Зонди – Каин - Моисей

В человеке Каине судьбоаналитической психологией символически олицетворяется судьба нарушителя закона.

В человеке Моисее символически олицетворяется судьба того, кто готов пойти на убийство ради установления строгих правил закона.

Эти две разновидности людей, в дальнейшем мы их так и будем называть – каинитами и моисейянами, являются носителями в своей судьбе соответствующего права на убийство. И тот и другой, при соответствующих обстоятельствах, в мгновение ока стать может убийцей, совершив убийство в состоянии аффекта. Согласно Ветхому Завету (ВЗ), Каин убил своего брата Авеля в состоянии аффекта. И Моисей в своем гневе восстал против египтянина, творившего несправедливость по отношению к его земляку. Тем не менее, оба эти поступка – убийства в аффекте – совсем неоднозначно были оценены Богом.

Словами «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» объявил Бог свое наказание Каину (1. Быт. 4, 12).

«Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых» – так звучит завет, данный Богом другому аффективному убийце, Моисею (2. Исх. 3, 10).

Один убийца, Каин, был изгнан со своей земли, и, что бы он ни делал, ни в чем он не имел успеха. Другой же убийца стал вождем своего народа, заслужил покровительство своего Бога.

Похоже, что ветхозаветный Бог, подобно правоведам нашего времени, судил, принимая во внимание, не сам поступок человека, а его мотив.

Можно также, уподобляясь теологам, задать еще и вопрос: а одним ли и тем же Богом является Бог Каина и Бог Моисея? Этот теоретический вопрос мы постараемся разобрать во втором томе. В этой же работе мы сосредоточимся на чисто психологическом аспекте судьбоанализа: каким таким образом две противоположные судьбы – нарушающего законы и устанавливающего законы – оказались взаимосвязанными? Этим мы также затрагиваем и вопрос о происхождении добра и зла, их первопричинах.

В предисловии к предыдущему изданию нашей книги мы уже писали, что, согласно судьбоанализу, как потребность убийства в аффекте, так и стремление дать народу закон «Не убий!» имеют один и тот же психический корень. Каинитов и моисейян объединяет общность судьбы. Ибо их судьбы берут свое начало в душе человека из одного и того же корня.

Зонди Л. – Каин - Образы зла

Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2013. – 215 с.

ISBN 3-456-30364-5 (нем.)

ISBN 978-5-89353-374-3 (рус.)

Зонди Л. – Каин - Образы зла – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие

Введение

О Каине, Авеле и Моисее

I. Каин в свете Библии и преданий

Рождение Каина

Каин – сын Сатаны

Имя Каина

Братья и сестры Каина

Женитьба Каина

Братоубийство

Знак Каина

Потомки Каина

Смерть Каина

Генеалогия Адама и Евы

II. Каин в свете судьбoпсихологии

Восемь радикалов человеческой судьбы

Радикал Каина

Больной Каин

Каин, страдающий припадками

Психически больной Каин

Каин – преступник

Каин – военный преступник

Каин – убийца

Каин – убийца «на сексуальной почве»

Сравнительное исследование убийц-бандитов и убийц «на сексуальной почве»

Каин – поджигатель, пироман

Каин – танатоман, буйно одержимый

Каин – самоубийца

Каин – невротик. Комплекс Каина

Каин в состоянии отчуждения

Каин – самовредитель

Каин, видящий сны

Каин – заурядный человек

Каин замаскировавшийся

Каин, нашедший себя в профессии

А-диафотос: Каин, лишенный света

Приложения

Предварительные замечания

Литература и примечания

Перечень примеров

Перечень таблиц

Перечень рисунков

Зонди Л. – Моисей - Ответ Каину

Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2013. – 175 с.

ISBN 3-456-30587-7 (нем.)

ISBN 978-5-89353-375-0 (рус.)

Зонди Л. – Моисей - Ответ Каину – Содержание

Обложка

Титульный лист

Аннотация Выходные данные

Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Муж Моисей

Моисей с точки зрения истории

Кем был Моисей: евреем или египтянином?

Моисей в свете истории религии

Бог отец. Религия Элохима

Религия Яхве

Кенитская гипотеза

Моисей в свете Библии и преданий

Известие о рождении Моисея

Рождение Моисея

Имя Моисея

Легенды о подкидыше

Моисей – мальчик

Моисей – юноша и убийца

Моисей – беглец

Моисей – избранник

Род Моисея

Амрам и Иохаведа

Обрезание

Моисей – чудотворец. Исход

Египетские чудеса и казни

Чудеса в Чермном море

Огненные чудеса

Водные чудеса

Чудеса с источниками воды в Массе и Мериве

Чудеса в битве с амаликитянами

Жезл

Иофор – «наставник Моисея»

С заветом Бога. Домоисеевские заповеди. Происхождение Торы

Досинайские заповеди Моисея

Час откровения

Моисей – законодатель. Декалог

Уход с Синая. Роптания народа

Наказание огнем

Странствие по пустыне и дальнейшая «потеря числа» народа

Смерть Моисея

Муж Моисей

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Человек Моисей

Формы судьбы Моисея-человека (ретроспективный обзор)

Моисей – принц

Моисей – пастух

Моисей – маг и чудотворец

Моисей – вождь народа и человек Бога

Каин в Моисее

Моисей – политик и деспот в Царстве Божьем

С побуждениями ко злу служащие Богу

Убийца, ставший миссионером

Убийца, ставший в тюрьме подобным святому

Убийца, ставший тюремным проповедником

Отцеубийца, впавший в религиозный бред

Убийца матери, сошедший с ума на религиозной почве

Военный преступник, ставший религиозно безумным

«Чернокожий дьявол», вор, грабитель и убийца, ставший святым (история cв. Моисея из Эфиопии,отшельника из Сцета)

Происхождение совести

Совесть на Ниле в четвертом тысячелетии до н. э

Совесть у библейских иудеев

Происхождение совести в судьбоанализе

Человек Моисей

ПРИЛОЖЕНИЕ