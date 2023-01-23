Абалов - Иноземцев - Бесконечная империя

«Россия — это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки»: такова известная фраза У. Черчилля, хотя, конечно, великий британец был далеко не первым, кто усомнился в том, что нашу страну можно «измерить общим аршином». На протяжении сотен лет Русь, Московия, Россия, Советский Союз, а в последние десятилетия и Российская Федерация развивались и развиваются путями столь неисповедимыми, что порой любая их систематизация может показаться бессмысленной. Тем не менее мы попытались рассмотреть прошлое, настоящее и отчасти будущее нашей великой страны под одним определенным углом: с точки зрения эволюции ее имперской сущности, сформировавшейся много веков назад и отнюдь не преодоленной до наших дней. В отличие от многих публицистов и политиков, нередко касающихся этой темы, в нашем отношении к предмету исследования полностью отсутствует эмоциональный момент. Мы не намерены выражать своего отношения к тому, хороша или плоха российская имперскость; можно ли было ее избежать и следовало ли это делать; чего больше принесла такая особенность стране и ее народу — славы или страданий. Наша основная задача состоит в том, чтобы показать, как и почему, под влиянием каких объективных исторических причин и социально-политических процессов Россия стала такой, какой мы ее знаем; акцентировать внимание на ее сходствах с другими великими европейскими империями и ее отличиях от них; проследить особенности ее возвышения и упадка. Мы не считаем имперские качества и характеристики страны ни благом, ни проклятием — для нас они не более чем предмет того исследования, результатами которого мы хотим поделиться с читателями этой книги.

Работа над ней была достаточно долгой, если не сказать — затянутой. Как всегда, масса обстоятельств, иногда реальных, но намного чаще воображаемых, мешала большому делу закончиться в запланированные сроки. Однако стремление прояснить самим себе безумные перипетии российской истории, дать ответы на непроясненные вопросы и увидеть закономерности там, где на первый взгляд нет и не было ничего, кроме хаоса, раз за разом подавляло позывы бросить это безнадежное предприятие.

Александр Абалов, Владислав Иноземцев - Бесконечная империя: Россия в поисках себя

М. : Альпина Паблишер, 2021. — 426 с.

ISBN 978-5-9614-3730-0

Александр Абалов, Владислав Иноземцев - Бесконечная империя: Россия в поисках себя - Содержание

Предисловие

Введение

Глава первая. «Окраинный» центр

Формирование «великой окраины»

Рецепция как метод «окраинного развития»

«Третий Рим»

Окраина Золотой Орды

Европейский пасынок

Три рецепции в исторической перспективе

Особенности «окраинной империи»

Глава вторая. Имперская экспансия

В «круге первом»: колонии и Московская империя

В «круге втором»: владения и Российская империя

Проблемы «российской матрешки»

Глава третья. «Высокая империя»

Структурирование имперского пространства

Крах империи и советская «реконкиста»

Возрождение духа имперскости

Реформы и упадок

Глава четвертая. Куда мы пришли

Предпосылки возрождения имперскости

Препятствия на пути имперского ренессанса

Имперские фобии и мифологемы

Кладбищенская «стабильность»

Заключение

Примечания