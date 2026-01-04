Зов вечности – Часть 1
Зов вечности – Часть 1 - Тематический сборник афоризмов, пословиц, изречений и т.п.
Составитель Н. Вист. – Citrus Heights, Калифорния, США: Slavic Publishing and Printing, 1993. – 116 с.
Зов вечности – Часть 1 - Содержание
Раздел 1
1. Религия и философия - 2. Атеизм - 3. Плоды безбожия - 4. Богопознание - 5. Религия и наука
Раздел 2
6. Библия - 7. Христос и Евангелие - 8. Бог - 9. Вера - 10. Суеверия - 11. Душа и дух
Раздел 3
12. Покаяние и обращение - 13. Препятствия в покаянии - 14. Духовная жизнь - 15. Результаты духовной жизни - 16. Смирение и молитва
Раздел 4
17. Жизнь веры и подвига - 18. Проблемы духовной жизни - 19. Служение и труд - 20. Искусство проповеди - 21. Успех проповеди
Приложение
Литературные источники
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