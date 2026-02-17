Зименс - Кризисы, катастрофы и Библия

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology

Книга Даниэля Зименса «Кризисы, катастрофы и Библия» представляет собой актуальное исследование того, как современные глобальные вызовы соотносятся с библейской эсхатологией. Автор анализирует нарастающую частоту природных катаклизмов, экономических потрясений и социальных конфликтов, рассматривая их не как случайные события, а как часть единой картины, предсказанной в Священном Писании. Зименс подчеркивает, что Библия дает удивительно точный диагноз проблемам современного человечества, указывая на то, что мир движется к масштабному кризису, который завершится Вторым пришествием Христа.

Автор уделяет особое внимание психологическому и духовному аспекту выживания в эпоху потрясений. Он утверждает, что знание библейских пророчеств должно не парализовать страхом, а давать твердую почву под ногами. Зименс показывает, что катастрофы — это «родовые боли», указывающие на скорое рождение нового, совершенного мира. Книга призывает читателя к серьезной переоценке ценностей и поиску убежища в Боге, напоминая, что за тучами надвигающихся судов сияет свет вечной надежды для каждого, кто доверил свою жизнь Творцу.

Даниэль Зименс - Кризисы, катастрофы и Библия - Что говорит Библия о будущем нашего мира?

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2010. – 133 с.

ISBN 978-3-8372-0522-0 (нем.)

ISBN 978-3-937032-52-8 (рус.)

Даниэль Зименс - Кризисы, катастрофы и Библия – Содержание

Вступление

  • 1. Ураган «Катрина»

  • 2. Землетрясения и цунами

  • 3. Горячие и холодные войны

  • 4. Религиозное и моральное замешательство

  • 5. Знамение Израиля - возрождение нации!

  • 6. Знамение ЕС - воскрешение Рима?

  • 7. Знамение микрочипов - общество с безналичным расчетом

  • 8. Справедлив ли Бог?

  • 9. Тысячелетнее царство мира

  • 10. Божественный новый мир

Сноски

Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

