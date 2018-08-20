Брестской церковной унии 400 лет
Основу книги, которую Вы держите в руках, составляют доклады, прозвучавшие на научном симпозиуме«400 лет Брестской церковной унии (1596-1996): критическая переоценка". Этот симпозиум состоялся 28-30 марта 1996 года в Голландии, в живописном замке Хернен неподалеку от города Неймеген, и был посвящен рассмотрению истоков и последствий того исторического события 400-летней давности, которое привело часть Киевской митрополии к общению с Римской церковью.
1996 год был отмечен в Католической церкви особыми торжествами по случаю 400-летия Брестской унии. Но, как отметил в своем послании по этому знаменательному случаю папа Иоанн Павел II: "Празднование этого юбилея должно стать также временем размышления" Именно размышления об исторической драме христианского мира, пытающегося вернуться к заповеданному Христом единству, или, как было заявлено в самом названии данного симпозиума — "критическая переоценка" одного из неудавшихся проектов восстановления искомого единства — Брестской унии, и определяли дух этого собрания.
Каковы были предпосылки этого церковного союза? Насколько органичным для развития церковной и общественной ситуации в Киевской митрополии того времени было заключение унии с Римом? Каково было мировоззрение и что определяло поступки выдающихся представителей противостоящих друг другу партий — сторонников и защитников унии? Какими были связи церкви Киевской митрополии с другими церквами православного Востока? Насколько осязаемы были в XVI-XVII столетии преграды в православном мире к восстановлению единства с Католической церковью?
Какими проблемами отмечен сегодняшний день Украинской Греко-католической церкви — исторической наследницы унии 1596 года? Каково отношение современного православия к историческим униям с Римом? Можно ли утверждать, что взаимоотношения Греко-католической церкви в Галиции и Русской православной церкви, России и Брестской унии были всегда обречены на жесткое противостояние? Вот перечень тех основных вопросов, на которые попытались ответить в своихвыступлени-ях участники симпозиума.
400 лет Брестской церковной унии (1596-1996): Критическая переоценка. Сборник материалов международного симпозиума
Неймеген, Голландия, ББИ, 1998 г. - 256 с.
ISBN 5-89647-007-Х
400 лет Брестской церковной унии (1596-1996) - Содержание
- София Сенык. Брестская уния: подведение итогов
- Борис Гудзяк. Киевская иерархия, Константинопольский патриархат и уния с Римом
- Михаил Хрынчишин. Современное состояние Греко-католической церкви в Украине
- Алексей Юдин. Брестская уния и Россия в первой половине XX века
- Иоанн Мейер. Греко-католики сегодня, или Каково это—жить на границе между Востоком и Западом?
- Базилиус Грун. Троянский конь и дар данайцев: отношение современных греческих православных к Брестской унии
- Антон Хаутепен. Униатство и модели единства в экуменистическом движении.
- Сергий Келехер. Группа изучения Киевской церкви “Диалог невозможен?”
- Вил ван денБеркен. Иларион Киевский, символ христианского универсализма
- Франсис Томсон. Мелетий Смотрицкий и уния с Римом: религиозная дилемма в Рутении XVII века
- Арпо Лангелер. Старец Артемий, защитник православия в Литве
- Вильям Р. Ведер. Конфликт двух интеллектуальных традиций
- Эрнст Кристофер Суттнер. Восточные церкви в унии с Римом
400 лет Брестской церковной унии (1596-1996) - Предисловие
Из прозвучавших на голландском симпозиуме докладов, вероятно, наибольший интерес для современного российского читателя могут представить прежде всего выступления украинских участников. Всего на симпозиуме прозвучали три "украинских" доклада. Первые два—матери Софии (Сенык), профессора церковной истории Папского Восточного института в Риме, и доктора Бориса Гудзяка, вице-ректора Львовской Богословской академии и директора Института церковной истории во Львове, раскрывают точку зрения современной украинской историографии на генезис Брестской унии на историческую ситуацию в Киевской митрополии конца XVI века.
Третий украинский участник симпозиума —греко-католический епископ Михаил (Хрынчишин) обратился к событиям сегодняшнего дня. В своем выступлении он дал хронику жизни Украинской Греко-католической церкви, начиная с римского Синода украинских епископов 1987 года по настоящий день. Это выступление представляет собой пример глубокого пастырского размышления об острейших проблемах современной Греко-католической церкви, которая переживает постепенный переход от реалий "богословия выживания" времен советских репрессий к естественному пастырскому богословию, отвечающему потребностям свободного развития церкви в постсоветское время.
