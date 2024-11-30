Семья - что-то ужасное, мрачное, опустошающее. Место, где человек ограничен в желаниях и где один всегда контролирует другого. Там есть предательство. Там есть измена. А разговоры про любовь, надежность или поддержку - ерунда для отвода глаз. По крайней мере, в 19 лет я считал именно так. И это был не обыкновенный юношеский максимализм или желание нарушать правила или нагуляться, нет, это было мое убеждение, мое понятие, мой принцип.

Мысль о нелепости брака укреплялась во мне несколько лет с момента развода родителей. На тот момент мне было 12, и известие о разрыве прозвучало как гром среди ясного неба. Моя семья всегда казалась мне идеальной, в ней царила любовь, гармония. Мама, папа, трое детей. Мы вместе ездили в отпуск, вместе проводили вечера. Могли с отцом, братом и сестрой помогать маме лепить пельмени.

Владимир Зуев-Грейсман - 7 принципов позитивной семьи

Москва: Эксмо, 2024. - 176 с.

ISBN: 978-5-04-188940-1

Владимир Зуев-Грейсман - 7 принципов позитивной семьи - Содержание

ГЛАВА 1. Принцип сепарации

ГЛАВА 2. Принцип взаимозависимости

ГЛАВА 3. Принцип сезонности брака .

ГЛАВА 4. Принцип принятого решения

ГЛАВА 5. Принцип правильной коммуникации

ГЛАВА 6. Принцип доверия и прощения

ГЛАВА 7. Воспылай страстью и не дай ей угаснуть, или Принцип бабочек в животе

Заключение