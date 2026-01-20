Вся наша жизнь подчинена ритмам, о которых говорил еще Екклесиаст: есть «время обнимать», но есть и неизбежное «время уклоняться от объятий». Как найти баланс между близостью и воздержанием, чувствами и разумом, физиологией и духом?

Константин Зорин — практикующий врач-психиатр, психотерапевт и известный православный публицист — предлагает читателю глубокое исследование анатомии супружеского счастья. В этой книге медицинские знания переплетаются с святоотеческой мудростью. Автор без ложного стеснения, но с христианским целомудрием поднимает «неудобные» вопросы: от психологии интимных отношений и добрачной чистоты до причин семейных неврозов и кризисов.

Это не просто сборник советов «как стать счастливым», а серьезный разговор о том, как не ошибиться в выборе спутника жизни и как сохранить семью в современном мире, полном соблазнов. Книга станет отрезвляющим и одновременно исцеляющим чтением для молодежи, ищущей свою «половинку», и для супругов, желающих осмыслить свой брак с точки зрения вечных ценностей.

К. В. Зорин – Время обнимать и время уклоняться от объятий – В поисках супружеского счастья

М.: Русский Хронографі., 2009. - 352 с.

К. В. Зорин – Время обнимать и время уклоняться от объятий – Содержание

От автора

Глава I. Ритмы интимной жизни

«Где мои 17 лет?»

Возраст любви: опасности и ошибки ...

«Счастливые часов не наблюдают...»

Между «хочу» и «нельзя»

Что не дозволено

Глава II. Аритмия любви и интимности

Страна «без комплексов»

«Без царя в голове и Бога в душе»

Мимолетное увлечение

Глава III. «Время нелюбви сейчас на белом свете...»

Глава IV. Жертвы Купидона

Полет души и «коктейль гормонов»

Влюблен и... очень опасен

- Скоропостижная и «злокачественная» влюбленность

Смотреть в одну сторону

Глава V. Сексуальная зависимость

Зов или похоть плоти?

Одержимость блудной страстью

«Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала...»

Естественные причины сексомании

Стимуляторы чувственности

Глава VI. Виртуальный блуд

Прелюбодеяние в сердце

Похоть очей

«Компьютерные вдовы»

Как разорвать порочные узы

Славить Бога за красоту

Глава VII. Плотские искушения и чистота сердца 88

Подвиг преподобного Моисея Угрина

Житие преподобного Иоанна Многострадального

Послесловие

Приложение

I. Т. Рехак. Любовь и секс — это одно и то же?. . 216 II. Как отличить настоящую любовь?

III. Г. Шомбург. Внутренняя динамика сексуальной зависимости

IV. М. И. Хасьминский. О любовной зависимости

V. В. Бюне. Самоудовлетворение — тупик

VI. Преподобный Иоанн Дамаскин. Борьба Иоасафа с волшебником Февдой и его сатанинскими кознями

VII. Как противостоять духу блуда: советы подвижников

VIII. Акафист преподобному Моисею У грину .322 IX. Правило от осквернения

Библиография

Книги и брошюры К. В. Зорина