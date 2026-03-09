Абдалла - Учитесь читать Коран

Книга «Учитесь читать Коран» (автор Абдалла) представляет собой одно из самых популярных и методически выверенных пособий для начинающих, делающих первые шаги в освоении арабской графики и фонетики. Автор ставит перед собой задачу максимально упростить процесс обучения, делая его доступным для людей любого возраста, не владеющих арабским языком. Основная идея книги заключается в том, что чтение Священного Писания в оригинале — это не просто академический навык, а духовная обязанность и привилегия каждого мусульманина, и потому путь к этому знанию должен быть прямым, логичным и лишенным излишней сложности.

В содержательной части пособия автор использует классическую методику «от простого к сложному». Обучение начинается с детального разбора арабского алфавита, где особое внимание уделяется специфике произношения звуков, не имеющих аналогов в русском языке. Абдалла последовательно вводит правила соединения букв, огласовки (харакаты) и знаки долготы, сопровождая каждый этап многочисленными упражнениями для закрепления материала. Книга плавно подводит ученика к основам таджвида — правилам правильного и красивого чтения Корана, объясняя такие понятия, как удвоение букв, паузы и особенности произношения определенных сочетаний звуков, что позволяет избежать грубых ошибок при чтении священных аятов.

Пособие написано в предельно ясном, дидактическом стиле, ориентированном на самостоятельную работу или занятия с преподавателем. Автор мастерски структурировал материал, используя наглядные таблицы и примеры непосредственно из коранического текста, что позволяет ученику с первых уроков привыкать к лексике Писания. Книга служит незаменимым стартовым фундаментом, который снимает психологический барьер перед «трудным» языком и вселяет уверенность в успехе. Это чтение для тех, кто искренне желает услышать подлинное звучание Божественного Откровения и стремится заложить прочную основу для своего дальнейшего духовного и интеллектуального роста.

ISBN: 91-974157-5-0 Свет для народов, 2007

Абдалла - Учитесь читать Коран - Содержание

Предисловие

Вступление

Коран—Божье вечное слово

Аргументы, подтверждающие божественность Корана

Соответствия предыдущим откровениям

Отклонения Корана от Библии

Христиане и иудеи изменили Библию

Иисус в Коране

Мухаммед в Коране

Основы исламской веры

Пять столпов ислама

Суд и милость

Рай и ад

Джинны, ангелы и мистицизм

Противники ислама

Сопоставление прав мужчины и женщины

Библиография

Список рекомендуемой литературы