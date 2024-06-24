У кожної людини настає такий час, коли на схилі літ їй необхідно зібратися з думками, подивитися на прожиті роки та осмислити пройдений шлях Богом дарованого життя. Виникла така потреба і в мене. Так народилися ці спогади про пережите, вистраждане, про нелегкий шлях помилок і сумнівів, який, нарешті, привів мене, ще в молоді роки, до служіння Господу

Книжка, яку ви, любі друзі, сподіваюся, уважно прочитаєте до кінця, — численні спогади-свідчення з мого життя, збереженого й благословенного до цього часу Богом. Він зі мною завжди — від самого народження оберігав мене й донині—у кожній часточці мого серця. З упевненістю скажу, що в єднанні з живим Богом — моє найбільше щастя, сенс життя і невимовна радість! Нею я і хочу поділитися з вами.

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Ця автобіографічна повість написана відомим проповідником Євангелія, уродженцем Полтавщини, пастором Іваном Зінчиком, голос якого, наповнений щирою любов'ю до людей, лунає в радіоефірі вже понад ЗО років, і нині, незважаючи на похилий вік, він невтомно доносить до слухачів правдиве Слово Боже. Особливо великою популярністю користується його духовно-просвітницька передача "Жива Надія", яку з 1992 року слухають рідною мовою мільйони людей в Україні. Завдяки цій радіопередачі величезна кількість людей знайшла неповторну радість від спілкування з живим Богом. Про це свідчать багато тисяч листів від вдячних радіослухачів.

Автор прожив нелегке, наповнене драматичними ситуаціями життя. Безтурботні роки раннього дитинства досить швидко змінилися на часи лихоліття насильницької колективізації українського селянства, звідки він родом. Потім Друга світова війно... Вісімнадцятирічний Іван змушений був залишити рідний край — вивезли на примусові роботи у Німеччину, де пройшов через пекельні тортури концтаборів.

Не без волі Божої, після закінчення війни, переїхав за океан, у Канаду, щоб повністю присвятити себе високому служінню Богові.

Незважаючи на те, що Іван Зінчик тривалий час мешкає за океаном, він залишається вірним сином України, палким Ті патріотом. Як одне із багатьох підтверджень цьому — широка місійно- благодійна діяльність пастора Зінчика в рідній Україні, куди він останнім часом приїжджає щороку.

Слід зазначити, що в цій автобіографічній книжці автор без усіляких прикрас, з дитячою простотою й щирістю, розповідає не лише про подробиці свого життя, але й неупереджено свідчить про історичні події з життя українського селянства, і взагалі — українців, на батьківщині та за її межами.

Автор розповідає про свій шлях до Бога, підкреслюючи головну думку, що в усьому над ним була милуюча рука Божа, Його невидима охорона й допомога в скрутних обставинах життя. "Якщо не Бог, то хто?" — запитує автор. "Так, лише Господь, лише Його неосяжна милість та любов!" — лунає ствердна відповідь з висоти небес.

Безперечно, ця книга повинна зацікавити широке коло читачів, і не лише тих, хто з вірою шукає шлях до Бога та робить перші кроки до Нього, але взагалі — кожного українця не байдужого досвоєї долі та майбутнього своєї батьківщини.

Іван Зінчик – Якщо не Бог, то хто?

Київ: «Жива надія», 2000. – 124 с.

Іван Зінчик – Якщо не Бог, то хто? – Зміст