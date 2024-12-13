Абасов - Исцеленные раны

Я стоял в полный рост на небольшом камне с наружной стороны дома и, упёршись лбом в оконное стекло, с тоской смотрел на сидящих внутри людей. Они отмечали новоселье. От вкусных запахов у меня текла голодная слюна и сводило живот.

— Тагир, пойдём... — обращаясь ко мне, сказал стоящий рядом Ализаде. — Внутрь нас всё равно не пустят.

— Почему? Она же обещала!

— Она врала, а ты, как всегда, развесил уши! Будешь тут долго стоять — можешь получить по шее. Пойдём.

Я знал, что Ализаде прав, но мне всё же хотелось принять участие в торжестве, ведь мы с братом как никто имели на это право. Труда в этот новый дом мы вложили больше всех.

— Что уставился? — Сзади неожиданно прозвучал резкий голос Гиямат. — А ну пошёл отсюда, щенок! Давай иди работай! — толкнув меня в плечо, сурово приказала она. Не удержав равновесия, я грохнулся на землю, больно ударив локоть. — И ты тоже, Ализаде, марш отсюда — у тебя полно обязанностей! Нечего тут расхаживать по двору!

Вжав головы в плечи, мы с Ализаде уныло побрели со двора каждый в свою сторону.

— Бедный ребёнок, — услышал я за спиной негромкий голос одной из соседских женщин.

— Да, не говори, — прозвучало в ответ. — Если бы только Гудрат видел это!

— Он бы, наверное, умер во второй раз, если бы узнал, что его детей держат за прислугу. Джан бала, джан!* Видимо, на роду у вас так написано.

Не реагируя на эти слова, я шёл, погружённый в мрачные мысли.

Мне и раньше доводилось немало слышать о моём знатном происхождении, но я никак не мог понять, почему тогда я нахожусь в таком нищенском положении. Периодически я улавливал за спиной перешёптывания соседей о вещах, которые никак не укладывались у меня в голове. Например, о том, что мои деды как по линии отца, так и по линии матери были одними из самых состоятельных людей в тех краях, где мне суждено было родиться.

Абасов, Т. - Исцеленные раны

СПб.: Виссон, 2020. — 336 с.

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