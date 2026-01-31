В моей стране среди множеств утесов есть один, наиболее заметный, округлый и большой. Он отделяет холодное течение, берущее начало в далеких местах. Этот утес отмечен отпечатком моллюска, обитавшего в северных морях миллионы лет назад. Однако, не смотря на зоны, прошедшие с тех пор, его можно сравнить с ныне существующими видами моллюсков. Течение жизни, прошедшее сквозь бесчисленные века, оставило их структуру неизменной. Наука палеонтология изучает историю и пытается проследить и воссоздать модели различных форм жизни, начиная с момента их зарождения.

Принцип, проиллюстрированный данным примером, также применим и к эволюции человеческой мысли. Формы, в которых она сохранилась, однако, не так очевидны. Если бы они были таковыми, то эволюция жизненного потока энергии, питаемого материалом ума, была бы невозможна из-за его заключения в более сложные интегрированные формы. Следовательно, продукты ума в развитии более пластичны, более тонкие и изменчивые. Их следует искать в мифах и фольклоре древних народов, поэзии, драматическом искусстве и языке более молодых народов. Однако, из поколения в поколение эта тенденция проявляет себя. Присутствующие ныне идеи должны продолжить свое существование, и их продукты выражают свои наиболее фундаментальные тенденции многообразием взаимосвязанных форм.

Мы, таким образом, подходим к науке, которую можно назвать палеопсихологией. Ее окаменелости — мыслеформы, повсеместно присущие каждому поколению, и эта наука стремится обнаружить глубинные сходства, скрытые за поверхностными различиями.

Герберт Зильберер - Проблематика алхимии и мистицизма

М. : Клуб Касталия. 2017. — 264 с.

ISBN 978-5-519-60477-2

Герберт Зильберер - Проблематика алхимии и мистицизма - Содержание

ЧАСТЬ I

Глава 1. Парабола

Глава 2. Интерпретация сна и мифа

ЧАСТЬ II

Глава 1. Психоаналитическая интерпретация параболы

Глава 2. Алхимия

Глава 3. Герметическое искусство

Глава 4. Розенкрейцерство и масонство

Глава 5. Проблема множественной интерпретации

ЧАСТЬ III. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Интроверсия и регенерация

Глава 2. Цель исследования

Глава 3. Королевское искусство

Примечания