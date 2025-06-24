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Зислин - Безумство глазами историков - Антология

Безумство глазами историков. Антология — Составитель И. Зислин
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Category ESXATOS BOOKS, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Мне бы хотелось начать свое введение именно со слов, вынесенных в эпиграф: «...чем более человеческое, тем менее доступное пониманию». Это сказано археологом, но, как мне кажется, может быть близко и понятно психиатру. Кто, как не клиницист в своей ежедневной работе, сталкивается с подобными сложностями и неоднозначностью в безуспешной попытке понять, максимально точно описать и классифицировать состояние пациента?

Однако, может быть, иногда стоит попробовать ответить хотя бы на некоторые из этих вопросов или просто задать их? Возможно, следует обратить взгляд в сторону истории, антропологии, фольклористики, лингвистики, социологии, где подобные вопросы уже ставились и разработано немало оригинальных оптик и путей их решения. Но имеет ли смысл сравнивать подходы в этих областях науки с подходами психиатрическими? Может ли подобное сравнение хоть в какой-то мере быть интересным или даже полезным для врача? Схожи ли пути реконструкции, осуществляемой историком, и работа врача-психиатра? Может ли сегодняшняя психиатрия вести равноправный диалог с гуманитарными науками, и есть ли у нас для подобного диалога общий язык?

Поскольку в представленной антологии сделана попытка дальнейшей разработки концепции антропологической психиатрии, о которой я говорил в первой книге, позволю себе конспективно вернуться к основным принципам этого подхода.

Антропологическая психиатрия базируется на нескольких основных постулатах:
1) нет и не может быть в психиатрии ни одного явления, симптома, синдрома, страдания, не преломленного через призму культуры;
2) психиатрия не уникальна в своем стремлении понять «нормальное» и «патологическое» (но считает, что уникальна в попытке лечить/исправлять то, что признает патологией);
3) многие симптомы или явления, известные и признанные в клинике в качестве маркеров болезни, на протяжении сотен или даже тысяч лет были описаны в смежных областях и требуют знания историко-культурного контекста;
4) мы должны попытаться описать и пациента, и клинициста максимально объемно, с использованием разных языков и оптик;
5) деятельность самого врача тоже может и должна быть описана с точки зрения антропологического подхода.

Безумство глазами историков. Антология — Составитель И. Зислин

Москва: Издательский дом «Городец», 2023. — 512 с.
ISBN 978-5-907762-01-5

И. Зислин — Безумство глазами историков. Антология — Содержание

  • Авторы
  • И. Зислин — Введение
    • Проблема описания единичного случая
    • Казус и клинический случай
    • Психиатр/психоаналитик — историк/антрополог
    • Литература
  • Т. Агапкина, О. Белова — Категории ум и безумие в народной традиции славян
  • О. Белова — Этнокультурный стереотип: между нормой и антинормой
  • Е. Бергер — Симулянты, шарлатаны, колдуны...
  • Амбруаз Паре — О монстрах и чудесах
  • М. Велижев — Мишель Фуко, Петр Чаадаев и история безумия в России
  • Ю. Дресвина — Странная Димна Гельская
  • И. Мироненко-Маренкова — С паперти в безумный дом...
  • Т. Михайлова — О человеке, который принял жену за фейри
  • Н. Петров — «Зоино стояние»: фольклорный сюжет и социальная реальность
  • М. Реутин — Массовые психозы в Европе позднего Средневековья
  • Э. Штагель — Житие сестер обители Тёсс
  • А. Серёгина — Одержимость и гендерные репрезентации...
  • О. Тогоева — Почему французские дети иногда плюются едой?
  • О. Христофорова — Опознать беса
  • Выводы
  • Благодарности
  • Сокращения
  • Литература
Views 184
Rating 5.0 / 5
Added 24.06.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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