В далёкой древности, в 2448 году от сотворения-рождения Первого человека - Адама Ришона, - на горе Синай, через Моше Рабейну (Моисея, Учителя нашего) были даны каменные Скрижали всему народу Израиля, а через него - и всему человечеству. Скрижали эти содержали высеченные на них Десять речений и всю Тору - инструкцию, разъяснения к которой наш учитель Моше записывал в известном Пятикнижии в течение сорока лет.

Исполнение заповедей, записанных им в Пятикнижии, и делает человека Человеком, и если бы народ Израиля, не дай Б-г, отказался бы тогда принять Тору, то, по дошедшим до нас преданиям, Благословенный Б-г превратил бы всё мироздание обратно в ничто. Изучение Торы названо Заповедью всех Заповедей, и изучающий её удостаивается Будущего Мира - Олам Аба.

Но не каждому доступно понимание оригинального текста без специальной подготовки и привычки к обучению. В этой книге мы попробовали изложить, пересказать Пятикнижие простым стихотворным языком, доступным детям и взрослым, людям образованным и только начинающим учиться. Книга содержит 54 главы, как и в оригинале, по количеству недель года - по одной главе на каждую неделю. Чтение такой главы занимает в среднем 5-6 минут.

Мы желаем, чтобы эти минуты изучения были засчитаны вам как исполнение Высшей заповеди, несущей Благословение, Здоровье, Процветание и Мир. Вместе со всем этим пусть послужит вам это её исполнение «билетом» в Будущий мир - мир вечной и прекрасной жизни. В этот наш труд мы вложили любовь и годы своей жизни, и желаем, чтобы он стал для вас «трамплином», началом к серьёзному изучению оригинальных текстов, помощью в работе над улучшением своей вечной души. Приятной учёбы, Мира, Благословения, Здоровья!

Ариель Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ

Издательство – «ЛитРес: Самиздат» – 2019 г. / 176 с.

Ариель Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ – Содержание

Ле-Илуй Нешама (Поднятие души)

Вступление

Брейшит

Ноах

Лех Леха

Ваера

Хаей Сара

Толдот

Ваеце

Ваишлах

Ваяшев

Микец

Ваигаш

Ваехи

Шмот

Ваера

Бо

Бешалах

Итро

Мишпатим

Трума

Тецаве

Ки Тиса

Ваякгель

Пкудей

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей мот

Кдошим

Эмор

Бехукотай

Книга Бемидбар

Насо

Шлах Леха

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Маасей

Книга Дварим

Ваэтханан

Экев

Рье

Шофтим

Ки теце

Ки таво

Ницавим

Ваелех

Браха

Праздники

Рош а-Шана, Йом Кипур

Ханука

Ту Би Шват

Пурим

Песах

Шавуот

Ти Ша бе-Ав: Эйха - «Как же...?»

Глоссарий

Ариель Абарбанель – Тора. Стихотворный пересказ – Брейшит

Брейшит - Б-г сотворил вначале,

Мы начинаем с «бейт», не с «алеф»,

И с разумом идём вперёд,

У всех событий - свой черёд.

Вот Небеса, Земля даны,

Из пустоты и изо тьмы.

– Пусть будет свет, – Г-сподь сказал

И Тьму от Света отослал.

Назвал Свет Днём, а Ночью тьму,

Был вечер, утро посему,

Здесь день один; сказал Г-сподь:

– Земли пусть воды будут врозь.

А между ними будет свод,

А это небо между вод,

И вечер был, и было утро,

Второй день: это очень мудро.

Сказал Г-сподь: пускай вода

Сосредоточится тогда,

И место суше даст - Землёю

Я назову, а воды - морем.

И видит Б-г, что это «тов»,

Земля пусть зелень даст, плодов.

И стало так, как Б-г сказал,

Был вечер... Третьим днём назвал.

Сказал Б-г, чтоб светила пусть

Укажут людям день и путь,

И отделяют день от ночи

Светила малы и побольше.

И видит Б-г, что хорошо,

Четвёртый день ко дням ещё,

Вода кишит пусть существами,

А Небо - птицей над водами.

Благословил их Б-г, сказав:

Плодитесь, множьтесь вы в морях,

Пусть птицы на земле плодятся,

И вечер, утро - был день пятый.

Сказал Б-г: извлечёт земля,

Родит животных из себя,

Различных гадов, всякий скот,

Зверей по множеству родов.

И Б-г создал всё, как хотел,

Увидел - хорошо теперь,

Сказал: тогда пусть Человек

Владыкой будет им вовек.

И Человека сотворил —

Себе подобие «слепил»,

Мужчине, женщине сказал:

Плодитесь, Землю Я вам дал.

И Небеса завершены,

Земля и чем они полны,

В Седьмой день Б-г покою рад,

Благословен вовек Шаббат!

Образовал Г-сподь из праха

Себе подобие - Адама

И в ноздри жизнь вдохнул ему,

Живой душой быть посему.

Б-г в Эдене устроил сад,

Там Человек работать рад,

Присматривать за ним, стеречь,

Плоды любые можно есть.

Все фрукты, кроме одного,

Познанья Дерева всего,

В день, от него когда поешь,

Пробьёт Смерть в жизни твоей брешь.

Быть Человеку одному

Нехорошо. Под стать ему

Помощника ему создам,

Сказал Г-сподь, к его делам.

И все живые существа

Теперь имеют имена,

По свойствам их нарёк Адам,

Жена же вышла из ребра.

И так сказал: моя жена

Плоть ведь и кость моя она,

Так, оставляя отца, мать,

Единой плотью должны стать.