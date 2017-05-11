Зоар - Тикун hаСулам

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Зоар - издание Тикун hаСулам

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Седьмой том серии Зoap на ТаНаХ недельная глава Пинхас (третья часть) и недельная глава Матот



Всем нам хотелось бы удостоиться видеть лицо Машиаха. Мы понимаем, что наши преступления, недостатки и несовершенство молитвы отделяют нас от Творца, не дают раскрыть святой Дух и увидеть Машиаха. Нам предлагают разные пути исправления: учить Гмару, учить законы правильной речи, давать цдаку, почитать святость синагоги, старательно выполнять все мицвот...

Очень мало людей выполняют все эти важные указания. Разумеется, все эти действия эффективны, однако, они укореняются в душе человека и дают плоды только тогда, когда он сохраняет еврейский подход к миру, то есть, смотрит в корень, глубоко вдумывается в причины-следствия и сознательно отстраняется от поверхностности, которая приводит к чисто материальному видению Торы, свойственному эрев рав. Как избежать ошибок, работая для Творца? Помочь в этом может только изучение святого Зоара.

В данном томе проясняется суть дополнительной души, которую мы получаем в субботу; описывается сила вечерней молитвы, установленной Лаковом: она подобна лестнице, по которой "поднимаются и спускаются ангелы Вс-вышнего". Почему должно быть в мире два Машиаха, и почему они не могут победить без Моше Рабейну? Насколько важны для гостя обычаи хозяина дома? Как связаны уважение и осторожное отношение к крошкам хлеба с богатством человека? А, следовательно, ещё важнее не передавать кому попало секреты Торы... На чём основано определение понятий кезаит и кебейца в еврейской традиции? Почему святой Ари подготавливал для каждой субботней трапезы двенадцать хал? И, вообще, что необходимо делать, чтобы достойно украсить субботний стол? Обо всём этом, уважаемые читатели, вы сможете прочитать в седьмом томе.

Святой Зоар, как добрый отец, предупреждает и предостерегает нас от всех опасностей, чтобы спасти нас в этом и в будущем мирах. Наша душа связывается со Вс-вышним нашими действиями подобно углям, связанным с огнём. Всё переплетено святыми высшими Именами, и смысл нашей жизни оказать почести этим Именам. Корень всех судов в проявлении неуважения к святым Именам. В этом томе описываются жертвоприношения в Рош Ходеш, в праздники... Зайди и притронься к одеяниям святого Мэлеха.

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Предварительная информация по томам и цене без пересылки с Израиля

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Восьмитомник Введение в мир Зоhар (Зоhар Хок леИсраэль, предисловия, словарь) 180 Том 1 – Зоhар Бемидбар-Насо-Беhалотха 26 Том 2 – Зоhар Шлах 26 Том 3 – Зоhар Корах-Хукат-Балак 26 Том 4 – Зоhар Балак 2 26 Том 5 – Зоhар Балак 3-Пинхас 1 26 Том 6 – Зоhар Пинхас 2- начиная с этого тома, прилагаются диски с записями уроков по теме 31 Том 7 – Зоhар Пинхас 3-Матот 32 Том 8 – Зоhар Ваэтханан - Экев 1 32 Том 9 – Зоhар Экев 2-Шофтим-Ки тецэ-Ки таво-Ваелех-Аазину 36

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