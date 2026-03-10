Докторская диссертация Всеволода Золотухина (СПбГУ, 2023) представляет собой глубокое генеалогическое исследование современного гуманитарного знания. Автор доказывает, что религиоведение не возникло как внешняя оппозиция религии, а стало прямым «ребенком» протестантской теологии XIX века. Ключевым звеном этого процесса стало понятие «религиозного чувства» — именно через него иррациональная вера превратилась в объект научного, психологического и исторического анализа.
Работа охватывает «долгий XIX век» (от Канта до Первой мировой войны), демонстрируя, как европейский интеллектуальный оптимизм и развитие капитализма привели к эмансипации наук о духе. Диссертация служит фундаментом для понимания того, как западная мысль перешла от догматики к эмпирическому изучению человеческого опыта.
В. В. Золотухин - Немецкоязычные учения XIX века о религиозном чувстве
Специальность: 5.11.2. Историческая теология (протестантизм). СПбГУ, 2023.
Интроспективный поворот: Анализ того, как Ф. Шлейермахер и Ф. Г. Якоби сделали личное переживание («чувство») главным критерием истинности религии в противовес сухому морализму Канта.
Точка сборки религиоведения: Исследование проектов Ф. Макса Мюллера и К. П. Тиле, которые вывели изучение религии из-под власти церкви в пространство университетской науки.
Психологизация веры: Путь от теологических проектов (Э. Трельч, Г. Воббермин) до окончательного отхода от философии в рамках «Дерптской школы» психологии религии.
Терминологическая эволюция: Разграничение классического понимания «религиозного чувства» и современного юридического термина об «оскорблении чувств верующих».
