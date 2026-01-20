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Зорин - Время обнимать и время уклоняться от объятий

Зорин - Время обнимать и время уклоняться от объятий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Вся наша жизнь подчинена ритмам, о которых говорил еще Екклесиаст: есть «время обнимать», но есть и неизбежное «время уклоняться от объятий». Как найти баланс между близостью и воздержанием, чувствами и разумом, физиологией и духом?

Константин Зорин — практикующий врач-психиатр, психотерапевт и известный православный публицист — предлагает читателю глубокое исследование анатомии супружеского счастья. В этой книге медицинские знания переплетаются с святоотеческой мудростью. Автор без ложного стеснения, но с христианским целомудрием поднимает «неудобные» вопросы: от психологии интимных отношений и добрачной чистоты до причин семейных неврозов и кризисов.

Это не просто сборник советов «как стать счастливым», а серьезный разговор о том, как не ошибиться в выборе спутника жизни и как сохранить семью в современном мире, полном соблазнов. Книга станет отрезвляющим и одновременно исцеляющим чтением для молодежи, ищущей свою «половинку», и для супругов, желающих осмыслить свой брак с точки зрения вечных ценностей.

К. В. Зорин – Время обнимать и время уклоняться от объятий – В поисках супружеского счастья

М.: Русский Хронографі., 2009. - 352 с.

К. В. Зорин – Время обнимать и время уклоняться от объятий – Содержание

От автора

Глава I. Ритмы интимной жизни

  • «Где мои 17 лет?»

  • Возраст любви: опасности и ошибки ...

  • «Счастливые часов не наблюдают...»

  • Между «хочу» и «нельзя»

  • Что не дозволено

Глава II. Аритмия любви и интимности

  • Страна «без комплексов»

  • «Без царя в голове и Бога в душе»

  • Мимолетное увлечение

Глава III. «Время нелюбви сейчас на белом свете...»

Глава IV. Жертвы Купидона

  • Полет души и «коктейль гормонов»

  • Влюблен и... очень опасен

  • - Скоропостижная и «злокачественная» влюбленность

  • Смотреть в одну сторону

Глава V. Сексуальная зависимость

  • Зов или похоть плоти?

  • Одержимость блудной страстью

  • «Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала...»

  • Естественные причины сексомании

  • Стимуляторы чувственности

Глава VI. Виртуальный блуд

  • Прелюбодеяние в сердце

  • Похоть очей

  • «Компьютерные вдовы»

  • Как разорвать порочные узы

  • Славить Бога за красоту

Глава VII. Плотские искушения и чистота сердца 88

  • Подвиг преподобного Моисея Угрина

  • Житие преподобного Иоанна Многострадального

  • Послесловие

Приложение

  • I. Т. Рехак. Любовь и секс — это одно и то же?. . 216 II. Как отличить настоящую любовь?

  • III. Г. Шомбург. Внутренняя динамика сексуальной зависимости

  • IV. М. И. Хасьминский. О любовной зависимости

  • V. В. Бюне. Самоудовлетворение — тупик

  • VI. Преподобный Иоанн Дамаскин. Борьба Иоасафа с волшебником Февдой и его сатанинскими кознями

  • VII. Как противостоять духу блуда: советы подвижников

  • VIII. Акафист преподобному Моисею У грину .322 IX. Правило от осквернения

Библиография

Книги и брошюры К. В. Зорина

Views 296
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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