Основная задача диссертационного исследования заключается в изучении проблемы бедности и определении библейских принципов для того, чтобы сформировать социальную позицию и определить роль евангельской Церкви для служения бедным в Харькове.



Мы предпримем попытку рассмотреть предположение, что существуют библейские принципы, которые исходят из повествований о событиях жизни Иисуса Христа:

Его самосознания и понимании миссии, а также жизни созданной Им первоапостольской Церкви, на основании которых роль евангельской Церкви в служении бедным в Харькове может состоять в трех направлениях: в трансформирующей роли для преображения самой Церкви,

в социальной или благотворительной роли, которая может проявляться в сотрудничестве с государственными и общественными организациями, и наконец в правозащитной роли в сотрудничестве с юридическими и правозащитными организациями.

Владимир Золотов - Библейский взгляд на бедность во свете повествований Луки и роль евангельской Церкви в служении бедным в Харькове

Диссертационная Работа

Киев, УЕТС

Владимир Золотов - Библейский взгляд на бедность во свете повествований Луки и роль евангельской Церкви в служении бедным в Харькове - Содержание



ВВЕДЕНИЕ

1. Бедность в Украине: актуальность, определение, причины и анализ.

1.1.Актуальность проблемы бедности.

1.2.Определение понятия бедности.

1.3.Виды бедности.

1.4.Причины бедности.

Политические

Экономические

Богословские

1.5.Анализ причин.



2. Библейский взгляд на бедность в изучении и анализе текстов Луки из Евангелия и Деяния.

2.1. Евангелист Лука и отличительные особенности его книг.

2.2. Контекстуальное изучение текстов из Евангелия от Луки и Деяний:

Рождение Иисуса. (Лук. 2:7-8,23-24)

Назаретский манифест.( Лук.4:18)

Учение Иисуса.(Лук. 6:17-20)

Служение Иисуса. (Лук.7:22)

Жизнь первоапостольской Церкви (Деян. 2:44,4: 32, 6:1 - 7)

2.3. Краткий сравнительный анализ.

3. Роль Евангельской Церкви в служении бедным в Харькове во свете богословских принципов Луки.

3.1. Трансформирующая роль.

3.2. Социальная и благотворительная роль.

3.2. Правозащитная роль.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение.

А. Опрос пасторов по теме служения Церкви бедным в Харькове.

Б. Интервью с лидерами социального служения бедным в Харькове.

В. Харьков сегодня.

Г. Правовые и социальные общественные организации г. Харькова.

Владимир Золотов - Библейский взгляд на бедность во свете повествований Луки и роль евангельской Церкви в служении бедным в Харькове - Введение

В Декларации нового тысячелетия, принятой 189 государствами в 2000 г. проблема преодоления крайней бедности и голода включена международным сообществом в число главных задач развития. Снижение уровня бедности стало одним из критериев эффективности функционирования социально экономических систем. Проблема бедности в Украине – одна из наиболее острых проблем социально-экономической жизни страны. Появившись вследствие кризисных исторических трансформаций, обусловленных переходом к экономике рыночного типа, проблема бедности остается актуальной и сейчас, несмотря на определенные позитивные сдвиги.

Эта проблема требует решения, поскольку высокий уровень бедности – это не только источник социальной напряженности в обществе, но и весомый сдерживающий фактор для устойчивого социально–экономического развития Украины. Поэтому данное исследование заключается в изучении проблемы бедности и определении библейских принципов для формирования социальной позиции и определения роли евангельской Церкви (далее ЕЦ),для служения бедным в Харькове.



Актуальность исследования состоит из некоторых предпосылок. Во – первых общая картина социально – экономического положения украинцев. Согласно оценке ООН уровня жизни в Украине на грани бедности пребывают около 80% населения.

Многие получают различные льготы и относятся к социально незащищенным слоям украинского общества. Поэтому для плодотворного служения, Церкви необходимо понимать причины и пути решения проблемы бедности. Во – вторых исследование местного положения на востоке Украины в Харькове, показало существование проблемы нищенствующего положения многих граждан вследствие низкого уровня социальных гарантий, высокого уровня безработицы, задолженностей по выплате заработной платы, а также низкой оплаты труда. В – третьих украинское государство находится в процессе становления, вследствие политических и экономических причин существует нестабильность, коррумпированность государственного аппарата, а также стремление к непомерному обогащению олигархической прослойки общества приводящих к бедности большую часть населения, поэтому Церкви необходимо современное понимание как становиться «голосом за безгласных».

В основе диссертационного исследования будет сделана попытка рассмотреть и осмыслить следующее предположение: существуют библейские принципы, которые исходят из повествований о событиях жизни Иисуса Христа: Его самосознания и понимания миссии, а также жизни созданной Им первоапостольской Церкви, на основании которых роль евангельской Церкви в служении бедным в Харькове может состоять в трех направлениях: в трансформирующей роли для изменения самой Церкви, в социальной или благотворительной роли, которая может проявляться в сотрудничестве с государственными и общественными организациями, и наконец в правозащитной роли в сотрудничестве с юридическими и правозащитными организациями.