Учебник Звонской и Денисюк — это надежный фундамент. Если вы только начинаете путь изучения языка Библии, эта книга станет вашей основной базой. Она подготавливает читателя к восприятию более сложных трудов (Уолласа или Мецгера), давая четкое понимание грамматического «скелета» языка. Это издание гармонично сочетает в себе филологическую точность и уважение к священному тексту.

Леся Леонидовна Звонская-Денисюк - Греческий язык Нового Завета

Санкт - Петербург: "Христианское общество "Библия для всех" Российского Союза евангельских христиан баптистов", 2002 - 362 с.

ISBN 5-7454-0665-8

Леся Леонидовна Звонская-Денисюк - Греческий язык Нового Завета - Содержание

ФОНЕТИКА

АЛФАВИТ. ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ

МОРФОЛОГИЯ

ГЛАГОЛ (VERBUM)

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (NOMEN SUBSTANTIVUM)

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (NOMEN ADIECTIVUM)

МЕСТОИМЕНИЕ (PRONOMEN)

ГЛАГОЛ (VERBUM) (продолжение)

ПРЕДЛОГ (PRAEPOSITIO)

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ

ГЛАГОЛ (VERBUM) (продолжение)

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ (продолжение)

ГЛАГОЛ (VERBUM) (продолжение)

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ (продолжение)

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (NOMEN NUMERALE)

ГЛАГОЛ (VERBUM)

СЛИТНЫЕ ГЛАГОЛЫ (VERBA CONTRACT A)

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ПЕРВОГО СПРЯЖЕНИЯ

ГЛАГОЛЫ II СПРЯЖЕНИЯ

СИНТАКСИС

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ

ПРЕДЛОГИ

ГЛАГОЛ

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ

ГРЕЧЕСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