Эдвард Зинке - Несомненность Второго пришествия

Представьте, что вы получили официальное письмо от Организации Объединенных Наций. В предвкушении чего-то необычного вы распечатываете его и... там извещение о том, что вы приняты в состав первого международного космического экипажа, который отправится на Марс.

Это будет команда из пяти человек, которых подготовят на самом высшем уровне. Вы сразу же звоните друзьям и родственникам, чтобы сообщить об этой чести, вы не можете не говорить об этом, ведь ничего столь волнующего никогда с вами не случалось прежде. Старт космического корабля назначен через полгода, а подготовка обещает быть интенсивной. Тренировки пройдут по самым разным направлениям: научные эксперименты, которые должны будут провести члены экипажа, физическая и техническая подготовка. Инструкторы на-учат вас, как адаптироваться к невесомости, как питаться в таких условиях, как спать и как плодотворно работать в обстановке, ожидаемой на Марсе. Уже совсем скоро вы осознаете, что грядущее событие определит каждую минуту вашей жизни. Правильное питание, отдых, упражнения, тренировки — все будет сосредоточено на подготовке к этому путешествию. Оно окажет влияние на то, как вы будете распоряжаться своим временем, на то, о чем вы думаете, и даже на то, как вы относитесь к людям.

То, что вы одним из первых ступите на Марс, может изменить вас как личность. Каждый из нас получил подобное приглашение, но не от ООН, а от Царя Вселенной. И оно касается не кратковременного события! Может ли что-нибудь быть более волнующим, нежели сделанное Творцом приглашение разделить с Ним вечность, бесконечно жить в общении с Ним и нашими любимыми, вместе с Господом исследовать Вселенную, которую Он создал? Какое из приглашений — от ООН или от Творца — мы бы посчитали более захватывающим? Возможность быть среди первых людей на Марсе или приглашение на брачную вечерю Агнца — что более значимо для нас? Подготовка к высадке на Марс или надежда на Второе пришествие? Не потеряло ли для нас Второе пришествие своей несомненности, безусловности и реальности, а следовательно, и способности оказывать влияние на нашу жизнь?

Эдвард Зинке - Несомненность Второго пришествия

Источник жизни, 2017. — 192 с.

ISBN 978-5-86847-973-1

Эдвард Зинке - Несомненность Второго пришествия - Содержание

Глава 1. Является ли христианство христианским?

Глава 2. Авторитет Библии и несомненность Второго пришествия

Глава 3. Творение мира и несомненность Второго пришествия

Глава 4. Относительные истины и символы искупления

Глава 5. Первое пришествие свидетельствует о Вором

Глава 6. Наше спасение и несомненность Второго пришествия

Глава 7. Святилище и Второе пришествие

Глава 8. Облако свидетелей и Второе пришествие

Глава 9. Свидетельство Остатка и Второе пришествие

Глава 10. Должна ли быть пересмотрена НАША ПРОРОЧЕСКАЯ СХЕМА XIX В ЕКА

Глава 11. Несомненность Второго пришествия

Глава 12. Тысячелетнее царство, УНИЧТОЖЕНИЕ НЕЧЕСТИВЫХ И НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Глава 13. Бог открывает Свою праведность

Эдвард Зинке - Несомненность Второго пришествия - Введение

Эта книга была написана для того, чтобы мы вновь могли оценить величайшее событие всех времен, которое нас ожидает в будущем. Приглашение подготовиться к встрече с Господом было передано через пророков, апостолов и Самого Сына Божьего, Иисуса Христа. Оно пришло нам не в конверте, доставленном неким почтальоном, а из любящих рук Самого Бога, Который желает радушно принять нас домой. Божье приглашение вернуться домой — это не просто событие, которое нужно добавить к ряду других пунктов в вашем календаре! Это событие всех веков — кульминация всего, что Бог сделал, чтобы примирить нас с Собой. Когда вы принимаете Божье приглашение, оно выходит на первый план в жизни. Именно оно станет определяющим для вашего мышления, того, как вы проводите время, для ваших взаимоотношений с другими людьми. Оно скрепит ваши отношения с Богом на всю вечность. Вместе изучая несомненность Второго пришествия, мы постараемся исследовать, как оно соотносится со всеми аспектами нашей жизни. Мы рассмотрим три ангельские вести, чтобы понять, как вся Божья весть, представленная в Библии, соотносится со Вторым пришествием. Делая это, мы обнаружим, что доктрина о Втором пришествии переплетается со многими другими, и если мы усомнимся в какой-либо фундаментальной библейской доктрине, то у нас сразу же возникнут вопросы и относительно других.

Поскольку мы будем рассматривать библейское учение с перспективы Второго пришествия, то нам необходимо исследовать, что сама по себе значит доктрина. Она не самоцель, а существенный элемент в установлении наших отношений с Богом. Для христианства центральным моментом является весть о том, что мы можем примириться с Богом в Иисусе Христе. А кульминация нашего примирения произойдет при Втором пришествии. Доктрина будет значимой, если выполняет свою роль в восстановлении наших отношений с Богом. Некоторые могут заметить, что библейский акцент на том, что христианство — это отношения с Богом, отрицает важность доктринальных вопросов и вопросов образа жизни. Однако мы увидим, что наши взаимоотношения с Богом не упраздняют закона, а, как говорит Павел, они его утверждают (см.Рим. 3:31). Пусть эта книга станет проводником, готовящим нас к участию в этом самом великом событии всех времен! По благодати Божьей давайте будем членами одного и того же сообщества, чтобы нам всем достичь цели — небес, приготовленных Господом.