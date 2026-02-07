Зотов Сергей - История алхимии

«История алхимии» — это захватывающее путешествие сквозь тысячелетия. Зотов пишет как настоящий детектив от науки, находя следы алхимического мышления в архитектуре, живописи, литературе и даже современной поп-культуре.

Книга богато иллюстрирована редкими гравюрами и схемами, которые автор детально дешифрует для читателя. Это издание доказывает, что алхимия — это не просто попытки сделать золото из свинца, а великая попытка человека сравняться с Творцом, преобразовать мир и самого себя. Работа будет интересна всем: от любителей истории и искусства до тех, кто интересуется философией науки и психологией.

(История и наука рунета. Страдающее Средневековье)

Москва : Издательство АСТ, 2020. - 416 с.

ISBN 978-5-17-117986-1

Сергей Зотов - История алхимии - Путешествие философского камня из бронзового века в атомный - Содержание

Введение

ВОСТОК

I. КИТАЙ: НЕБЕСНАЯ ТАБЛЕТКА

II. ИНДИЯ: УБЕГАЮЩАЯ РТУТЬ

III. ЕГИПЕТ: ЯДОВИТЫЙ УРОБОРОС

IV. АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ: ТРИЖДЫГОЛОВЫЙ ГЕРМЕС

ЗАПАД

V. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ПТИЧИЙ ХРИСТОС

VI. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ: ДИСТИЛЛЯЦИЯ МОЗГОВ

VI. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЫ: ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ АЛХИМИИ

Vll. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: РАДИЕВАЯ КРАСОТА

Заключение

Благодарности

Избранная библиография

Список иллюстраций