Золотухин - Немецкоязычные учения XIX века о религиозном чувстве

Обзор диссертации
Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Religious Studies Atheism

Докторская диссертация Всеволода Золотухина (СПбГУ, 2023) представляет собой глубокое генеалогическое исследование современного гуманитарного знания. Автор доказывает, что религиоведение не возникло как внешняя оппозиция религии, а стало прямым «ребенком» протестантской теологии XIX века. Ключевым звеном этого процесса стало понятие «религиозного чувства» — именно через него иррациональная вера превратилась в объект научного, психологического и исторического анализа.

Работа охватывает «долгий XIX век» (от Канта до Первой мировой войны), демонстрируя, как европейский интеллектуальный оптимизм и развитие капитализма привели к эмансипации наук о духе. Диссертация служит фундаментом для понимания того, как западная мысль перешла от догматики к эмпирическому изучению человеческого опыта.

В. В. Золотухин - Немецкоязычные учения XIX века о религиозном чувстве

Специальность: 5.11.2. Историческая теология (протестантизм). СПбГУ, 2023.

В. В. Золотухин - Немецкоязычные учения XIX века о религиозном чувстве - Содержание

  • Интроспективный поворот: Анализ того, как Ф. Шлейермахер и Ф. Г. Якоби сделали личное переживание («чувство») главным критерием истинности религии в противовес сухому морализму Канта.

  • Точка сборки религиоведения: Исследование проектов Ф. Макса Мюллера и К. П. Тиле, которые вывели изучение религии из-под власти церкви в пространство университетской науки.

  • Психологизация веры: Путь от теологических проектов (Э. Трельч, Г. Воббермин) до окончательного отхода от философии в рамках «Дерптской школы» психологии религии.

  • Терминологическая эволюция: Разграничение классического понимания «религиозного чувства» и современного юридического термина об «оскорблении чувств верующих».

