Зотов Сергей - История алхимии

«История алхимии» — это захватывающее путешествие сквозь тысячелетия. Зотов пишет как настоящий детектив от науки, находя следы алхимического мышления в архитектуре, живописи, литературе и даже современной поп-культуре.
Книга богато иллюстрирована редкими гравюрами и схемами, которые автор детально дешифрует для читателя. Это издание доказывает, что алхимия — это не просто попытки сделать золото из свинца, а великая попытка человека сравняться с Творцом, преобразовать мир и самого себя. Работа будет интересна всем: от любителей истории и искусства до тех, кто интересуется философией науки и психологией.
Сергей Зотов - История алхимии - Путешествие философского камня из бронзового века в атомный
(История и наука рунета. Страдающее Средневековье)
Москва : Издательство АСТ, 2020. - 416 с.
ISBN 978-5-17-117986-1
Сергей Зотов - История алхимии - Путешествие философского камня из бронзового века в атомный - Содержание
Введение
ВОСТОК
I. КИТАЙ: НЕБЕСНАЯ ТАБЛЕТКА
II. ИНДИЯ: УБЕГАЮЩАЯ РТУТЬ
III. ЕГИПЕТ: ЯДОВИТЫЙ УРОБОРОС
IV. АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ: ТРИЖДЫГОЛОВЫЙ ГЕРМЕС
ЗАПАД
V. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ПТИЧИЙ ХРИСТОС
VI. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ: ДИСТИЛЛЯЦИЯ МОЗГОВ
VI. НОВОЕ ВРЕМЯ. ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЫ: ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ АЛХИМИИ
Vll. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: РАДИЕВАЯ КРАСОТА
Заключение
Благодарности
Избранная библиография
Список иллюстраций
