Звягинцев - Нюрнберг - Приговор нацизму

Особо хотелось бы остановиться на работе переводчиков. Это был сложный и ответственный труд. Ведь именно от умения квалифицированно, быстро и абсолютно адекватно перевести услышанное во многом зависел успех обвинения. Следует отметить, что синхронный перевод сразу на несколько иностранных языков начал применяться лишь в 1940-х гг. Но только, пожалуй, после Нюрнбергского процесса, где он прошел серьезную обкатку, синхронный перевод вышел на широкую дорогу. Затем он был применен на Токийском процессе, а потом уже и в Организации Объединенных Наций.

Из воспоминаний советских переводчиков, участвовавших в Нюрнбергском процессе, видно, насколько непросто делались ими первые шаги. Сын одного из руководителей наших переводчиков – Илья Евгеньевич Гофман – любезно предоставил автору этого издания как документы того времени, так и рукописные мемуары своего отца, Евгения Абрамовича Гофмана, который с февраля 1946 г. возглавлял группу советских переводчиков в Нюрнберге. Вот что он пишет: «Впервые мне пришлось выступать в роли синхронного переводчика в 1946 г. в Нюрнберге.

Когда я направлялся в этот старинный город, приковавший в то время внимание миллионов людей всего мира, следивших за работой Международного военного трибунала, я не имел ни малейшего представления о задачах, которые мне предстояло выполнять. И вот я в мрачном сером здании Дворца юстиции. Видавший виды, дышащий Средневековьем главный зал выглядит необычно…»

Дальше идет описание зала. Он детализируется Гофманом под углом зрения переводчика и, естественно, немного отличается от тех, которые ранее давались в научной и художественной литературе. И это неудивительно еще и потому, что он почти год сидел в метре от подсудимых. Если бы не высокая стеклянная перегородка, он мог бы рукой дотянуться до этих извергов.

Евгений Абрамович, в частности, пишет: «Слева – в два ряда скамьи подсудимых, огороженные массивной дубовой оградой; справа – на возвышении длинный судейский стол; в центре – столы защитников и стенографисток; в глубине зала – четыре стола обвинения от СССР, США, Англии и Франции; еще дальше – места прессы, над которыми навис балкон для немногочисленных гостей. В левом углу мое внимание привлекло странное сооружение из стекла, похожее на соты из четырех ячеек с чернеющими за стеклом микрофонами. Это и были кабины переводчиков…»

Александр Звягинцев – Нюрнберг. Приговор нацизму

Серия – «80 лет Победы»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. / 453 с.

ISBN 978-5-04-224110-9

Александр Звягинцев – Нюрнберг. Приговор нацизму – Содержание

От автора

Пролог

Часть I

Глава 1. Почему Нюрнберг?

Глава 2. Суд еще не открылся, но уже заседает

Глава 3. Вся бездна нацистского зла

Глава 4. Они все сказали – нет!

Глава 5. Побег в царство мертвых

Часть II

Глава 1. Это был «процесс документов»

Глава 2. Сложности перевода

Глава 3. Немного о тех, кто обвинял и судил нацистов

Глава 4. «Майн кампф»: война как благо для Германии

Глава 5. План Розенберга: расчленение СССР

Глава 6. «Барбаросса» – в сейф агрессию не спрячешь

Часть III

Глава 1. Плен – путь в небытие

Глава 2. Нападение на жизнь. Гитлер: «Мы обязаны истреблять население»

Часть IV

Глава 1. Рейх забирает всё!

Глава 2. За немецким солдатом – выжженная земля

Глава 3. Каторга без суда и вины

Глава 4. Новый нацистский порядок: смерть в тысяче обличий

Часть V

Глава 1. Атрибут нацизма – концлагерь

Глава 2. Адрес ада известен: Освенцим

Глава 3. Две тысячи смертей одномоментно

Глава 4. Человеческое тело как источник сырья

Глава 5. «Высшая раса» убивает и грабит

Глава 6. Немец – «муравей», поляк – «древесная тля»

Глава 7. Иудей – значит обреченный

Глава 8. Еврей уже не гражданин

Часть VI

Глава 1. Сильный ход советского обвинения

Глава 2. Рейхсмаршал Геринг и фельдмаршал Мильх – два голубя мира

Глава 3. Как шеф РСХА «ходил в отказную»

Глава 4. Банкир Шахт: «Хайль Гитлер!» и «Гитлер капут!»

Глава 5. Адвокат или «совестливый» человек?

Глава 6. СС: черная форма, черные дела

Часть VII

Глава 1. «Обвинение выполнило свой долг…»

Глава 2. Трибунал завершил свою работу

Глава 3. Жесткий жест советского судьи

Глава 4. Расстрел как непозволительная мягкость

Глава 5. Приговоренные к повешению

Глава 6. Семерых ждала тюрьма

Глава 7. Опять Геринг: яд против петли

Глава 8. Приговоры приведены в исполнение

Часть VIII