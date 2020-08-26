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Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ

Ариель Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Bible Translations, Philology Literature
В далёкой древности, в 2448 году от сотворения-рождения Первого человека - Адама Ришона, - на горе Синай, через Моше Рабейну (Моисея, Учителя нашего) были даны каменные Скрижали всему народу Израиля, а через него - и всему человечеству. Скрижали эти содержали высеченные на них Десять речений и всю Тору - инструкцию, разъяснения к которой наш учитель Моше записывал в известном Пятикнижии в течение сорока лет.
Исполнение заповедей, записанных им в Пятикнижии, и делает человека Человеком, и если бы народ Израиля, не дай Б-г, отказался бы тогда принять Тору, то, по дошедшим до нас преданиям, Благословенный Б-г превратил бы всё мироздание обратно в ничто. Изучение Торы названо Заповедью всех Заповедей, и изучающий её удостаивается Будущего Мира - Олам Аба.
Но не каждому доступно понимание оригинального текста без специальной подготовки и привычки к обучению. В этой книге мы попробовали изложить, пересказать Пятикнижие простым стихотворным языком, доступным детям и взрослым, людям образованным и только начинающим учиться. Книга содержит 54 главы, как и в оригинале, по количеству недель года - по одной главе на каждую неделю. Чтение такой главы занимает в среднем 5-6 минут.
Мы желаем, чтобы эти минуты изучения были засчитаны вам как исполнение Высшей заповеди, несущей Благословение, Здоровье, Процветание и Мир. Вместе со всем этим пусть послужит вам это её исполнение «билетом» в Будущий мир - мир вечной и прекрасной жизни. В этот наш труд мы вложили любовь и годы своей жизни, и желаем, чтобы он стал для вас «трамплином», началом к серьёзному изучению оригинальных текстов, помощью в работе над улучшением своей вечной души. Приятной учёбы, Мира, Благословения, Здоровья!

Ариель Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ

Издательство – «ЛитРес: Самиздат» – 2019 г. / 176 с.

Ариель Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ – Содержание

  • Ле-Илуй Нешама (Поднятие души)
  • Вступление
  • Брейшит
  • Ноах
  • Лех Леха
  • Ваера
  • Хаей Сара
  • Толдот
  • Ваеце
  • Ваишлах
  • Ваяшев
  • Микец
  • Ваигаш
  • Ваехи
  • Шмот
  • Ваера
  • Бо
  • Бешалах
  • Итро
  • Мишпатим
  • Трума
  • Тецаве
  • Ки Тиса
  • Ваякгель
  • Пкудей
  • Ваикра
  • Цав
  • Шмини
  • Тазриа
  • Мецора
  • Ахарей мот
  • Кдошим
  • Эмор
  • Бехукотай
  • Книга Бемидбар
  • Насо
  • Шлах Леха
  • Корах
  • Хукат
  • Балак
  • Пинхас
  • Матот
  • Маасей
  • Книга Дварим
  • Ваэтханан
  • Экев
  • Рье
  • Шофтим
  • Ки теце
  • Ки таво
  • Ницавим
  • Ваелех
  • Браха
  • Праздники
  • Рош а-Шана, Йом Кипур
  • Ханука
  • Ту Би Шват
  • Пурим
  • Песах
  • Шавуот
  • Ти Ша бе-Ав: Эйха - «Как же...?»
  • Глоссарий

Ариель Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ – Брейшит

Брейшит - Б-г сотворил вначале,
Мы начинаем с «бейт», не с «алеф»,
И с разумом идём вперёд,
У всех событий - свой черёд.
Вот Небеса, Земля даны,
Из пустоты и изо тьмы.
– Пусть будет свет, – Г-сподь сказал
И Тьму от Света отослал.
Назвал Свет Днём, а Ночью тьму,
Был вечер, утро посему,
Здесь день один; сказал Г-сподь:
– Земли пусть воды будут врозь.
А между ними будет свод,
А это небо между вод,
И вечер был, и было утро,
Второй день: это очень мудро.
Сказал Г-сподь: пускай вода
Сосредоточится тогда,
И место суше даст - Землёю
Я назову, а воды - морем.
И видит Б-г, что это «тов»,
Земля пусть зелень даст, плодов.
И стало так, как Б-г сказал,
Был вечер... Третьим днём назвал.
Сказал Б-г, чтоб светила пусть
Укажут людям день и путь,
И отделяют день от ночи
Светила малы и побольше.
И видит Б-г, что хорошо,
Четвёртый день ко дням ещё,
Вода кишит пусть существами,
А Небо - птицей над водами.
Благословил их Б-г, сказав:
Плодитесь, множьтесь вы в морях,
Пусть птицы на земле плодятся,
И вечер, утро - был день пятый.
Сказал Б-г: извлечёт земля,
Родит животных из себя,
Различных гадов, всякий скот,
Зверей по множеству родов.
И Б-г создал всё, как хотел,
Увидел - хорошо теперь,
Сказал: тогда пусть Человек
Владыкой будет им вовек.
И Человека сотворил —
Себе подобие «слепил»,
Мужчине, женщине сказал:
Плодитесь, Землю Я вам дал.
И Небеса завершены,
Земля и чем они полны,
В Седьмой день Б-г покою рад,
Благословен вовек Шаббат!
Образовал Г-сподь из праха
Себе подобие - Адама
И в ноздри жизнь вдохнул ему,
Живой душой быть посему.
Б-г в Эдене устроил сад,
Там Человек работать рад,
Присматривать за ним, стеречь,
Плоды любые можно есть.
Все фрукты, кроме одного,
Познанья Дерева всего,
В день, от него когда поешь,
Пробьёт Смерть в жизни твоей брешь.
Быть Человеку одному
Нехорошо. Под стать ему
Помощника ему создам,
Сказал Г-сподь, к его делам.
И все живые существа
Теперь имеют имена,
По свойствам их нарёк Адам,
Жена же вышла из ребра.
И так сказал: моя жена
Плоть ведь и кость моя она,
Так, оставляя отца, мать,
Единой плотью должны стать.
Views 435
Rating 4.3 / 5
Added 26.08.2020
Author brat librarian
Rate this publication:
4.3/5 (6)

Comments (1 comment)

7
7aliaksei7 3 years ago


Классная, легкая книга. Хорошо её прочитать, отвлекаясь от более тяжёлого слова, на досуге, как на выходном.

 

Молодцы! Благодарим за труд!


 

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