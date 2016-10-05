От автора. Большинство пояснений к недельным главам, приводимых в этой книге, взяты из толкований известных комментаторов Торы Раши и Рамбана, а также из Талмуда и мидрашей.

Ради простоты изложения я опустил многие ссылки, но надеюсь, что наступит день, когда мои читатели ознакомятся с этими комментариями по первоисточникам.

Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим

Издание 6-е

Иерусалим 5776 (2016)

Toldos Yeshurun

ISBN 965-7275-00-8

Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим - Содержание

Предисловие

От автора

БРЕШИТ

Брешит

Hoax

Лех леха

Ваера

Хаей Сара

Толдот

Ваеце

Ваишлах

Ваешев

Микец

Ваигаш

Вайхи

ШМОТ

Шмот

Ваэра

Бо

Бшалах

Итро

Мишпатим

Трума

Тцаве

Китиса

ВаякГель

Пкудей

ВАИКРА

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мцора

Ахарей мот

Кдошим

Эмор

Бегар

Бехукотай

БЕМИДБАР

Бемидбар

Насо

Бег аалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масэй

ДВАРИМ

Дварим

Ваэтханан

Экев

Ръэ

Шофтим

Ки теце

Ки таво

Ницавим

Ваелех

Гаазину

Ве-зот fa-браха

Приложение 1. ЧУДЕСА В ПРИРОДЕ

О мимикрии

Размножение растений

Биологические часы

Родительский инстинкт

Статистика рождений мальчиков и девочек

Сложность живых организмов

О зрении и слухе

Миграция

Природа роскошествует

Гармония в природе

Случайность или воля Б-га?

Критика дарвинизма

Литература

Приложение 2. ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ

Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим - Предисловие

Религиозные периодические издания в Израиле обычно помещают в пятничных номерах заметки по недельным главам Торы. В одном из таких изданий - выходящем на русском языке журнале "Алеф" - беседы о Торе вел рав Ицхак Зильбер. На их основе и составлена им книга, которую мы предлагаем нашему читателю.

Что такое недельная глава?

Тора (Пятикнижие Моисея) состоит из пяти книг, которые делятся на недельные главы. Прочитывая каждую субботу во время молитвы в синагоге по одной главе (на иврите такая глава называется парашат га-шавуа), евреи в течение года завершают чтение всей Торы с тем, чтобы в новом году начать его сызнова. И так всю жизнь.

Тора неисчерпаема. Но чтобы почувствовать это, надо учиться.

Сегодня число людей, приехавших в Эрец-Исраэль из республик бывшего Советского Союза и читающих по-русски, неизмеримо возросло. Многие из них испытывают им самим пока еще не совсем понятный интерес к Торе, но, увы, почти ничего не знают о Книге книг своего народа.

В Израиле сейчас издается немало литературы по иудаизму на русском языке. В основном это переводная литература - с английского, с иврита. Книга "Беседы о Торе" написана по-русски. В ней с вами говорит человек, хорошо знающий действительность, сформировавшую большинство из нас.

Рав Ицхак Зильбер родился в Казани в 1917 году. Сын раввина, получивший "подпольно" традиционное еврейское воспитание, с детства учивший с отцом Тору, рав Ицхак приехал в Израиль, когда ему было уже за пятьдесят. За плечами остались нелегкое и необычное детство - без обязательной для каждого советского ребенка учебы в школе, работа в слесарной мастерской - в отрочестве, в юности - рабфак и университет, потом работа учителем математики, война, несколько лет лагерей, и всегда - постоянное и твердое противостояние внешнему нажиму и вера в поддержку Всевышнего.

"Все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично", -прочтете вы в книге и, действительно, найдете в ней немало такого, что побудит вас заново переосмыслить свое прошлое и иначе увидеть мир.

Расширив и дополнив свои прежние Беседы по недельным главам Торы, рав Ицхак Зильбер издает их в надежде быть полезным и своим новым соотечественникам, и евреям, живущим в бывшем Советском Союзе.