Водун (или ВУДУ) - это комплекс универсальных систем и божественных практик, это традиция и целая наука. Родиной Водун принято считать Древнюю Дагомею (ныне Республика Бенин в Западной Африке). На территории государства Бенин сейчас проживает огромное количество племен и этнических групп, таких как: фонгбе, наго, мина, аджа, йоруба и другие, предки которых, многие тысячи лет практиковали традицию водун. Очень трудно оценить ее возраст, но в соответствии с самыми древними, из найденных антропологами записей, водун или вуду старо как Мир. Многие исследователи африканского континента предполагают, что возраст вуду исчисляется тысячелетиями, другие - десятками тысячелетий. Называются даже цифры: считается, что эта традиция появилась от 15000 до 200000 лет назад, утверждается, что традиция Водун произошла из Древнего Египта, ведь многие практики, включая Фа (о котором будет рассказано далее), очень напоминают практики древней египетской магии и жречества.

Мама Зондо - Шепот Вуду. Древние знания народов Африки - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. История древней Дагомеи

ЧАСТЬ II

Введение

Духовные традиции водун и её реалии. Пять духовных реальностей

Соотношение индуистских божеств с божествами Водун

Духовный рост и поведение в традиции Водун

Физический и духовный мир в традиции Водун

Понятие кармы в традиции Водун

Мистическая духовная связь с Африкой

Имеют ли духи цвет

Духовные инструменты

Ayigbe - "голос сердца"

Wedudu vоdun - танец Водун - Танец Души

Vodounsinsen. Вуду и индентичность

Концепция Аше

Vodounsi - адепты традицuи водун

Как построен традиционный храм Водун

Водун - личность души. Понятие m€ jitJ

Смысл жизни. Как его понимают в рамках Традиции

Вы есть тело, душа и Дух

Жизнь и смерть в традиции Водун

Как появились знания о Водун

Концепция жизни после сwерти в Вуду

Хороший характер и здоровое сознание

Концепция Ива Леле у йоруба

Судьба человека в Традиции Вуду

Духовные престолы. предки и семья

Внимание к мертвым

Кормление Предков

Вуду, Предки и расширенная семья

Важность рода и предков. Связь поколений

Смерть в традиции Водун

Смерть - это тоже Дух

Цикл жизни

Концепция бога и божественности в традиции Водун

Размышления о Боге

Божественное дыхание

Почему Боги и Водун злятся

Обмен пищей

«Священное писание» в традиции Водун. Геомантия Fa

Структура Fa

Инициирование в Fа

Пророк Fa-Ayideguп/Falomina

Геомантия Фа

Сходства и различия традиция ФаАгбасса - Ифа -Афан -Афа

Богиня Mau. Абсолют. Творец всего сущего

Nana Bouloukou. Бабушка всех Водун. Древняя ведьма

Segbo-Lissa. Бог-творец. Создатель человека

Vodoun Legba. Божественный вестник

Легба на Гаити и в Новом Орлеане

Vodoun Dan и Dangbe. Божественные змеи

Божественные Змеи в Гаитянском Вуду

Mammi Wata. Богиня океана

Маmmi Аblоr

Маmа Но

Vodoun Hoho. Божественные близнецы

Vodoun Gou. Бог войны и технологий

Ритуал "Очищение Гу"

Vodoun Gои Sohoke

Vodoun Ague

Огун - любовь и война

Vodoun Heviosso. Божественный гнев и сnраведливость

Ритуал Vodoun-Dodo

Vodoun Ade. Покровитель охоты

Vodoun Cakpata. Хозяин земли

Символика

Дружественные водун семьи Сакпата

История

Водун Айзан- хозяйка рынков и кладбища. Мастер инициации

Vodoun Tohossou. Покровитель детей с врожденными физическими и умственными отклонениями

Zangbeto. Стражи ночи

Vodoun Tchamba. Покровитель невольников

Nan Vodoun

Великая мать-ведьма. Культ темной богини

Aze. Мистические птицы

Появление Азе

Vodoun Кinnissi

Самые популярные травы водун

Пословицы

Заключение. Информация для тех, кто хочет стать последователем водун

ОБ АВТОРЕ