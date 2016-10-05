Зильбер - Беседы о Торе
От автора. Большинство пояснений к недельным главам, приводимых в этой книге, взяты из толкований известных комментаторов Торы Раши и Рамбана, а также из Талмуда и мидрашей.
Ради простоты изложения я опустил многие ссылки, но надеюсь, что наступит день, когда мои читатели ознакомятся с этими комментариями по первоисточникам.
Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим
Издание 6-е
Иерусалим 5776 (2016)
Toldos Yeshurun
ISBN 965-7275-00-8
Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим - Содержание
Предисловие
От автора
БРЕШИТ
- Брешит
- Hoax
- Лех леха
- Ваера
- Хаей Сара
- Толдот
- Ваеце
- Ваишлах
- Ваешев
- Микец
- Ваигаш
- Вайхи
ШМОТ
- Шмот
- Ваэра
- Бо
- Бшалах
- Итро
- Мишпатим
- Трума
- Тцаве
- Китиса
- ВаякГель
- Пкудей
ВАИКРА
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мцора
- Ахарей мот
- Кдошим
- Эмор
- Бегар
- Бехукотай
БЕМИДБАР
- Бемидбар
- Насо
- Бег аалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот
- Масэй
ДВАРИМ
- Дварим
- Ваэтханан
- Экев
- Ръэ
- Шофтим
- Ки теце
- Ки таво
- Ницавим
- Ваелех
- Гаазину
- Ве-зот fa-браха
Приложение 1. ЧУДЕСА В ПРИРОДЕ
- О мимикрии
- Размножение растений
- Биологические часы
- Родительский инстинкт
- Статистика рождений мальчиков и девочек
- Сложность живых организмов
- О зрении и слухе
- Миграция
- Природа роскошествует
- Гармония в природе
- Случайность или воля Б-га?
- Критика дарвинизма
- Литература
Приложение 2. ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ
Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим - Предисловие
Религиозные периодические издания в Израиле обычно помещают в пятничных номерах заметки по недельным главам Торы. В одном из таких изданий - выходящем на русском языке журнале "Алеф" - беседы о Торе вел рав Ицхак Зильбер. На их основе и составлена им книга, которую мы предлагаем нашему читателю.
Что такое недельная глава?
Тора (Пятикнижие Моисея) состоит из пяти книг, которые делятся на недельные главы. Прочитывая каждую субботу во время молитвы в синагоге по одной главе (на иврите такая глава называется парашат га-шавуа), евреи в течение года завершают чтение всей Торы с тем, чтобы в новом году начать его сызнова. И так всю жизнь.
Тора неисчерпаема. Но чтобы почувствовать это, надо учиться.
Сегодня число людей, приехавших в Эрец-Исраэль из республик бывшего Советского Союза и читающих по-русски, неизмеримо возросло. Многие из них испытывают им самим пока еще не совсем понятный интерес к Торе, но, увы, почти ничего не знают о Книге книг своего народа.
В Израиле сейчас издается немало литературы по иудаизму на русском языке. В основном это переводная литература - с английского, с иврита. Книга "Беседы о Торе" написана по-русски. В ней с вами говорит человек, хорошо знающий действительность, сформировавшую большинство из нас.
Рав Ицхак Зильбер родился в Казани в 1917 году. Сын раввина, получивший "подпольно" традиционное еврейское воспитание, с детства учивший с отцом Тору, рав Ицхак приехал в Израиль, когда ему было уже за пятьдесят. За плечами остались нелегкое и необычное детство - без обязательной для каждого советского ребенка учебы в школе, работа в слесарной мастерской - в отрочестве, в юности - рабфак и университет, потом работа учителем математики, война, несколько лет лагерей, и всегда - постоянное и твердое противостояние внешнему нажиму и вера в поддержку Всевышнего.
"Все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично", -прочтете вы в книге и, действительно, найдете в ней немало такого, что побудит вас заново переосмыслить свое прошлое и иначе увидеть мир.
Расширив и дополнив свои прежние Беседы по недельным главам Торы, рав Ицхак Зильбер издает их в надежде быть полезным и своим новым соотечественникам, и евреям, живущим в бывшем Советском Союзе.
Краткие беседы известного русскоязычного раввина Ицхака Зильбера на главы Торы (в иудейской традиции). Написана простым и доступным языком. В книге есть так же интересные размышления о присутствии Всевышнего в творении.
Это действительно беседы рава Ицхака Зильбера о недельных главах Торы, которые собрали в книжку, до этого они в разных форматах и видах гуляли по сети, сегодня можно всё прочитать в одном издании. Рав Зильбер не ставил своей целью объяснитъ все детали и вопросы недельной главы, скорее он желал представить общую информацию и интересные мысли. Эти беседы имеют вид маленьких уроков для каждого. Именно каждый может найти для себя что-то, что коснётся его и заставит задуматься о тексте Торы, а также, не в последнюю очередь о себе, что большая редкость и не каждый комменарий имеет такую жизненную силу.
Ну и необходимо помнить, что рава Ицхака Зильбера можно назвать отцом русскоязычного еврейства последнего времени, а особенно тех, кто вернулся к вере своих отцов.
Тоже очень рекомендую!
Достойный труд на который следует обратить своё внимание."Все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично", -прочтете вы в книге и, действительно, найдете в ней немало такого, что побудит вас заново переосмыслить свое прошлое и иначе увидеть мир.
Рекомендую!!!!!!!!!!!