В этой монографии Алексей Зыгмонт анализирует «святую негативность» Батая как специфическую форму отрицательной теологии. Автор исследует, как Батай переосмысляет концепции сакрального, отказываясь от «светлого» божества в пользу «черного солнца» — опыта предельного разрушения и утраты.

Зыгмонт детально разбирает ключевые категории Батая: трату (dépense), суверенность и сакральное. Автор показывает, что насилие для Батая — это не политический инструмент, а онтологический прорыв, позволяющий человеку выйти за пределы «полезного» существования и соприкоснуться с абсолютом через жертвоприношение и экстаз. Книга обязательна для тех, кто изучает эсхатологию модерна и границы философской мысли.

Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая

Издательство Новое литературное обозрение, 2018. 320 с.

Серия «Studia гeligiosa»

ISBN 978-54448-0923-5

Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая – Содержание

Введение. Безграничный жертвенник

Спятивший Гегель

О слове и методе

I. Слепящее солнце насилия

Мир, состоящий из молний и зари

Икар и Ван Гог: мифология и теория жертвоприношения

Солнце как фигура познания

II. Первые опыты теории

В стране кошмаров и больших пальцев ног

Переходные концепты: агрессия, крик, эксцесс

Божества скотобоен

Гетерогенное и модели инакового

III. Обезглавленное сообщество

Между корридой и революцией

«Безголового принимаю в насилии...»

Куда делась голова Ацефала?

Теория насилия и сакрального в Коллеже социологии

IV. Мечта о сакральном насилии

«Всеобщая экономика»: насилие траты и трата насилия

«Теория религии»: от грехопадения к стакану вина

«Эротизм»: заключительный синтез

По ту сторону речи и языка

V. Сакральное против войны

Накануне: от рефлексии к экстазам

1939-1945: война войну изгоняет

Всего лишь тупик и зверство

Заключение. Радость и смерть неразлучны

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