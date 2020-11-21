В 2014 г. отмечался 450-летний юбилей выхода в свет первой московской датированной печатной книги - Апостол, изданной 1(11) марта 1564 г. Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем. Издание Апостола московскими первопечатниками стало ключевым событием для русского книгопечатания, определившим дальнейшее развитие книжной культуры в стране. Впервые в Москве вышла печатная книга, в которой была указана точная дата ее издания - 1 марта 7072 (1564) г. (по новому стилю - 11 марта 1564 г.). С этого момента способ копирования книг с помощью печатного станка окончательно вошел в русскую культуру, а печатные издания стали постепенно вытеснять рукописную книгу. К юбилею этого события была приурочена международная научная конференция, прошедшая 13-14 марта 2014 г. в Российской государственной библиотеке и организованная совместно НИО редких книг (Музеем книги) Российской государственной библиотеки и секцией по особо ценным рукописным документам и редким книгам Российской библиотечной ассоциации.

Настоящий сборник статей составлен по результатам работы конференции. Название сборника «450 лет Апостолу Ивана Федорова: история раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения)» повторяет название конференции; в структуре сборника сохранены основные тематические направления, в рамках которых осуществлялась работа конференции, тем самым характеризуя актуальные на настоящее время темы изучения книжной культуры. При составлении сборника особое внимание было уделено как юбилейной тематике, истории изучения деятельности Ивана Федорова, его изданий и их экземпляров, находящихся в различных книгохранилищах России и зарубежья, так и в целом актуальным вопросам исследования книгопечатания, в том числе сопоставительному изучению рукописной и печатной книги. В сборнике помещены статьи специалистов и исследователей не только в области истории кирилловского книгопечатания, но и источниковедения, палеографии и кодикологии, филологии, являющихся сотрудниками библиотек, музеев, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений Москвы, Архангельска, Казани и Новосибирска, а также и зарубежных стран - Беларуси, Великобритании, Литвы, Украины.

450 лет Апостолу Ивана Федорова: история раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения)

Москва : Пашков дом, 2016. - 472 с.

ISBN 978-5-7510-0634-1

450 лет Апостолу Ивана Федорова: история раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения) - Содержание

От составителя. Наследие славянских первопечатников в трудах современных исследователей

450-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО АПОСТОЛА

Пчелов Е.В. - Историческая память об Иване Федорове и Петре Мстиславце в XX веке

Суша А.А. - Юбилей национального книгопечатания как важный стимул развития современной культуры

ИСТОРИЯ ПЕЧАТНОГО АПОСТОЛА В XVI-XVII ВЕКАХ

Рамазанова Д.Н. - Московская традиция издания Апостола в XVI-XVII веках

Шустова Ю.Э. - Издание Апостола на украинских и белорусских землях (XVI-XVII)

АПОСТОЛ 1564 ГОДА И ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ ИВАНА ФЕДОРОВА И ПЕТРА ТИМОФЕЕВА МСТИСЛАВЦА: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ И АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бондар Н.П.- Исследование водяных знаков бумаги изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца: итоги и перспективы

Усачев А. С. - Присоединение Казани и начало русского книгопечатания

Амерханова Э.И. - Экземпляр Апостола Ивана Федорова в фонде Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета

Клеминсон Р.М. - Издания Ивана Федорова на Британских островах

Франклин С. - Об одном экземпляре Апостола 1574 года в английской частной коллекции

Бородихин А.Ю. - Издания Ивана Федорова в серии «Книжный памятник Сибири»

Юдин А. Л. - Об особенностях экземпляров изданий Ивана Федорова в собрании ГПНТБ СО РАН

Мошкова Л. В. - Букварь Ивана Федорова в ряду славянских букварей XVI века

Волков В.В. - Евангелие учительное Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца (Заблудов, 1569) из современного Рогожского собрания

Титовец Е.И. - Издания Ивана Федорова и Петра Мстиславца в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси

РУКОПИСНАЯ И ПЕЧАТНАЯ КИРИЛЛИЧЕСКАЯ КНИГА В XVI-XVII ВЕКАХ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

Белянкин Ю.С. - Старопечатные книги и рукописи из книжниц Перми Великой (по фондам Российской государственной библиотеки)

Анхимюк Ю.В. - Апостол толковый особой западнорусской редакции

Белякова Е.В. - К проблеме влияния печатных изданий на рукописную традицию (на примере Кормчей, Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря и сборника Зинар)

Крутова М. С. - О соотношении названий старопечатного и рукописного Евангелия учительного

Серебрякова Е.И. - «Старопечатный» орнамент в Псковских рукописях второй половины XVI века: стиль и источники

Хромов О.Р. - Гравюра в рукописной книге XVI-XIX веков: проблемы описания и идентификации

