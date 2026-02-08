16 декабря 1700 г., спустя два месяца после смерти Патриарха Адриана, вышел указ Петра I, в котором содержались предписания относительно организации высшего управления Русской Церкви, а именно — откладывалось избрание патриарха и назначался местоблюститель патриаршего престола. Это было время поиска новых моделей существования Церкви внутри государства, соотношения власти царя и первого епископа Поместной Церкви. Царь Пётр не был готов довольствоваться прежним положением дел, при котором государственная власть в лице царя должна была не просто учитывать мнение власти церковной в лице патриарха, прислушиваться к её голосу в области христианской морали, принимать «печалования» за гонимых и преследуемых, но и признавать значительную степень автономности Церкви от государства. Петр I строил сильное государство с абсолютной монаршей властью, в котором не было места никаким иным центрам силы. Будучи сторонником принципа территориальности в отношении религии — cujus regio, ejus religio — и, таким образом, воплощая идеи Самуэля фон Пуфендорфа, царь Петр воспринимал себя правителем не только в государственной сфере, но и в религиозной, а потому считал себя вправе вмешиваться в церковные дела. В уме царя-реформатора выстраивалась схема, в которой самодержец российский становился во главе Русской Церкви. Он не мог не понимать, что патриархом ему стать невозможно, даже занять место патриарха означало поколебать не просто коренные устои Церкви, но и саму веру в народе. А это было уже очень опасно для стабильности общества и самого существования государства. О канонических нормах в этом вопросе, кажется, Петр I мало беспокоился. Монарх должен взять в свои руки высшую церковную власть, а административную структуру Церкви возглавит во всём послушное автократору учреждение. Для этого необходимо было интегрировать высшее управление Церковью в общую систему государственных ведомств и учреждений.

Такая конструкция уничтожила всякую церковную автономность, ещё более закрепляла жесткую вертикаль царской власти, при которой никакие проявления конкуренции были невозможны. Начиналось «Вавилонское пленение» Церкви государством, которое поглощало церковную организацию. Такую конструкцию старались идеологически и квазибогословски обосновать и некоторые церковные представители, в том числе архиепископ Феофан (Прокопович).

П. В. Верховский, анализируя труд архиепископа Феофана «Правда воли монаршей», выделял в нем три основных тезиса:

«1) государство обладает верховенством (маестат), а потому всякая иная власть (включая церковную) верховенством не обладает и юридически подчиняется государственной власти;

2) верховная государственная власть повинуется только Богу и не подвластна никаким человеческим нормам, в том числе и церковным канонам;

3) судьёй в вопросе о соответствии её решений воле Божией является сама верховная власть».

По распоряжению Петра I архиепископ Феофан (Прокопович) к февралю 1720 года разработал «Духовный регламент». Данным документом объявлялись революционные преобразования в высшем управлении Русской Церкви. Патриаршество упразднялось и вместо патриарха учреждалась Духовная Коллегия, а позже Святейший Правительствующий Синод, ставший во главе управления Русской Церковью.

Звонарёв Сергий, протоиерей - Высшая власть и управление в Русской Православной Церкви в XX - начале XXI века

Науч. ред. прот. Николай Балашов. - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023. - 636 с.

Звонарёв Сергий, протоиерей - Высшая власть и управление в Русской Православной Церкви в XX - начале XXI века – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

I. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1.1. Император и Церковь

II. ЦЕРКОВНАЯ ЗАРЯ

2.1. Оживление общественно-политической жизни во второй половине XIX - начале XX века

2.2. Надежда на реформы в сфере высшего церковного управления

III. ПРЕДСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ О ВЫСШЕМ ЦЕРКОВНОМ УПРАВЛЕНИИ: ОПЫТ УЧЁНОЙ ДИСКУССИИ

3.1. Учреждение Особого Присутствия

3.2. Проектирование состава и порядка работы чрезвычайного Поместного Собора

3.3. Моделирование высшего церковного управления. Святейший Синод

3.4. «Утренняя звезда надежды»: патриарх - председатель Синода и первоиерарх Российской Церкви

3.5. Повременные Соборы Российской Церкви

IV. ПРЕДСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ И МИТРОПОЛИЧЬИ ОКРУГА

4.1. Судебно-административные центры, пастырско-миссионерские центры или окраинные митрополичьи округа?

4.2. Митрополиты: их полномочия и избрание

4.3. Соборы митрополичьих округов

V. ПРЕДСОБОРНОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ПЛАНЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Попытка исправления крена во взаимоотношениях Церкви и государства

5.2. Отстоять автономность Церкви во внутренних делах и сохранить связь с государством. Церковь и император

5.3. Взгляд Церкви на обер-прокурора

5.4. Торопливое окончание работы Предсоборного Присутствия

5.5. Реакция императора Николая II на труды Присутствия

VI. НОВАЯ НАДЕЖДА: ПРЕДСОБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

6.1. Учреждение Совещания

6.2. Проект «О высшем церковном управлении»

VII. «СМУТНЫЕ, НО ВЕЛИКИЕ И СВЯТЫЕ ДНИ ЦЕРКОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»: ПРЕДСОБОРНЫЙ СОВЕТ

7.1. Учреждение и состав Совета

7.2. Положение «О созыве Поместного Собора Православной Всероссийской Церкви в Москве 15 августа 1917 года»

7.3. «Кормило соборного корабля»: Устав Всероссийского Церковного Собора

VIII. СВЯЩЕННЫЙ СОБОР ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 1917-1918 ГОДОВ

8.1. Открытие Собора. Отдел по реформе высшего церковного управления

8.2. Высшая власть Поместного Собора

8.3. Сроки созыва Поместного Собора

8.4. Полемика о составе Поместного Собора

8.5. Восстановление патриаршества в Российской Церкви «Нам нужен патриарх»!

8.6. Избрание Святейшего Патриарха Тихона: «Тебе Бога хвалим»

8.7. Статус патриарха и его полномочия

8.8. Местоблюститель

8.9. Избрание патриарха. Жребий и голосование

8.10. Два столпа высшего церковного управления: Священный Синод и Высший Церковный Совет

8.11. Компетенция Священного Синода, Высшего Церковного Совета и их соединённого присутствия

8.12. Церковные округа

IX. ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ВЫСШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ СОБОРА 1917-1918 ГОДОВ

9.1. Трудные пути сохранения канонического преемства

X. РЕЦЕПЦИЯ СОБОРНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ С СЕРЕДИНЫ XX ПО НАЧАЛО XXI ВЕКА

10.1. Архиерейский Собор 1943 года

10.2. Органы высшей власти и управления Русской Православной Церкви по положению «Об управлении Русской Православной Церкви» 1945 года

10.3. Поместный Собор и его декларативный характер

10.4. Патриарх: святейший отец или великий господин?

10.5. Священный Синод: совместно с патриархом, а не при патриархе

10.6. Органы высшей церковной власти и управления по «Уставу об управлении Русской Православной Церкви» 1988 года и новой редакции Устава 2000 года

10.7. Поместный Собор: трансформация

10.8. Архиерейский Собор: иерархическая ответственность за Церковь

10.9. Патриарх: статус и компетенция

10.10. Священный Синод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