Павел Зырянов - Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века

Книга известного ученого посвящена истории монастырей и монашества в XIX и начале XX века. Главный вопрос, проходящий через всю книгу, — о месте и роли монастырей в русской жизни. Ставятся и другие вопросы — монашество и общество; монастыри и верующий народ; монастыри и культура.

Заключение

Приложения

Именной указатель

Указатель монастырей и общин

И действительно, «уйти в монахи», «уйти в монастырь» — эти слова в устах русского человека всегда означали уход из мира житейских дел и треволнений в совсем иной мир, где человек освобождается от земных оков, где его душу возвышают постоянные молитвы, где он духовно подымается над земной жизнью и приближается к Богу. В монастырь часто шли люди, чем-то потрясенные, не поладившие с окружающим миром, уставшие от жизненной борьбы и невзгод, разочарованные, ищущие утешения, покоя и духовной свободы. Но когда закрывались за ними монастырские врата, чаще всего они не обретали ни того, ни другого, ни третьего. Ибо человек, оставаясь человеком, приносил с собой в монастырь свои слабости и несовершенства, свой жизненный опыт, свои взгляды и привычки.

Выдающийся представитель русского монашества XIX в. московский митрополит Филарет (в мирской жизни В.М.Дроздов) писал, что «сыну обители... деянием должно обрести в видение восход, т.е. трудолюбным и неослабным исполнением заповедей Божиих и правил отеческих должно открывать путь к высшей жизни духовной и созерцательной, которая есть на земли предначинание жизни небесной». Это было напоминание о той главной цели, ради которой были созданы христианские монастыри, в том числе и русские православные, ко времени Филарета существовавшие уже много веков.

писал М.Ю.Лермонтов. Очень немногим, ценой упорной и беспощадной борьбы с самим собою, удавалось добиться воплощения в жизнь идеалов аскетизма. Большинство же останавливались на какой-то ступени. И в монастырях своим чередом шла жизнь, сильно отличавшаяся от светской, но далеко не во всем совпадавшая с идеалами монашеского служения. Не было и полного ухода из мира, отречения от него. Только в отдельных случаях монастыри искали себе место где-нибудь в непроходимых дебрях. Чаще же они располагались в больших городах или на перекрестке торговых путей, сохраняя многосторонние связи со светским обществом и играя важную роль в его жизни. Какова эта роль? Как устраивалась жизнь за монастырскими стенами? Эти и другие подобные вопросы живо об-

В пореформенный период — после отмены крепостного права 19 февраля 1861 г., когда в обществе заметно потускнел идеал аскетизма, вопрос о роли и месте монастырей ставился особенно остро. Некоторые авторы, даже близкие к церкви, начинали сомневаться в целесообразности самого существования монастырей. Профессор Петербургской духовной академии Д.И.Ростиславов писал, что «если священство безусловно необходимо для церкви, монашество

же может и не быть». Конечно, автор впадал в крайность, ибо из материала, им же приводимого, было очевидно, что монастыри необходимы и обществу, и церкви. Известный публицист В.И.Немирович-Данченко, хорошо знавший монастырский быт, тоже склонялся к отрицанию иночества,/а монастыри рассматривал как рабочие, «социальные» общины. К этому вопросу мы еще вернемся, когда речь пойдет о «рабочих» монастырях.

В течение пореформенного периода в монастырской жизни произошли значительные перемены. И в начале XX в. Л.И.Денисов, соприкоснувшись с новейшей историей монастырей, должен был отметить: «Мужские монастыри, несмотря на их численное преобладание, вымирают, — тогда как женские монастыри, несмотря на их сравнительную с мужскими малочисленность, прогрессируют». Автор понимал, что подмеченное им явление связано с какими-то более глубокими процессами, начавшимися в общественной жизни со второй половины XIX в., но на данной стадии своей работы не смог определить ни его масштабы, ни взаимосвязи. «Где кроются причины этого крайне интересного социального явления, — писал он, — с каких пор оно началось, как конструируется, какими силами* движется, какими обстоятельствами сопровождается, что оно собою означает и к чему приведет в будущем, — все это такие вопросы, которые могут стать предметом особого исследования».

