Абельский - Алтэр Рэбэ
Нет почти во всей Европе города или местечка, которые не были бы так или иначе связаны с еврейским прошлым, которые не представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни и почва не были пропитаны насквозь еврейской кровью и еврейскими слезами. Уже одни названия ряда таких городов и местечек воскрешают память о еврейских великих людях, отличившихся на протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и добрыми делами, или своей мученической жизнью и смертью.
Каждый такой городок или местечко вписали свою собственную главу в многострадальную историю евреев. Имеются города и местечки, которые представляют собою целые эпохи, характеризующие исторические движения в еврейской жизни. Таким местечком является и Любавич (по-белорусски — Любавичи), находящийся в Белоруссии, в бывшей некогда Могилевской губернии. На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавич был резиденцией четырех поколений еврейских духовных пастырей и центром Хабадского Хасидизма с сотнями тысяч последователей — Хасидов по всей России и в других странах.
Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ
Ch.: Pontos, 2011 (Tipogr. „Central). 396 p. 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-280-0
Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ЛЮБАВИЧ
- БААЛ-ШЭМ-ТОВ
- БОРУХ
- РАСКРЫТАЯ ТАЙНА
- РАББИ АВРООМ И БОРУХ
- СВАТОВСТВО
- НОВАЯ ДУША
- ДЕТСТВО
- ДОБРАЯ СЛАВА
- В МЭЗЭРИЧЕ
- МОЛОДОЙ СТАРЕЦ
- ТАИНСТВЕННЫЙ ПУТНИК
- РЭБ ГАВРИЭЙЛ ПРЕЛЕСТНЫЙ
- АГУНА
- НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО И ЗЕМНОЕ ЦАРСТВО
- ХЭЙДЭРЫ
- МУЗЫКА
- ВДРИБИНЕ
- ЗАВИСТЬ
- ТАНЬЁ
- СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА ЗЛОДЕЕВ
- БРАТСКАЯ ВОЙНА
- ТОРА ПРОТИВ МЕЧА
- ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПУТА
- ДИСПУТ В МИНСКЕ
- В ШВИНЦИАНЕ
- ОГОНЬ ТОРЫ
- ДЕРЖАВИН
- РАББИ БОРУХ-МОРДХАЙ
- СМОЛЕНСК
- ЭМИГРАЦИЯ
- ПРОСВЕЩЕНЦЫ
- ПРОКАЗА
- ШИМОН
- ИЗ ТАЙНИКОВ ШИМОНА
- В ВИТЕБСКЕ
- ВО ДВОРЕ РЭБЭ
- В ВЫСШЕМ РАЮ
- РАЗОБЛАЧЕНИЕ
- МЕРЗОСТИ ЗЛОДЕЕВ
- УСПЕХИ РЭБЭ И МЕРЗОСТИ МИТНАГДИМ
- КОМИТЕТ
- ДВА ГЕНЕРАЛА
- В ЗАКЛЮЧЕНИИ
- ЛЭЙБ ЯНОВИЧЕР
- 19 КИСЛЭВА
- ВТОРОЙ АРЕСТ
- СВОБОДА
- ЛЯДЫ
- РЭБ ЙОСЭЙФ ИЗ БЕШЕНКОВИЧА
- ЙОСЯ - БАЛАГУЛЭ
- ПОКАЯНИЕ
- Р. БОРУХ ИЗ МЭЖЭБУША
- РАББИ МОЙШЭ МАЙЗЛИШ
- ВОЙНА С НАПОЛЕОНОМ
- ИЗРЕЧЕНИЯ И ПОСЛОВИЦЫ
Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ - Предисловие
Дорогой читатель! Ты держишь в руках уникальную книгу. Она откроет тебе глаза на события, происшедшие несколько веков назад, но имеющие огромное влияние на всю последующую еврейскую жизнь на обширном мировом пространстве. Автор книги — Главный раввин Кишинёва и Молдовы рэб Залман Абельский — человек, известный далеко за пределами этой небольшой, но удивительно красивой страны. Легенды о нём ходят и в Израиле, и в России, и в Украине, и в США, и в Германии... Перечисление может длиться бесконечно. За более чем 20 лет, прошедших с тех пор как на Хануку в Кишинёве появился посланник Любавичского Рэбэ, здесь была проделана огромная работа: появились еврейские общины не только в Кишинёве, но и в Тирасполе, Бендерах, Бельцах, Орхее, Сороках и т.д. Он, с его неуёмной энергией, открыл здесь еврейские школы, национальный детский сад, женское училище, газету.
К нему за наставлением, помощью тянутся не только евреи, но и молдоване, русские, люди разной веры, и это не случайно. Вся деятельность рэб Залмана Абельского посвящена еврейскому образованию. Когда-то, много лет назад Седьмой Любавичский Рэбэ предписал рэб Залману Абельскому: «Тебе предлагают всякую работу, но не это ты должен делать. Твоя миссия в этом Мире — воспитание. Тебе В-вышний дал талант, причем большой талант, — воспитывать весь еврейский народ. Всех!» Ранние книги кишинёвского периода, - «Праведник — основа мира», «Маарал», «Дочь ШАХА», написанные рэб Залманом Абельским, просветителем и наставником по призванию и складу характера, приоткрывают историю европейских евреев, истоки возникновения движения хасидизма. Написанные своеобразным, ярким языком, близким к разговорному, они приобщают читателя к глубоким мыслям и исканиям многих поколений, благодаря чему взор наших современников может слиться со взором далёких предков.
Интересная и редкая книга. Спасибо. Будем почитать)