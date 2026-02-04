Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Зыгмонт - Святая негативность

Зыгмонт - Святая негативность
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (33 books)

В этой монографии Алексей Зыгмонт анализирует «святую негативность» Батая как специфическую форму отрицательной теологии. Автор исследует, как Батай переосмысляет концепции сакрального, отказываясь от «светлого» божества в пользу «черного солнца» — опыта предельного разрушения и утраты.

Зыгмонт детально разбирает ключевые категории Батая: трату (dépense), суверенность и сакральное. Автор показывает, что насилие для Батая — это не политический инструмент, а онтологический прорыв, позволяющий человеку выйти за пределы «полезного» существования и соприкоснуться с абсолютом через жертвоприношение и экстаз. Книга обязательна для тех, кто изучает эсхатологию модерна и границы философской мысли.

Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая

Издательство Новое литературное обозрение, 2018. 320 с.

Серия «Studia гeligiosa»

ISBN 978-54448-0923-5

Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая – Содержание

Введение. Безграничный жертвенник

Спятивший Гегель

О слове и методе

I. Слепящее солнце насилия

  • Мир, состоящий из молний и зари

  • Икар и Ван Гог: мифология и теория жертвоприношения

  • Солнце как фигура познания

II. Первые опыты теории

  • В стране кошмаров и больших пальцев ног

  • Переходные концепты: агрессия, крик, эксцесс

  • Божества скотобоен

  • Гетерогенное и модели инакового

III. Обезглавленное сообщество

  • Между корридой и революцией

  • «Безголового принимаю в насилии...»

  • Куда делась голова Ацефала?

  • Теория насилия и сакрального в Коллеже социологии

IV. Мечта о сакральном насилии

  • «Всеобщая экономика»: насилие траты и трата насилия

  • «Теория религии»: от грехопадения к стакану вина

  • «Эротизм»: заключительный синтез

  • По ту сторону речи и языка

V. Сакральное против войны

  • Накануне: от рефлексии к экстазам

  • 1939-1945: война войну изгоняет

  • Всего лишь тупик и зверство

  • Заключение. Радость и смерть неразлучны

Библиография

Именной указатель

Views 264
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books