Публикация докладов украинских участников симпозиума представляется особенно уместной в свете сегодняшней российской церковной и околоцерковной ситуации, в которой полемика по "униатскому вопросу" приобрела весьма односторонний и тенденциозный характер и отчетливо свидетельствует о неуязвимости и самодостаточности собственной позиции, о стремлении отстаивать "свой удел" в этом драматическом разделении, об отсутствии всякого желания сделать шаг навстречу или хотя бы выслушать противоположную сторону. "Пусть будет выслушана и другая сторона" — этот принцип римского права более чем актуален для нас в подходе к пресловутому "вопросу об униатстве".
О том, сколь влиятельны еще в христианском мире силы, для которых прошлое, истолкованное на свой манер, является мерилом настоящего и будущего и неистощимым арсеналом претензий, свидетельствует доклад доктора Берна Груна "Троянский конь и дар данайцев: отношение современных греческих православных к Брестской унии" Практически без всякого комментария голландский историк дает выборку из высказываний современных греческих богословов и церковных деятелей по "униатскому вопросу", большинство из которых отражает резкую антикатолическую направленность.
Живой иллюстрацией доклада доктора Груна стало выступление представителя Московской патриархии, сотрудника ОВЦС, ныне покойного, священника Георгия Зяблицева. Его доклад "Униатизм как экклезиологическая проблема сегодня" представлял собой официальную точку зрения Московской патриархии по "униатскому вопросу" и интересен прежде всего в этом качестве. Безусловно, этот взгляд не отражает ничего нового по вопросу взаимоотношений с Греко-католической церковью и содержит полный перечень претензий и церковно-политических стереотипов.
Исторически уния является серьезным препятствием на пути сближения Православной и Католической церквей и постоянной угрозой православию. Сами по себе унии были попыткой подчинить православные общины Риму и являлись по существу плодами государственной политики, как то было в Речи Посполитой при князе Ягайло и короле Сигизмунде III. В оценке о. Г. Зяблицева нынешняя позиция Ватикана в отношении Униатских церквей отличается двойственностью и противоречивостью: с одной стороны, на совещании в Баламанде признается недопустимость дальнейшего распространения унии, а с другой — папа подчеркивает значение Брестской унии для общего развития экуменического диалога.
Таким образом, официальная позиция Московской патриархии, выраженная в докладе о. Георгия, стала единственным выступлением, противоречащим общему настрою собрания. Вовсе не потому, что все остальные участники были "сторонниками" Брестской унии, наоборот, во многих выступлениях звучали очень жесткие и критические, но в то же время объективные оценки роли унии в соединении церквей. Однако в них речь шла о единстве, и потенциальные возможности унии, ее сторонников и противников рассматривались как удачные или неудачные человеческие попытки достижения этого единства. К сожалению, после трагической гибели о. Георгия Зяблицева мы не нашли русского оригинала его доклада, а публиковать русский перевод английского варианта его выступления без авторизации не сочли возможным.
Иную ретроспективу (а, вернее, перспективу) в православном взгляде на проблематику церковных и культурных отношений «Восток—Запад» дал в своем докладе православный епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Владыка Каллист говорил о достаточной проницаемости православного мира XVI-XVII веков для межконфессиональных влияний, поэтому его доклад был так и озаглавлен: "Одна Церковь или две: насколько полной была схизма между Востоком и Западом в XVI и XVII веках". Он привел 3 рода исторических свидетельств: меморандум, составленный кардиналом Питра в 1863 году, примеры православно-католических контактов XVI-XVII веков и особую ситуацию, касающуюся отношений с Римом, в Антиохийской церкви того времени.
Вывод, который делает владыка Каллист по рассмотрении этих исторических примеров, следующий — в то время, как сегодня мы говорим о неполном единстве, так и в тот исторический период схизма для многих представлялась неполной, незавершенной. Нам остается лишь принести читателю свои извинения, что по не зависящим от нас причинам мы не смогли включить этот интереснейший доклад в настоящую русскую публикацию.
Восхождением к истокам единой европейской христианской цивилизации можно назвать доклад доктора Вила ван дер Беркена, профессора Католического университета Неймегена. Голландский славист посвятил свое выступление личности и трудам митрополита Илариона Киевского. Избранный на Киевскую кафедру в 1051 году, накануне печально знаме-нитогоисторического события, ставшего зловещей вехой церковного раскола между Западом и Востоком, Иларион, по мысли профессора ван Дер Беркена, остается первым и последним символом христианского единства в Киевской Руси. Его личность и литературное наследие, прежде всего «Слово о законе и благодати», как уникальный символ единства противостоит националистическим идеологиям и претензиям на исключительность своих прав на духовное и культурное наследие Киевской Руси со стороны ее нынешних потомков — русских, украинцев и белорусов.
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