Зислин - Безумство глазами историков - Антология

Мне бы хотелось начать свое введение именно со слов, вынесенных в эпиграф: «...чем более человеческое, тем менее доступное пониманию». Это сказано археологом, но, как мне кажется, может быть близко и понятно психиатру. Кто, как не клиницист в своей ежедневной работе, сталкивается с подобными сложностями и неоднозначностью в безуспешной попытке понять, максимально точно описать и классифицировать состояние пациента?

Однако, может быть, иногда стоит попробовать ответить хотя бы на некоторые из этих вопросов или просто задать их? Возможно, следует обратить взгляд в сторону истории, антропологии, фольклористики, лингвистики, социологии, где подобные вопросы уже ставились и разработано немало оригинальных оптик и путей их решения. Но имеет ли смысл сравнивать подходы в этих областях науки с подходами психиатрическими? Может ли подобное сравнение хоть в какой-то мере быть интересным или даже полезным для врача? Схожи ли пути реконструкции, осуществляемой историком, и работа врача-психиатра? Может ли сегодняшняя психиатрия вести равноправный диалог с гуманитарными науками, и есть ли у нас для подобного диалога общий язык?

Поскольку в представленной антологии сделана попытка дальнейшей разработки концепции антропологической психиатрии, о которой я говорил в первой книге, позволю себе конспективно вернуться к основным принципам этого подхода.

Антропологическая психиатрия базируется на нескольких основных постулатах:

1) нет и не может быть в психиатрии ни одного явления, симптома, синдрома, страдания, не преломленного через призму культуры;

2) психиатрия не уникальна в своем стремлении понять «нормальное» и «патологическое» (но считает, что уникальна в попытке лечить/исправлять то, что признает патологией);

3) многие симптомы или явления, известные и признанные в клинике в качестве маркеров болезни, на протяжении сотен или даже тысяч лет были описаны в смежных областях и требуют знания историко-культурного контекста;

4) мы должны попытаться описать и пациента, и клинициста максимально объемно, с использованием разных языков и оптик;

5) деятельность самого врача тоже может и должна быть описана с точки зрения антропологического подхода.

Безумство глазами историков. Антология — Составитель И. Зислин

Москва: Издательский дом «Городец», 2023. — 512 с.

ISBN 978-5-907762-01-5

И. Зислин — Безумство глазами историков. Антология — Содержание