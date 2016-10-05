Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Зильбер - Беседы о Торе

Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries
От автора. Большинство пояснений к недельным главам, приводимых в этой книге, взяты из толкований известных комментаторов Торы Раши и Рамбана, а также из Талмуда и мидрашей.
Ради простоты изложения я опустил многие ссылки, но надеюсь, что наступит день, когда мои читатели ознакомятся с этими комментариями по первоисточникам.

Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим

Издание 6-е
Иерусалим 5776 (2016)
Toldos Yeshurun
ISBN 965-7275-00-8

Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим - Содержание

Предисловие
От автора
БРЕШИТ
  • Брешит
  • Hoax
  • Лех леха
  • Ваера
  • Хаей Сара
  • Толдот
  • Ваеце
  • Ваишлах
  • Ваешев
  • Микец
  • Ваигаш
  • Вайхи
ШМОТ
  • Шмот
  • Ваэра
  • Бо
  • Бшалах
  • Итро
  • Мишпатим
  • Трума
  • Тцаве
  • Китиса
  • ВаякГель
  • Пкудей
ВАИКРА
  • Ваикра
  • Цав
  • Шмини
  • Тазриа
  • Мцора
  • Ахарей мот
  • Кдошим
  • Эмор
  • Бегар
  • Бехукотай
БЕМИДБАР
  • Бемидбар
  • Насо
  • Бег аалотха
  • Шлах
  • Корах
  • Хукат
  • Балак
  • Пинхас
  • Матот
  • Масэй
ДВАРИМ
  • Дварим
  • Ваэтханан
  • Экев
  • Ръэ
  • Шофтим
  • Ки теце
  • Ки таво
  • Ницавим
  • Ваелех
  • Гаазину
  • Ве-зот fa-браха
Приложение 1. ЧУДЕСА В ПРИРОДЕ
  • О мимикрии
  • Размножение растений
  • Биологические часы
  • Родительский инстинкт
  • Статистика рождений мальчиков и девочек
  • Сложность живых организмов
  • О зрении и слухе
  • Миграция
  • Природа роскошествует
  • Гармония в природе
  • Случайность или воля Б-га?
  • Критика дарвинизма
  • Литература
Приложение 2. ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ

Рав Ицхак Зильбер - Беседы о Торе - Брешит - Шмот - Ваикра - Бемидбар - Дварим - Предисловие

Религиозные периодические издания в Израиле обычно помещают в пятничных номерах заметки по недельным главам Торы. В одном из таких изданий - выходящем на русском языке журнале "Алеф" - беседы о Торе вел рав Ицхак Зильбер. На их основе и составлена им книга, которую мы предлагаем нашему читателю.
Что такое недельная глава?
Тора (Пятикнижие Моисея) состоит из пяти книг, которые делятся на недельные главы. Прочитывая каждую субботу во время молитвы в синагоге по одной главе (на иврите такая глава называется парашат га-шавуа), евреи в течение года завершают чтение всей Торы с тем, чтобы в новом году начать его сызнова. И так всю жизнь.
Тора неисчерпаема. Но чтобы почувствовать это, надо учиться.
Сегодня число людей, приехавших в Эрец-Исраэль из республик бывшего Советского Союза и читающих по-русски, неизмеримо возросло. Многие из них испытывают им самим пока еще не совсем понятный интерес к Торе, но, увы, почти ничего не знают о Книге книг своего народа.
В Израиле сейчас издается немало литературы по иудаизму на русском языке. В основном это переводная литература - с английского, с иврита. Книга "Беседы о Торе" написана по-русски. В ней с вами говорит человек, хорошо знающий действительность, сформировавшую большинство из нас.
Рав Ицхак Зильбер родился в Казани в 1917 году. Сын раввина, получивший "подпольно" традиционное еврейское воспитание, с детства учивший с отцом Тору, рав Ицхак приехал в Израиль, когда ему было уже за пятьдесят. За плечами остались нелегкое и необычное детство - без обязательной для каждого советского ребенка учебы в школе, работа в слесарной мастерской - в отрочестве, в юности - рабфак и университет, потом работа учителем математики, война, несколько лет лагерей, и всегда - постоянное и твердое противостояние внешнему нажиму и вера в поддержку Всевышнего.
"Все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично", -прочтете вы в книге и, действительно, найдете в ней немало такого, что побудит вас заново переосмыслить свое прошлое и иначе увидеть мир.
Расширив и дополнив свои прежние Беседы по недельным главам Торы, рав Ицхак Зильбер издает их в надежде быть полезным и своим новым соотечественникам, и евреям, живущим в бывшем Советском Союзе.
Views 705
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2016
Author Tov
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

Y
youesxatos 5 years ago

Краткие беседы известного русскоязычного раввина Ицхака Зильбера на главы Торы (в иудейской традиции). Написана простым и доступным языком. В книге есть так же интересные размышления о присутствии Всевышнего в творении.
Y
yowaq 9 years ago

Это действительно беседы рава Ицхака Зильбера о недельных главах Торы, которые собрали в книжку, до этого они в разных форматах и видах гуляли по сети, сегодня можно всё прочитать в одном издании. Рав Зильбер не ставил своей целью объяснитъ все детали и вопросы недельной главы, скорее он желал представить общую информацию и интересные мысли. Эти беседы имеют вид маленьких уроков для каждого. Именно каждый может найти для себя что-то, что коснётся его и заставит задуматься о тексте Торы, а также, не в последнюю очередь о себе, что большая редкость и не каждый комменарий имеет такую жизненную силу.

Ну и необходимо помнить, что рава Ицхака Зильбера можно назвать отцом русскоязычного еврейства последнего времени, а особенно тех, кто вернулся к вере своих отцов.

Тоже очень рекомендую!
игнавр 9 years ago


Достойный труд на который следует обратить своё внимание."Все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично", -прочтете вы в книге и, действительно, найдете в ней немало такого, что побудит вас заново переосмыслить свое прошлое и иначе увидеть мир.

Рекомендую!!!!!!!!!!!


 

Related Books

All Books