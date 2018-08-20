Брестской церковной унии 400 лет

Основу книги, которую Вы держите в руках, составляют доклады, прозвучавшие на научном симпозиуме«400 лет Брестской церковной унии (1596-1996): критическая переоценка". Этот симпозиум состоялся 28-30 марта 1996 года в Голландии, в живописном замке Хернен неподалеку от города Неймеген, и был посвящен рассмотрению истоков и последствий того исторического события 400-летней давности, которое привело часть Киевской митрополии к общению с Римской церковью.

1996 год был отмечен в Католической церкви особыми торжествами по случаю 400-летия Брестской унии. Но, как отметил в своем послании по этому знаменательному случаю папа Иоанн Павел II: "Празднование этого юбилея должно стать также временем размышления" Именно размышления об исторической драме христианского мира, пытающегося вернуться к заповеданному Христом единству, или, как было заявлено в самом названии данного симпозиума — "критическая переоценка" одного из неудавшихся проектов восстановления искомого единства — Брестской унии, и определяли дух этого собрания.

Каковы были предпосылки этого церковного союза? Насколько органичным для развития церковной и общественной ситуации в Киевской митрополии того времени было заключение унии с Римом? Каково было мировоззрение и что определяло поступки выдающихся представителей противостоящих друг другу партий — сторонников и защитников унии? Какими были связи церкви Киевской митрополии с другими церквами православного Востока? Насколько осязаемы были в XVI-XVII столетии преграды в православном мире к восстановлению единства с Католической церковью?

Какими проблемами отмечен сегодняшний день Украинской Греко-католической церкви — исторической наследницы унии 1596 года? Каково отношение современного православия к историческим униям с Римом? Можно ли утверждать, что взаимоотношения Греко-католической церкви в Галиции и Русской православной церкви, России и Брестской унии были всегда обречены на жесткое противостояние? Вот перечень тех основных вопросов, на которые попытались ответить в своихвыступлени-ях участники симпозиума.

400 лет Брестской церковной унии (1596-1996): Критическая переоценка. Сборник материалов международного симпозиума

Неймеген, Голландия, ББИ, 1998 г. - 256 с.

ISBN 5-89647-007-Х

400 лет Брестской церковной унии (1596-1996) - Содержание

София Сенык. Брестская уния: подведение итогов

Борис Гудзяк. Киевская иерархия, Константинопольский патриархат и уния с Римом

Михаил Хрынчишин. Современное состояние Греко-католической церкви в Украине

Алексей Юдин. Брестская уния и Россия в первой половине XX века

Иоанн Мейер. Греко-католики сегодня, или Каково это—жить на границе между Востоком и Западом?

Базилиус Грун. Троянский конь и дар данайцев: отношение современных греческих православных к Брестской унии

Антон Хаутепен. Униатство и модели единства в экуменистическом движении.

Сергий Келехер. Группа изучения Киевской церкви “Диалог невозможен?”

Вил ван денБеркен. Иларион Киевский, символ христианского универсализма

Франсис Томсон. Мелетий Смотрицкий и уния с Римом: религиозная дилемма в Рутении XVII века

Арпо Лангелер. Старец Артемий, защитник православия в Литве

Вильям Р. Ведер. Конфликт двух интеллектуальных традиций

Эрнст Кристофер Суттнер. Восточные церкви в унии с Римом