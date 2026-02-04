Зыгмонт - Святая негативность
В этой монографии Алексей Зыгмонт анализирует «святую негативность» Батая как специфическую форму отрицательной теологии. Автор исследует, как Батай переосмысляет концепции сакрального, отказываясь от «светлого» божества в пользу «черного солнца» — опыта предельного разрушения и утраты.
Зыгмонт детально разбирает ключевые категории Батая: трату (dépense), суверенность и сакральное. Автор показывает, что насилие для Батая — это не политический инструмент, а онтологический прорыв, позволяющий человеку выйти за пределы «полезного» существования и соприкоснуться с абсолютом через жертвоприношение и экстаз. Книга обязательна для тех, кто изучает эсхатологию модерна и границы философской мысли.
Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая
Издательство Новое литературное обозрение, 2018. 320 с.
Серия «Studia гeligiosa»
ISBN 978-54448-0923-5
Алексей Зыгмонт - Святая негативность - Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая – Содержание
Введение. Безграничный жертвенник
Спятивший Гегель
О слове и методе
I. Слепящее солнце насилия
Мир, состоящий из молний и зари
Икар и Ван Гог: мифология и теория жертвоприношения
Солнце как фигура познания
II. Первые опыты теории
В стране кошмаров и больших пальцев ног
Переходные концепты: агрессия, крик, эксцесс
Божества скотобоен
Гетерогенное и модели инакового
III. Обезглавленное сообщество
Между корридой и революцией
«Безголового принимаю в насилии...»
Куда делась голова Ацефала?
Теория насилия и сакрального в Коллеже социологии
IV. Мечта о сакральном насилии
«Всеобщая экономика»: насилие траты и трата насилия
«Теория религии»: от грехопадения к стакану вина
«Эротизм»: заключительный синтез
По ту сторону речи и языка
V. Сакральное против войны
Накануне: от рефлексии к экстазам
1939-1945: война войну изгоняет
Всего лишь тупик и зверство
Заключение. Радость и смерть неразлучны
Библиография
Именной указатель
No comments yet. Be the first!