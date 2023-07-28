Алекс Абелла - Солдаты разума

О существовании корпорации «РЭНД» я впервые узнал во время Вьетнамской войны, одного из крупнейших военных конфликтов в новейшей истории Америки. Это произошло после митинга в Колумбийском университете в 1970 году. За два года до этого полиция Нью-Йорка жестоко расправилась со студентами, оккупировавшими здание нашего кампуса Морнингсайд-Хайтс. Сотни молодых людей были ранены и арестованы. Это произошло однажды душной апрельской ночью, когда полиция Нью-Йорка вновь требовала от митингующих прекратить антивоенный протест, что закончилось, как всегда, разбитыми окнами, горящими мусорными баками, облаками слезоточивого газа, ударами по голове полицейскими дубинками и криками «К стене, сволочи».

Некоторые участники демонстрации изготовили коктейль Молотова - или, по крайней мере, они так считали - и отправились закидать им здание, в котором шла работа корпорации «РЭНД». Когда я спросил, что такое «РЭНД» и почему данное слово вызывает такое негодование, мне сказали, это «фабрика мысли» в Калифорнии, место, где занимались научными исследованиями, решали проблему, как одержать победу во Вьетнаме и навсегда сохранить правящие классы. Мои пылкие товарищи не достигли своей цели, внезапное прибытие дюжины человек в голубой униформе заставило нас скрыться. Те, кому удалось это сделать, сидели в баре в Вест-Энде, ели недожаренное мясо и пили пиво. Эти революционеры часто рассказывали мне длинные истории о корпорации «РЭНД» и кинофильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу».

Я подписывал в Лос-Анджелесе свою последнюю книгу об изучении секретного террористического плана Гитлера против США. Раздавая автографы в книжном магазине «Вествуд», я встретил одного друга из корпорации «РЭНД». Странное совпадение: терроризм, «РЭНД», книги - все это внезапно меня вдохновило. Я задался вопросом: а есть ли книги о корпорации «РЭНД»? Можно ли писать об этом, учитывая сверхсекретные научные исследования, до сих пор проводимые на «фабрике мысли»? Должно быть, это трудно, но, несомненно, попробовать стоит.

Алекс Абелла - Солдаты разума

(Philosophy)

М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. - 316, [4] с.

ISBN 978-5-17-059861-8 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-403-01885-2 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

Алекс Абелла - Солдаты разума - Содержание

Предисловие

Часть 1 Глава 1. Великое начало - Глава 2. Человеческий фактор - Глава 3. Расплата за грех

Глава 1. Великое начало - Глава 2. Человеческий фактор - Глава 3. Расплата за грех Часть 2 Глава 4. Разговор перед обедом - Глава 5. Тот, кто владеет секретной информацией - Глава 6. Кто шутит со смертью - Глава 7. На орбите «РЭНД»

Глава 4. Разговор перед обедом - Глава 5. Тот, кто владеет секретной информацией - Глава 6. Кто шутит со смертью - Глава 7. На орбите «РЭНД» Часть 3 Глава 8. Утонченный танец - Глава 9. Эпоха вундеркиндов - Глава 10. Искусство науки - Глава 11. Последний конфликт с Советским Союзом - Глава 12. Непреодолимая сила

Глава 8. Утонченный танец - Глава 9. Эпоха вундеркиндов - Глава 10. Искусство науки - Глава 11. Последний конфликт с Советским Союзом - Глава 12. Непреодолимая сила Часть 4 Глава 13. Страшная ночь - Глава 14. Цена успеха - Глава 15. Незаметно ускользая - Глава 16. Все изменяется - Глава 17. Группа «Б»

Глава 13. Страшная ночь - Глава 14. Цена успеха - Глава 15. Незаметно ускользая - Глава 16. Все изменяется - Глава 17. Группа «Б» Часть 5 Глава 18. Время правления Рейгана - Глава 19. Терроризм - Глава 20. Рыцари силы противостояния - Глава 21. Назад в Ирак

Глава 18. Время правления Рейгана - Глава 19. Терроризм - Глава 20. Рыцари силы противостояния - Глава 21. Назад в Ирак Часть 6 Глава 22. Смерть стратега - Глава 23. Что стало с «РЭНД»?

Заключение