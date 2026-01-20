Зорин - Время обнимать и время уклоняться от объятий
Вся наша жизнь подчинена ритмам, о которых говорил еще Екклесиаст: есть «время обнимать», но есть и неизбежное «время уклоняться от объятий». Как найти баланс между близостью и воздержанием, чувствами и разумом, физиологией и духом?
Константин Зорин — практикующий врач-психиатр, психотерапевт и известный православный публицист — предлагает читателю глубокое исследование анатомии супружеского счастья. В этой книге медицинские знания переплетаются с святоотеческой мудростью. Автор без ложного стеснения, но с христианским целомудрием поднимает «неудобные» вопросы: от психологии интимных отношений и добрачной чистоты до причин семейных неврозов и кризисов.
Это не просто сборник советов «как стать счастливым», а серьезный разговор о том, как не ошибиться в выборе спутника жизни и как сохранить семью в современном мире, полном соблазнов. Книга станет отрезвляющим и одновременно исцеляющим чтением для молодежи, ищущей свою «половинку», и для супругов, желающих осмыслить свой брак с точки зрения вечных ценностей.
К. В. Зорин – Время обнимать и время уклоняться от объятий – В поисках супружеского счастья
М.: Русский Хронографі., 2009. - 352 с.
К. В. Зорин – Время обнимать и время уклоняться от объятий – Содержание
От автора
Глава I. Ритмы интимной жизни
«Где мои 17 лет?»
Возраст любви: опасности и ошибки ...
«Счастливые часов не наблюдают...»
Между «хочу» и «нельзя»
Что не дозволено
Глава II. Аритмия любви и интимности
Страна «без комплексов»
«Без царя в голове и Бога в душе»
Мимолетное увлечение
Глава III. «Время нелюбви сейчас на белом свете...»
Глава IV. Жертвы Купидона
Полет души и «коктейль гормонов»
Влюблен и... очень опасен
- Скоропостижная и «злокачественная» влюбленность
Смотреть в одну сторону
Глава V. Сексуальная зависимость
Зов или похоть плоти?
Одержимость блудной страстью
«Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала...»
Естественные причины сексомании
Стимуляторы чувственности
Глава VI. Виртуальный блуд
Прелюбодеяние в сердце
Похоть очей
«Компьютерные вдовы»
Как разорвать порочные узы
Славить Бога за красоту
Глава VII. Плотские искушения и чистота сердца 88
Подвиг преподобного Моисея Угрина
Житие преподобного Иоанна Многострадального
Послесловие
Приложение
I. Т. Рехак. Любовь и секс — это одно и то же?. . 216 II. Как отличить настоящую любовь?
III. Г. Шомбург. Внутренняя динамика сексуальной зависимости
IV. М. И. Хасьминский. О любовной зависимости
V. В. Бюне. Самоудовлетворение — тупик
VI. Преподобный Иоанн Дамаскин. Борьба Иоасафа с волшебником Февдой и его сатанинскими кознями
VII. Как противостоять духу блуда: советы подвижников
VIII. Акафист преподобному Моисею У грину .322 IX. Правило от осквернения
Библиография
Книги и брошюры К. В. Зорина
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