Книга Даниэля Зименса «Кризисы, катастрофы и Библия» представляет собой актуальное исследование того, как современные глобальные вызовы соотносятся с библейской эсхатологией. Автор анализирует нарастающую частоту природных катаклизмов, экономических потрясений и социальных конфликтов, рассматривая их не как случайные события, а как часть единой картины, предсказанной в Священном Писании. Зименс подчеркивает, что Библия дает удивительно точный диагноз проблемам современного человечества, указывая на то, что мир движется к масштабному кризису, который завершится Вторым пришествием Христа.

Автор уделяет особое внимание психологическому и духовному аспекту выживания в эпоху потрясений. Он утверждает, что знание библейских пророчеств должно не парализовать страхом, а давать твердую почву под ногами. Зименс показывает, что катастрофы — это «родовые боли», указывающие на скорое рождение нового, совершенного мира. Книга призывает читателя к серьезной переоценке ценностей и поиску убежища в Боге, напоминая, что за тучами надвигающихся судов сияет свет вечной надежды для каждого, кто доверил свою жизнь Творцу.

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2010. – 133 с.

ISBN 978-3-8372-0522-0 (нем.)

ISBN 978-3-937032-52-8 (рус.)

Даниэль Зименс - Кризисы, катастрофы и Библия – Содержание

Вступление

1. Ураган «Катрина»

2. Землетрясения и цунами

3. Горячие и холодные войны

4. Религиозное и моральное замешательство

5. Знамение Израиля - возрождение нации!

6. Знамение ЕС - воскрешение Рима?

7. Знамение микрочипов - общество с безналичным расчетом

8. Справедлив ли Бог?

9. Тысячелетнее царство мира

10. Божественный новый мир

Сноски