Зудерманн Борис – Поиск

День обещал стать таким же как и все преды- лЬх лутпие Одинокий завтрак, уборка квартиры, при хорошей погоде небольшая прогулка до магазина и обратно. Потом обед, отдых и длинный вечер перед телевизором. Изредка позванивали старые коллеги по работе, но эти звонки становились всё реже — кто-то умирал, кто-то переезжал жить в другое место, к детям, а кто-то просто забывал о ней. Можно, конечно, посидеть на скамейке перед домом и посудачить с соседками. Но тоскливыми стали разговоры, всё про цены да про деньги. Некоторые соседки имели деловых детей, и всё лучше знали.

Но сегодня получилось всё иначе. Погода была замечательная и она решила изменить маршрут своей прогулки — заглянуть на базар и пройтись вдоль книжных лотков, расставленных во всём городе. Раз в два месяца она покупала себе книгу. Не пересказ дешёвых телесериалов, а что-то серьёзное. Книгами она увлекалась ещё с детства и дома у неё была неплохая библиотека.

На базаре она купила немного мяса, масла и пару яблок. Потом остановилась у книжного развала. Она перебрала несколько книг, но купить что-то не решалась, боялась ошибиться. Небольшая пенсия не позволяла ей делать дорогие покупки как раньше. Да и слишком уж много нового появлялось в последнее время на книжном рынке.

Вдруг она невольно вздрогнула, почувствовав, как что-то коснулось её руки. Первой реакцией было отдёрнуть руку, но она не сделала это. Прикосновение было очень приятным, мягким и тёплым. Она обернулась и увидела поднятое к ней лицо маленького мальчика, спросила:

— Привет! Ты что, спутал меня с кем-то?

— Нет.

Голос малыша звучал так, словно он сейчас заплачет.

— Я забыл дорогу домой.

— Ну, вот тебе и раз, что же мне теперь с тобой делать? Я то откуда знаю, где твой дом?

Она растерянно посмотрела вокруг, может быть кто-то поможет, узнает малыша. Но нет, никто даже не обратил на них внимание.

Борис Зудерманн – Поиск – Повесть

Издательство «Логос», Германия, 2003. – 196 с.

ISBN 3-933828-91-0

* * *

В воскресенье утром к небольшому заливу JO на окраине города стекались люди. Здесь должно было состояться крещение. Среди принимающих крещение были Мария Николаевна, Лариса, двойняшки Лена и Галя и ещё человек десять. Все они стояли в белой одежде перед собравшимися людьми, среди которых оказалось несколько случайных прохожих и даже пара человек в купальниках.

День опять выдался на славу, яркое солнце отражалось в спокойной воде. Залив был окружён небольшим кустарником и между ними были построены две палатки для переодевания. Настроение у всех было праздничное. Мария Николаевна обнаружила среди присутствующих свою сестру с мужем. Когда их взгляды встретились, она им радостно кивнула.

Вскоре в переднем ряду появился Виталик. В руках он держал большой букет цветов.

Началось богослужение. Хор спел торжественный гимн, один молодой брат прочитал несколько стихов из Библии и помолился. Потом молодёжь исполнила небольшую программу, включавшую духовные стихотворения и песни. После этого Валерий зашёл в воду и совершил молитву. Первой к нему подошла Мария Николаевна.

— Дорогая сестра Мария Николаевна, — заговорил он громким голосом, — верители вы от всего сердца, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он умер за ваши грехи и простил их вам?

— Верую, брат, верую.

Мария Николаевна хотела это сказать как можно громче, но от волнения у неё перехватило дыхание и получилось совсем тихо.