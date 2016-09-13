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Зубов - История России - 20 век - 1939 - 2007

коллектив авторов - под ред. А.Б. Зубова - История России - XX век
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Category ESXATOS BOOKS, History

В ХХ веке в нашей стране произошла катастрофа. В 1917–1954 гг. самими русскими людьми были убиты десятки миллионов лучших граждан России, изгнаны из страны миллионы других. Невыносимые условия жизни, голод, нищета и репрессии привели к тому, что многие люди предпочитали не создавать семьи, не рожать детей. В 1939 г. народ России оказался втянутым в страшную мировую войну, стоившую нам новые десятки миллионов жизней. В ХХ веке страна потеряла, по нашим оценкам, 95 процентов своих культурных сокровищ, множество природных богатств и, наконец, в 1991 г. распалась на части. Нынешняя Российская Федерация и по населению, и по обжитой территории составляет немногим более половины той России, которая была в начале ХХ века. ХХ век – трагичнейшее для России столетие.

Последствия ХХ века далеко еще не преодолены нами. С огромным трудом поднимается ныне русское общество после тех тяжких ударов, которые испытало оно в прошлом столетии. Но почему такие беды обрушились на нашу родину?

Катастрофа ХХ века произошла не случайно и не вдруг: события такого масштаба не могли не подготавливаться десятилетиями. И действительно, многие проницательные русские люди, начиная с Радищева, Пушкина, Лермонтова, Хомякова, а позднее – Достоевский, Владимир Соловьев, авторы сборника «Вехи» (1909 г.) и некоторые умные иностранцы предсказывали страшный русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», который может погубить нашу страну. Предсказания этих мыслителей были не голословны. Они хорошо знали русскую историю, современную им Россию и процессы, протекавшие в других странах мира. Они видели много неправды в русской жизни. В чём же источник неправды?

Любое общество в любую эпоху будет прочным и несокрушимым, если люди, его составляющее, помогают друг другу, заботятся друг о друге, уважают свободу друг друга и общий интерес ставят выше своего личного. Такие отношения называются солидарными. Там же, где люди свой интерес ставят на первое место и не заботятся о ближних, – там и семья, и государство разрушаются. В армии, состоящей из себялюбцев, кто пойдет умирать за отечество? Принцип солидарности всеобщ, но для христиан он – обязательный закон веры. Церковь, возглавляемая Иисусом Христом, строится на любви и жертве. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою», – учит Господь [Ин. 13,35]. Для общества, считающего себя христианским, солидарность совершенно обязательна. Она есть проекция Церкви в общественно-политические отношения. Было ли солидарным русское общество?

коллектив авторов - под ред. А.Б. Зубова - История России - XX век - 1939 - 2007

М.: Астрель ACT, 2010.- 847, [1] с: ил.
ISBN 978-5-17-059363-7 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-5-271-23891-8 (ООО «Издательство Астрель»)

коллектив авторов - под ред. А.Б. Зубова - История России - XX век - 1939 - 2007 - Содержание

Часть 4. РОССИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПОДГОТОВКИ К ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1939-1953)
Глава 1. От сентября 1939 к июню 1941 гг
4.1.1. Расстановка сил в мире к 1939 г. агрессоры и их жертвы. С англо-французами или с нацистами? Пакт Молотова - Риббентропа
4.1.2. Завоевание и раздел Польши. Катынь
4.1.3. Захват балтийских государств, Бессарабии и Северной Буковины
4.1.4. «Зимняя война» 30 ноября 1939 г. - 13 марта 1940 г.
4.1.5. Международная обстановка и подготовка СССР к войне с Германией осень 1939 г.-лето 1940
4.1.6. Русское общество за пределами СССР и начало мировой войны
4.1.7. Изменения в планах Сталина в связи с блицкригом Гитлера во Франции. Попытка Сталина переделить Балканы и Ближний Восток
4.1.8. «Барбаросса» и планы Сталина, декабрь 1940 - июнь 1941 гг.
Глава 2. Советско-нацистская война 1941-1945 гг. и Россия
4.2.24. Репрессии против народов России. Насильственные депортации и геноцид •
4.2.25. Русское антинацистское сопротивление в Европе
4.2.26. Планы послевоенного урегулирования. Тегеранская встреча.
Народы Восточной Европы и планы Союзников
4.2.27. Военные действия в 1944 г. Изгнание врага за пределы СССР
4.2.28. Варшавское восстание и занятие Польши. 1944-1945 гг.
4.2.29. Политика Сталина в отношении Восточной Европы.
«Народная демократия»
4.2.30. Балканские страны в 1941-1945 гг. Красное и белое подполье
4.2.31. Ялтинская конференция
4.2.32. Создание русской армии на стороне Гитлера. Идеология РОА. РОА
и Русское Зарубежье. Пражский манифест КОНР
4.2.33. Занятие Австрии и Германии
4.2.34. Советская армия в Восточной и Центральной Европе в 1945 г.
4.2.35. Занятие Чехословакии. Пражское восстание 1945 г.
Конец власовской армии
4.2.36. Капитуляция Германии и Потсдамская конференция
4.2.37. Жертвы Ялты
4.2.38. Война с Японией. Сталин, Мао и судьба русской дальневосточной эмиграции
4.2.39. Итоги и цена Второй Мировой войны для России и сталинского режима. Невосполнимые потери
Глава 3. Россия и подготовка Сталина к несостоявшейся Третьей Мировой войне
Часть 5. РОССИЯ В ПЕРИОД ДЕГРАДАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА (1953-1991)
Глава 1. Россия в годы «мирного сосуществования» (1953-1985)
Глава 2. Попытка перестройки коммунистического режима (1985-1991)
Часть 6. ОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К ВОЗРОЖДЕННОЙ РОССИИ (1992-2007)
Глава 1. Российская Федерация в годы президентства Бориса Ельцина и Владимира Путина
6.1.13. Охрана культурных ценностей
6.1.14. Церковь и вера в послесоветском обществе
6.1.15. Воссоединение Русской Церкви
6.1.16. Россия в мировой политике
6.1.17. Россия и международный терроризм .
6.1.18. Восточноевропейский и российский пути выхода из коммунизма
Глава 2 политические процессы на«пространствах исторической России за пределами Российской Федерации
6.2.1. Украина
6.2.2. Беларусь
Views 1 172
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2016
Author esxatos
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5.0/5 (4)

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