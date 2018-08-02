Что иное, кроме выражения св. Игнатия Антиохийского, может относиться, причем так точно, к мудрому иерарху Великой Христовой Церкви, выдающемуся православному богослову, высокопреосвященнейшему митрополиту Пергамскому Иоанну?

«Ибо образец вашей любви я получил и имею при себе в вашем епископе», — пишет св. Игнатий Богоносец в послании к Траллийцам (III гл.). То же самое следовало бы написать и нам, современным христианам, знакомым с богословием пергамского первосвятителя, и потому мы говорим это в адрес исторической Церкви Пергама, которая хотя еще — судом Божиим — не представляет собой собрания верующих, собирающихся в Церкви для совершения Евхаристии, однако первенствует в братолюбии ввиду великого вклада и служения в течение целого двадцатилетия ее дивного и благодатного епископа, Иоанна Зизиуласа.

Митрополит Иоанн Зизиулас - Церковь и Евхаристия - Сборник статей по православной экклесиологии

Пер. с греч. иером. Леонтия (Козлова)

Богородице-Сергиева Пустынь, 2009. — 332 с.

ISBN 978-5-98268-004-4

Митрополит Иоанн Зизиулас - Церковь и Евхаристия - Сборник статей по православной экклесиологии - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к греческому изданию

Идентичность Церкви

Божественная Евхаристия и Церковь

Опытное переживание Таинства Церкви

Епископ как предстоятель на Евхаристии

Святое Крещение и Божественная Литурги

Экклесиологическое значение Божественной Литургии

Церковь и эсхатология

Евхаристия и Царство Божие

Несколько замечаний о соборности Церкви

Вместо послесловия:

О явлении Церкви в истории

Сведения о публикации статей

Митрополит Иоанн Зизиулас - Церковь и Евхаристия - Сборник статей по православной экклесиологии - Предисловие к греческому изданию

Все опубликованные тексты являются плодом епископского служения Пергамского первосвятителя и адресованы в первую очередь православной пастве. Это не школьные размышления и не морализаторство, но плод евхаристического опыта служащего епископа. Поэтому все они обращены к церковной аудитории, кроме текста: «Евхаристия и Царство Божие», представляющего собой систематизированное изложение обсуждавшихся им в богословских кругах в разное время вопросов относительно экклесиологии, Церкви и Божественной Евхаристии. По этой причине во всех опубликованных текстах встречаются некоторые неизбежные повторения, но мы полагаем, что это допустимо и простительно, поскольку, во-первых, высо-копреосвященнейший митрополит писал их не для того, чтобы они составили одну книгу, а во-вторых, в богословии существуют некоторые основополагающие моменты, которые снова и снова появляются на переднем плане, ибо именно так и должно быть построено богословское слово, чтобы свидетельствовать об откровении.

В своем богословии Пергамский первосвятитель в качестве отправной точки и границ православной веры и догматики полагает экклесиологию. Догматы являются фактами церковной действительности, признаками церковной общины и приемлемы только в ее рамках. Экклесиология — не раздел догматики, но способ и область воспитания веры, зарождения жизни и проявления догматов. Ибо Церковь, по мнению пергамского первоиерарха, не просто установление, но образ бытия, общение личностей.

Евхаристическая экклесиология митрополита Иоанна привела теологическую науку как к частичному пересмотру, так и к правильному изложению богословия Церкви уже на основе церковной действительности, церковного опыта и участия в нем, а не с точки зрения отвлеченного академического и философского размышления.

Великим и исключительным вкладом митрополита Пергамского Иоанна в современное богословие является творческий подход, благодаря которому он привлекает и раскрывает, и в то же время реконструирует для нашего времени православное богословие на основе библейских источников, святоотеческих текстов и литургической практики. Причем этот синтез он осуществляет ясно, смело, при помощи метода перехода от частного к общему, направляя слушателей к обретению древней красоты Церкви, т.е. ее богословия.

05/05/2015