СТАРОПЕЧАТНЫЕ КИРИЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, БЫТОВАНИЯ И АТРИБУЦИИ

Седова Г.Е. - Неизвестный часовник XVI века (из Государственного архива Архангельской области)

Пушков В.П. - Книжные покупки г. Ярославля на Московском печатном дворе в первой половине 1660-х годов (по архиву Приказа книгопечатного дела)

Симонов Р.А. - Новое об источниках «Арифметики» Л.Ф. Магницкого (275 лет после кончины)

Лизогубов Р.А. - Проблема атрибуции экземпляра Московского издания Месяцеслова 1793 года из частного собрания

Кажуро И. - Кириллические книги в Библиотеке Вильнюсского университета: история, география и владельческие знаки

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ КНИГИ: ПРОЕКТЫ И ДИСКУССИИ

Франклин С. - К вопросу о малых жанрах кириллической печати

Ермакова М.Е. - О взаимоотношениях Московского печатного двора и Оружейной палаты в издании книг начала XVIII века

Емельянова Е.А. - Проект создания базы данных «Записи XVI-XVIII вв. на книгах кирилловской печати в собрании НИО редких книг РГБ» (структура описания и система поиска)

Бондар М.А. - Современные тенденции развития библиографирования старопечатных кириллических изданий в Украине в XXI веке

Список сокращений

Сведения об авторах

450 лет Апостолу Ивана Федорова: история раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения) - Пчелов Е.В. - Историческая память об Иване Федорове и Петре Мстиславце в XX веке

Начало XX в. ознаменовалось важнейшим событием для исторической памяти об Иване Федорове в России. Это, конечно, открытие первого памятника Ивану Федорову, которое состоялось 27 сентября 1909 г. в Москве. Как известно, создание этого памятника растянулось на долгие десятилетия, поскольку впервые идея о его установке была высказана еще в 1870 г. тогдашним председателем Московского археологического общества (МАО) графом Алексеем Сергеевичем Уваровым. В январе 1870 г. состоялось торжественное заседание МАО, посвященное 300-летию «Евангелия учительного», изданного Иваном Федоровым в Заблудове. На этом заседании граф Уваров предложил объявить всероссийский сбор средств по подписке, причем спустя десять лет сумма оказалась достаточной для установки памятника. Однако дело затягивалось, по-видимому, из-за отсутствия подходящего проекта. Первоначально граф Уваров обратился к М.М. Антокольскому, уже тогда пользовавшемуся большой известностью. Сначала Антокольский отказался разработать проект, но через десять лет, когда праздновался юбилей в 1883 г., согласился. Однако проект Антокольского был отвергнут МАО. Причина заключалась в том, что скульптор изобразил Ивана Федорова в виде обычного рабочего, ремесленника, с засученными рукавами стоящего у миниатюрного типографского станка. Как писали в «Отчете по сбору пожертвований и возведению памятника Ивану Федорову» об Антокольском и его проекте, «живя на Западе, среди совершенно чуждого России уклада жизни, он, несмотря на весь талант свой, не мог создать типа Ивана Федорова, сына старой, древней России, диакона церкви Николы чудотворца Гостунского, работавшего, как он сам о себе говорит, “как верный раб, по воле Господа Иисуса Христа и Господнее Христово слово по Вселенной рассе-вает”, - и Антокольский представил Обществу модель просто чернорабочего, стоящего у станка, с засученными рукавами и в костюме, не подобающем его диаконскому сану». Иными словами, Иван Федоров не был представлен скульптором в качестве деятеля церкви, но главное - в нем ничего не выдавало человека XVI в., памятник как бы находился вне исторического контекста. По сути же своей, в проекте Антокольского первопечатник выглядел не творцом, а ремесленником, в нем была видна не одухотворенность, а лишь приземленность «простого» труда. Кроме того, как справедливо отметил Е.Л. Немировский, сам проект был неудачен и с чисто художественной, эстетической точки зрения.

Дело о памятнике затормозилось еще на два десятилетия. Только в 1901 г. МАО объявило конкурс на его создание. Первоначально планировалось поставить памятник на Театральной площади, однако потом было решено установить его около Третьяковского проезда, недалеко от здания Московского печатного двора. Издали специальную брошюру с условиями конкурса, в которой, в частности, была напечатана юбилейная речь И.Е. Забелина 1883 г. В комиссию по рассмотрению проектов входили графиня П.С. Уварова, возглавлявшая МАО, городской голова князь В.М. Голицын, И.Е. Забелин, В.О. Ключевский, В.М. Васнецов, скульптор М.А. Чижов и другие. Всего на конкурс было представлено 27 моделей из России и зарубежья.