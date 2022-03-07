Для христианина его вера — высшая ценность, ни с чем не сравнимая. Для религиеведа христианство — одна из религиозных традиций человечества, наряду со всеми иными, от верований палеолита до ислама. Когда мне приходилось читать курс сравнительного религиеведения в христианских учебных заведениях — Московской духовной академии, Православном университете апостола Иоанна Богослова,—я опускал и религию Ветхого Завета, и христианство. Эти курсы — «Библеистика», «Библейская археология», «Основное богословие», «Догматическое богословие», «Литургика» — читались более знающими профессорами.

Но когда мне доводилось читать курсы лекций по истории религий в светских университетах — РГГУ, МГИМО, — без гебраики (храмовой, внехрамовой и дохрамовой религий еврейского народа) и христианства обойтись было нельзя.

И передо мной встала непростая для меня задача — рассказать о собственной вере как об одной из религиозных традиций, понимая, что в моей аудитории есть и христиане различных деноминаций, и мусульмане, и иудеи, и буддисты, и индуисты. Это был особый и, признаюсь откровенно, волнующий опыт.

В последний раз мне пришлось читать лекции по гебраике и христианству в общем курсе «История религиозных идей» в 2015-2016 годах. Уже не в аудиториях МГИМО, которые оказались для меня закрытыми, но в любезно предоставленном мне Музее-квартире Михаила Булгакова, той самой квартире на Большой Садовой, где по лестницам между этажами иногда прохаживается огромный черный Кот Бегемот. А читал я все тем же студентам МГИМО, которые не захотели расстаться со мной и продолжали ходить слушать лекции на этой очень уютной, но, право же, неожиданной площадке. И чаепития после лекций были такие же, как и на кафедре философии МГИМО, — с интересными разговорами, расспросами, спорами. Когда-нибудь я назову и имя человека, который все это устроил. А пока выражаю ему бесконечную благодарность. Это был поступок мужественной и щедрой души.

Руководитель киностудии «Неофит» Дмитрий Менделеев предложил мне отснять эти лекции по Библии и христианству в Музее Михаила Булгакова и превратить их в серию коротких фильмов. Так получились сорок кинолекций, прекрасно сделанных «Неофитом». А потом, уже в 2019 году, я договорился с издательством «Никея» об издании этих лекций в текстовом формате.

Андрей Борисович Зубов - Религия Библии. Христианство. История религиозных идей

М.: Никея, 2021. — 608 с.

ISBN 978-5-907307-57-5

Андрей Борисович Зубов - Религия Библии. Христианство. История религиозных идей - Содержание

Предисловие

Типология религиозного опыта

Часть I. Религия Библии

Глава 1. Своеобразие и состав Библии

Глава 2. Начало еврейского народа

Глава 3. Творение и падение человека

Глава 4. Как трудно встать

Глава 5. Несбывающаяся надежда

Глава 6. Упование грядущего

Часть II. Христианство