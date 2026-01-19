«Це кінець, але для мене — початок життя», — ці слова Дітріха Бонгеффера, сказані перед стратою, стали ключем до розуміння його постаті. У книзі «Війна та віра» Михайло Абакумов досліджує життєвий шлях видатного німецького теолога, який не лише теоретизував про Бога, а й став активним учасником спротиву нацизму. Автор проводить паралелі між викликами, з якими зіткнувся Бонгеффер у 1930-1940-х роках, та реаліями сучасної війни в Україні, підкреслюючи, що справжнє учнівство завжди має свою ціну.

Видання детально висвітлює еволюцію поглядів Бонгеффера: від академічного зацікавлення еклезіологією до концепції «безрелігійного християнства». Читач простежить шлях пастора через Лондон, Америку та підпільну семінарію у Фінхенвальді аж до в’язниці Тегель та концентраційних таборів. Книга відповідає на гострі запитання: як залишатися християнином під час війни, чи має право віруючий на активний політичний спротив тиранії та як зберегти надію перед обличчям смерті.

Михайло Абакумов, пишучи цю працю під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, знаходить у Бонгеффері не просто історичну постать, а «брата у біді». Це дослідження — не лише біографія, а й заклик до «публічної теології» та відповідального християнства сьогодні. Видання містить багатий довідковий матеріал, включаючи генеалогічне дерево та детальну хронологію життя пастора, що робить його незамінним для кожного, хто шукає відповіді на виклики сучасності крізь призму віри.

Михайло Абакумов — Війна та віра - Життя і переконання Дітріха Бонгеффера

Християнський науково-апологетичний центр, 2025. — 380 с.

ISBN 978-617-7930-82-1

Михайло Абакумов — Війна та віра — Зміст