канонические книги Священного Писания» (1996), «Полная симфония на неканонические книги Священного Писания» (2000), а также двухтомная «Симфония на канонические книги Священного Писания с еврейским и греческим указателями» (2003). Все эти публикации были предназначены для того, чтобы сделать более удобной работу с Библией.

Общеизвестно, что при обращении к Библии время тратится не только на ее непосредственное изучение, но и на поиск места, в котором Слово Божие затрагивает какой-либо интересующий человека вопрос, и перечисленные выше симфонии способны существенно ускорить этот поиск. Более того, выпущенная в 2003 году Симфония на канонические книги Священного Писания с еврейским и греческим указателями» позволяет не только быстро найти соответствующее место Библии, но и узнать, какие еврейские или греческие слова стоят в исходных текстах, а также сопоставить разные способы их перевода в Синодальном издании и уточнить смысл Писания, который во многих случаях оказывается не совсем ясным, например, из-за многозначности русского слова. Что касается данного издания, «Еврей-ско-русского и греческо-русского словаря-указателя на канонические книги Священного Писания», то в основе своей оно является переизданием второго тома «Симфонии с указателями», однако перечислению способов перевода здесь предшествуют грамматические, этимологические и семантические сведения об исходном слове, что позволяет проводить изучение Библии еще эффективнее.

Такая форма представления библейского справочного материала не нова. Ее применил еще Джеймс Стронг в своей симфонии, изданной в конце XIX века. Возможно, некоторые лексикологические наблюдения и терминология Стронга с позиций современного языкознания выглядят устаревшими, однако его симфония хорошо зарекомендовала себя и пользуется авторитетом уже целое столетие, в его словарных материалах отражается логика развития значений еврейских и греческих слов, прослеживаются их этимологические и словообразовательные связи, достаточно показательно выявляется семантическая структура слова, а составленные на основе нумерации Стронга указатели объединяют в соответствующих статьях слова и сочетания из переводных текстов Библии, связь между которыми без его симфонии могла бы остаться незамеченной. Вот почему словарная часть данного издания во многом согласуется с работой Стронга, и именно по его симфонии мы, за некоторыми исключениями, приводили комментарии этимологического и толковательного характера.

Однако было бы не совсем верным считать словари из данного издания переводом словарей Стронга. Во-первых, чтобы увязать текст словарной статьи со списком переводов из русского Синодального издания Библии или с иными использовавшимися нами справочными изданиями, иногда требовалось давать дополнительные комментарии. А во-вторых, значения еврейских и греческих слов приводились нами с использованием как материалов Стронга, так и других справочников.

Это было вызвано объективной необходимостью, поскольку перевод двуязычных словарей на другой язык, как правило, оказывается довольно сложным и неэффективным из-за многозначности слов (некоторые приводимые в словаре Стронга английские слова могут иметь до десяти и более различных словарных значений, выбор между которыми сделать нелегко, если не обращаться к альтернативным источникам). В результате обращения к другим изданиям перечень значений у многих слов был существенно расширен по сравнению с симфонией Стронга, однако здесь надо заметить, что мы не ставили своей целью приводить полный ряд словарных значений или синонимов, полагая, что читатели не будут смотреть только в словари или только в указатели, а сумеют извлечь пользу для изучения Библии из возможности их сопоставления.

Указатели из данного издания в каком-то смысле являются параллелью словарям, но отличаются от них тем, что охватывают гораздо более широкий спектр речевых значений. Хотя в подавляющем большинстве случаев по указателям можно с достаточно большой степенью достоверности определить словарные значения еврейского или греческого слова, сами по себе указатели не являются словарями. В них лишь регистрируются те слова и сочетания слов, которые были использованы авторами Синодального перевода для передачи смысла еврейского и греческого текста.

В процессе работы переводчик вынужден время от времени выходить за рамки списка слов, которые предлагаются в словарях, поскольку, пытаясь передать смысл, он вместе с тем должен подбирать слова в соответствии с законами грамматики, нормами сочетаемости лексических единиц в речи, а также использовать типичные для своего времени формы выражения мысли и выдерживать единообразие стиля. Вследствие этих требований перечень значений из словарной статьи может отличаться от слов и сочетаний, приводимых в указателях.

Указатели составлялись прежде всего на полнозначные слова. Было учтено 224036 еврейских и 68658 греческих слов. Способы перевода на русский язык служебных частей речи, местоимений, а также вспомогательных глаголов в подавляющем большинстве случаев не регистрировались. Это связано в первую очередь с тем, что использование служебных частей речи сугубо индивидуально и регламентируется грамматической структурой каждого языка по-разному, а потому установить в рамках симфонии сколько-нибудь значимые и закономерные соответствия между исходным и русским текстами на материале союзов, предлогов, частиц не представляется возможным (например, предложные сочетания одного языка могут соответствовать беспредложному управлению другого — и наоборот). Установить же исходное значение еврейских и греческих служебных слов и правильность их перевода на русский язык можно, только обратившись к оригинальным текстам и проанализировав соответствующий грамматический и семантический контекст.

Более подробно о принципах составления указателей и способах их использования рассказывается в предисловии к первому тому «Симфонии на канонические книги Священного Писания с еврейским и греческим указателями».

Древнегреческо-русский словарь Дворецкого