Нет почти во всей Европе города или местечка, которые не были бы так или иначе связаны с еврейским прошлым, которые не представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни и почва не были пропитаны насквозь еврейской кровью и еврейскими слезами. Уже одни названия ряда таких городов и местечек воскрешают память о еврейских великих людях, отличившихся на протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и добрыми делами, или своей мученической жизнью и смертью.

Каждый такой городок или местечко вписали свою собственную главу в многострадальную историю евреев. Имеются города и местечки, которые представляют собою целые эпохи, характеризующие исторические движения в еврейской жизни. Таким местечком является и Любавич (по-белорусски — Любавичи), находящийся в Белоруссии, в бывшей некогда Могилевской губернии. На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавич был резиденцией четырех поколений еврейских духовных пастырей и центром Хабадского Хасидизма с сотнями тысяч последователей — Хасидов по всей России и в других странах.

Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ

Ch.: Pontos, 2011 (Tipogr. „Central). 396 p. 1000 ex.

ISBN 978-9975-51-280-0

Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЛЮБАВИЧ

БААЛ-ШЭМ-ТОВ

БОРУХ

РАСКРЫТАЯ ТАЙНА

РАББИ АВРООМ И БОРУХ

СВАТОВСТВО

НОВАЯ ДУША

ДЕТСТВО

ДОБРАЯ СЛАВА

В МЭЗЭРИЧЕ

МОЛОДОЙ СТАРЕЦ

ТАИНСТВЕННЫЙ ПУТНИК

РЭБ ГАВРИЭЙЛ ПРЕЛЕСТНЫЙ

АГУНА

НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО И ЗЕМНОЕ ЦАРСТВО

ХЭЙДЭРЫ

МУЗЫКА

ВДРИБИНЕ

ЗАВИСТЬ

ТАНЬЁ

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА ЗЛОДЕЕВ

БРАТСКАЯ ВОЙНА

ТОРА ПРОТИВ МЕЧА

ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПУТА

ДИСПУТ В МИНСКЕ

В ШВИНЦИАНЕ

ОГОНЬ ТОРЫ

ДЕРЖАВИН

РАББИ БОРУХ-МОРДХАЙ

СМОЛЕНСК

ЭМИГРАЦИЯ

ПРОСВЕЩЕНЦЫ

ПРОКАЗА

ШИМОН

ИЗ ТАЙНИКОВ ШИМОНА

В ВИТЕБСКЕ

ВО ДВОРЕ РЭБЭ

В ВЫСШЕМ РАЮ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

МЕРЗОСТИ ЗЛОДЕЕВ

УСПЕХИ РЭБЭ И МЕРЗОСТИ МИТНАГДИМ

КОМИТЕТ

ДВА ГЕНЕРАЛА

В ЗАКЛЮЧЕНИИ

ЛЭЙБ ЯНОВИЧЕР

19 КИСЛЭВА

ВТОРОЙ АРЕСТ

СВОБОДА

ЛЯДЫ

РЭБ ЙОСЭЙФ ИЗ БЕШЕНКОВИЧА

ЙОСЯ - БАЛАГУЛЭ

ПОКАЯНИЕ

Р. БОРУХ ИЗ МЭЖЭБУША

РАББИ МОЙШЭ МАЙЗЛИШ

ВОЙНА С НАПОЛЕОНОМ

ИЗРЕЧЕНИЯ И ПОСЛОВИЦЫ

Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ - Предисловие

Дорогой читатель! Ты держишь в руках уникальную книгу. Она откроет тебе глаза на события, происшедшие несколько веков назад, но имеющие огромное влияние на всю последующую еврейскую жизнь на обширном мировом пространстве. Автор книги — Главный раввин Кишинёва и Молдовы рэб Залман Абельский — человек, известный далеко за пределами этой небольшой, но удивительно красивой страны. Легенды о нём ходят и в Израиле, и в России, и в Украине, и в США, и в Германии... Перечисление может длиться бесконечно. За более чем 20 лет, прошедших с тех пор как на Хануку в Кишинёве появился посланник Любавичского Рэбэ, здесь была проделана огромная работа: появились еврейские общины не только в Кишинёве, но и в Тирасполе, Бендерах, Бельцах, Орхее, Сороках и т.д. Он, с его неуёмной энергией, открыл здесь еврейские школы, национальный детский сад, женское училище, газету.

К нему за наставлением, помощью тянутся не только евреи, но и молдоване, русские, люди разной веры, и это не случайно. Вся деятельность рэб Залмана Абельского посвящена еврейскому образованию. Когда-то, много лет назад Седьмой Любавичский Рэбэ предписал рэб Залману Абельскому: «Тебе предлагают всякую работу, но не это ты должен делать. Твоя миссия в этом Мире — воспитание. Тебе В-вышний дал талант, причем большой талант, — воспитывать весь еврейский народ. Всех!» Ранние книги кишинёвского периода, - «Праведник — основа мира», «Маарал», «Дочь ШАХА», написанные рэб Залманом Абельским, просветителем и наставником по призванию и складу характера, приоткрывают историю европейских евреев, истоки возникновения движения хасидизма. Написанные своеобразным, ярким языком, близким к разговорному, они приобщают читателя к глубоким мыслям и исканиям многих поколений, благодаря чему взор наших современников может слиться со взором далёких предков.