Эти и другие вопросы были поставлены Л.И.Денисовым на основе изучения огромного фактического материала, собранного в его книге, вышедшей в 1908 г. Построенная в виде справочника, она и в настоящее время необходима всем, кто занимается историей русских монастырей.

Ко времени выхода этой книги Денисову было 42 года. Вскоре он постригся в монахи под именем Арсения. В 1914 г. был возведен в сан архимандрита и назначен синодальным ризничим, в 1927 г. стал епископом марийским, викарием Нижегородской епархии. В 1931 г. — епископ каширский, викарий Московской епархии. Дальнейшая его судьба неизвестна.

К сожалению, после книги Л.И.Денисова, не последовало тех «особых исследований», на которые он уповал. В разряд таковых, в частности, вряд ли может быть зачислена вышедшая через 80 лет книга Г.Прошина «Черное воинство». Написанная для массового, не очень осведомленного читателя, она охватывает огромный хронологический период от основания первых русских монастырей до октября 1917 г. и, в соответствии с требованиями тех лет, имеет обличительный уклон, а также — и фактические неточности.

В наши дни время от времени издаются научно-популярные книги-альбомы с искусствоведческим или краеведческим уклоном, но обобщающих научных исследований по истории монастырей и монашества у нас пока не появлялось.

В 1952 г. в Германии было опубликовано фундаментальное исследование И.К.Смолича о русском монашестве. В 1997 г. эта книга была издана в нашей стране в переводе на русский язык.

Центральное место во всеохватывающем сочинении Смолича занимает эпоха XV—XVII веков. Последующий период, вплоть до 1917 г., освещен не столь подробно, а порою даже в беглом, обзорном изложении. Автор не имел доступа к российским архивам и библиотекам. А кроме того он, специалист по средневековой истории, видимо, не очень свободно ориентировался в литературе и периодике XIX — начала XX в. Тем не менее, Смоличу удалось выявить основные тенденции развития русских монастырей в период императорской России и разглядеть главные проблемы, которые при этом вставали.

Вслед за Денисовым Смолич подметил ту особую роль, которую в это время стали играть женские обители. Он постарался дать этому явлению развернутое объяснение. «История русских женских обителей знает много случаев самого сурового подвижничества, — писал он, — но в большинстве монастырей жизнь протекала в обстановке умеренной аскезы, главное внимание уделялось служению миру, а не совершенному отречению от него. Социально-благотворительная деятельность играла главную роль в жизни женских обителей и была гораздо обширнее, чем благотворительность мужских монастырей. Объясняется это не одним только различием между мужской и женской натурой, но и тем, что многие женские монастыри выросли именно благодаря своей социально-благотворительной миссии, стали в этом отношении примером для других обителей и обрели признание и любовь народа... В расцвете женских монастырей главную роль сыграл личный почин подвижниц, эти обители, можно сказать, вырастали сами, создавались народом без всякого содействия церковной власти...» Таким образом, главную причину быстрого развития и укрепления женских обителей Смолич видит в более тесной их связи с народом.

Особое внимание Смолич уделял монастырскому старчеству. «Сама суть старчества, — подчеркивал он, — привела к тому, что постепенно восстановлено было духовное родство между монашеством и народом». Наоборот, к правящему, «синодальному», «ученому» монашеству Смолич относился крайне скептически, хотя и не совсем отрицательно. Он утверждал, что «ученое монашество и происходивший из его среды епископат по сути оказались вне истории русского монашества». Можно не соглашаться с этим, но нельзя отрицать очень верно подмеченные автором явления разделения, «расколотости» в русском монашестве, которые наметились примерно с начала XIX в. и в дальнейшем были видны все более явственно. В монашестве, писал Смолич, обозначились два течения: «синодальное монашество», которое отнюдь не стремилось вернуться к «древнему аскетическому преданию», и старчество, создавшее «вокруг себя религиозную атмосферу, которая оказывала интенсивное воздействие на мир».