Зоар - Тикун hаСулам

Зоар - на Танах - Тикун hаСулам - 9 томов
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Зоар - издание Тикун hаСулам
Издание можно подробно рассмотреть на сайте издателя
Седьмой том серии Зoap на ТаНаХ недельная глава Пинхас (третья часть) и недельная глава Матот
Всем нам хотелось бы удостоиться видеть лицо Машиаха. Мы понимаем, что наши преступления, недостатки и несовершенство молитвы отделяют нас от Творца, не дают раскрыть святой Дух и увидеть Машиаха. Нам предлагают разные пути исправления: учить Гмару, учить законы правильной речи, давать цдаку, почитать святость синагоги, старательно выполнять все мицвот...
Очень мало людей выполняют все эти важные указания. Разумеется, все эти действия эффективны, однако, они укореняются в душе человека и дают плоды только тогда, когда он сохраняет еврейский подход к миру, то есть, смотрит в корень, глубоко вдумывается в причины-следствия и сознательно отстраняется от поверхностности, которая приводит к чисто материальному видению Торы, свойственному эрев рав. Как избежать ошибок, работая для Творца? Помочь в этом может только изучение святого Зоара.
В данном томе проясняется суть дополнительной души, которую мы получаем в субботу; описывается сила вечерней молитвы, установленной Лаковом: она подобна лестнице, по которой "поднимаются и спускаются ангелы Вс-вышнего". Почему должно быть в мире два Машиаха, и почему они не могут победить без Моше Рабейну? Насколько важны для гостя обычаи хозяина дома? Как связаны уважение и осторожное отношение к крошкам хлеба с богатством человека? А, следовательно, ещё важнее не передавать кому попало секреты Торы... На чём основано определение понятий кезаит и кебейца в еврейской традиции? Почему святой Ари подготавливал для каждой субботней трапезы двенадцать хал? И, вообще, что необходимо делать, чтобы достойно украсить субботний стол? Обо всём этом, уважаемые читатели, вы сможете прочитать в седьмом томе.
Святой Зоар, как добрый отец, предупреждает и предостерегает нас от всех опасностей, чтобы спасти нас в этом и в будущем мирах. Наша душа связывается со Вс-вышним нашими действиями подобно углям, связанным с огнём. Всё переплетено святыми высшими Именами, и смысл нашей жизни оказать почести этим Именам. Корень всех судов в проявлении неуважения к святым Именам. В этом томе описываются жертвоприношения в Рош Ходеш, в праздники... Зайди и притронься к одеяниям святого Мэлеха.
Предварительная информация по томам и цене без пересылки с Израиля
Розничная
цена USD
Восьмитомник Введение в мир Зоhар (Зоhар Хок леИсраэль, предисловия, словарь) 180 Том 1 – Зоhар Бемидбар-Насо-Беhалотха 26 Том 2 – Зоhар Шлах 26 Том 3 – Зоhар Корах-Хукат-Балак 26 Том 4 – Зоhар Балак 2 26 Том 5 – Зоhар Балак 3-Пинхас 1 26 Том 6 – Зоhар Пинхас 2- начиная с этого тома, прилагаются диски с записями уроков по теме 31 Том 7 – Зоhар Пинхас 3-Матот 32 Том 8 – Зоhар Ваэтханан - Экев 1 32 Том 9 – Зоhар Экев 2-Шофтим-Ки тецэ-Ки таво-Ваелех-Аазину 36
Информация от них:
1. Посмотрите цены в прилагаемом файле.
2. Стоимость доставки зависит от общего веса, поэтому ее можно будет посчитать, когда Вы укажете, какие именно книги хотите приобрести.
Вообще говоря, есть три разновидности пересылки:
- морем - самая долгосрочная, но самая дешевая.
- авиапочтой - средняя стоимость и срок доставки до 2 недель
- EMS - самая быстрая и самая дорогая.
Оплата через Western Union
Порядок такой:
1, Выбираете, какие книги хотите заказать, и сообщаете письменно.
2. Получаете в ответ предложение, включающее опции доставки.
3. Выбираете опцию доставки, суммируете со стоимостью выбранных книг и осуществляете перевод по указанному выше адресу. Присылаете номер перевода Western Union (состоящий из 10 цифр) и указываете сумму перевода, а также избранный Вами способ доставки и Ваш точный почтовый адрес.
4. Мы высылаем посылку, о чем сообщаем Вам в письменном виде.
Проект весьма не дешевый, поэтому для его реализации можно:
Открыть целевой проект по 100% предварительной оплате книг.
Просьба написать в комментариях, кто готов участвовать в проекте с предварительной оплатой стоимости книг и пересылки
Сумма на каждого получится в зависимости от количества участников.
ok
Том 1 – Зоhар Бемидбар-Насо-Беhалотха - у меня бумажный есть. Готов представить его в проект. Восьмитомник Введение в мир Зоhар (Зоhар Хок леИсраэль, предисловия, словарь) - возьму в электронном виде по 300 р за том.
Весной у нас будет 8-томник во второй исправленной редакции, так что надо подождать...
Успейте посмотреть бесплатно новые лекции Цви Нисанзона, которые прилагаются к книгам
Ссылка1
Ссылка2
С видеолекциями по данной Книге не знаком. Кто выложит отрывочек их для ознакомления - буду признателен. Есть еще вариант в 23 томах на английском в редакции р.М.Берга - просьба отписаться тех, кто его читал.
Мое предложение - ждем желающих и берем пока тома 2-9 основной Книги. Без стоимости доставки выходит 235 уе. Стоимость доставки морем 60 уе, воздухом 75 уе. Всего получается порядка 300 уе. Серьезная такая сумма)) Желающих присоединиться - просьба не спешить - все взвесить. Сам тоже думаю пока. Ждем комментариев.
Введение к Книге в клубе уже есть - только в старой редакции. Его можно будет взять для коллекции позже в новой редакции за 180 уе 8 томов + диски за 18 уе. Может к тому времени больше желающих будет.
Нашел в свободном доступе видео лекцию автора перевода Рав Цви Нисанзон - Пути очищения
Лекция очень понравилась - все понятно объясняется. Настоятельно рекомендую посмотреть эту лекцию тем, кто собирается участвовать в покупке Книг. Там объясняется об опасности изучения Зоар неисполняющими Тору, о механизме защиты Зоара.
Кто еще найдет лекции - скиньте ссылку
Такие лекции на дисках интересно тоже собрать - качественные.
Есть точная информация от самого Рава Цви - все лекции на дисках читает он сам.
Интересующиеся - отписывайтесь в комментариях.
Ниже образец страниц первого тома Бемидбар-Насо-Беhалотха - не качествено немного размыто получился. Для понимания о чем идет речь на мой взгляд достаточно. Ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/i/yjZnAQYY3J4EfG
Старая редакция есть уже на сайте (не надо давать ссылок на неиндексируемый форум - ПС считают это битой ссылкой!!!)
http://esxatos.com/search?search_api_views_fulltext=%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%80
Данный опрос изучает спрос
Сканы отдельных страниц можнол посмотреть еще здесь по ссылке
Пока, что могу сказать точно - сама организация какая-то непонятная.
Она проводит видеоуроки только по Каббале, проводит одна и та же женщина...
Главный вопрос, на который я не могу ответить сейчас - какое отношение эти книги
имеют ко мне? Мне совершенно непонятно, что в них написано. Поэтому не участвую в этом проекте.