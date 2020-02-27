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Абельский - Алтэр Рэбэ

Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, History, **Jewish History
Нет почти во всей Европе города или местечка, которые не были бы так или иначе связаны с еврейским прошлым, которые не представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни и почва не были пропитаны насквозь еврейской кровью и еврейскими слезами. Уже одни названия ряда таких городов и местечек воскрешают память о еврейских великих людях, отличившихся на протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и добрыми делами, или своей мученической жизнью и смертью.
Каждый такой городок или местечко вписали свою собственную главу в многострадальную историю евреев. Имеются города и местечки, которые представляют собою целые эпохи, характеризующие исторические движения в еврейской жизни. Таким местечком является и Любавич (по-белорусски — Любавичи), находящийся в Белоруссии, в бывшей некогда Могилевской губернии. На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавич был резиденцией четырех поколений еврейских духовных пастырей и центром Хабадского Хасидизма с сотнями тысяч последователей — Хасидов по всей России и в других странах.

Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ

Ch.: Pontos, 2011 (Tipogr. „Central). 396 p. 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-280-0

Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ЛЮБАВИЧ
  • БААЛ-ШЭМ-ТОВ
  • БОРУХ
  • РАСКРЫТАЯ ТАЙНА
  • РАББИ АВРООМ И БОРУХ
  • СВАТОВСТВО
  • НОВАЯ ДУША
  • ДЕТСТВО
  • ДОБРАЯ СЛАВА
  • В МЭЗЭРИЧЕ
  • МОЛОДОЙ СТАРЕЦ
  • ТАИНСТВЕННЫЙ ПУТНИК
  • РЭБ ГАВРИЭЙЛ ПРЕЛЕСТНЫЙ
  • АГУНА
  • НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО И ЗЕМНОЕ ЦАРСТВО
  • ХЭЙДЭРЫ
  • МУЗЫКА
  • ВДРИБИНЕ
  • ЗАВИСТЬ
  • ТАНЬЁ
  • СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА ЗЛОДЕЕВ
  • БРАТСКАЯ ВОЙНА
  • ТОРА ПРОТИВ МЕЧА
  • ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПУТА
  • ДИСПУТ В МИНСКЕ
  • В ШВИНЦИАНЕ
  • ОГОНЬ ТОРЫ
  • ДЕРЖАВИН
  • РАББИ БОРУХ-МОРДХАЙ
  • СМОЛЕНСК
  • ЭМИГРАЦИЯ
  • ПРОСВЕЩЕНЦЫ
  • ПРОКАЗА
  • ШИМОН
  • ИЗ ТАЙНИКОВ ШИМОНА
  • В ВИТЕБСКЕ
  • ВО ДВОРЕ РЭБЭ
  • В ВЫСШЕМ РАЮ
  • РАЗОБЛАЧЕНИЕ
  • МЕРЗОСТИ ЗЛОДЕЕВ
  • УСПЕХИ РЭБЭ И МЕРЗОСТИ МИТНАГДИМ
  • КОМИТЕТ
  • ДВА ГЕНЕРАЛА
  • В ЗАКЛЮЧЕНИИ
  • ЛЭЙБ ЯНОВИЧЕР
  • 19 КИСЛЭВА
  • ВТОРОЙ АРЕСТ
  • СВОБОДА
  • ЛЯДЫ
  • РЭБ ЙОСЭЙФ ИЗ БЕШЕНКОВИЧА
  • ЙОСЯ - БАЛАГУЛЭ
  • ПОКАЯНИЕ
  • Р. БОРУХ ИЗ МЭЖЭБУША
  • РАББИ МОЙШЭ МАЙЗЛИШ
  • ВОЙНА С НАПОЛЕОНОМ
  • ИЗРЕЧЕНИЯ И ПОСЛОВИЦЫ

Рэб Залман Абельский - Алтэр Рэбэ - Предисловие

Дорогой читатель! Ты держишь в руках уникальную книгу. Она откроет тебе глаза на события, происшедшие несколько веков назад, но имеющие огромное влияние на всю последующую еврейскую жизнь на обширном мировом пространстве. Автор книги — Главный раввин Кишинёва и Молдовы рэб Залман Абельский — человек, известный далеко за пределами этой небольшой, но удивительно красивой страны. Легенды о нём ходят и в Израиле, и в России, и в Украине, и в США, и в Германии... Перечисление может длиться бесконечно. За более чем 20 лет, прошедших с тех пор как на Хануку в Кишинёве появился посланник Любавичского Рэбэ, здесь была проделана огромная работа: появились еврейские общины не только в Кишинёве, но и в Тирасполе, Бендерах, Бельцах, Орхее, Сороках и т.д. Он, с его неуёмной энергией, открыл здесь еврейские школы, национальный детский сад, женское училище, газету.
К нему за наставлением, помощью тянутся не только евреи, но и молдоване, русские, люди разной веры, и это не случайно. Вся деятельность рэб Залмана Абельского посвящена еврейскому образованию. Когда-то, много лет назад Седьмой Любавичский Рэбэ предписал рэб Залману Абельскому: «Тебе предлагают всякую работу, но не это ты должен делать. Твоя миссия в этом Мире — воспитание. Тебе В-вышний дал талант, причем большой талант, — воспитывать весь еврейский народ. Всех!» Ранние книги кишинёвского периода, - «Праведник — основа мира», «Маарал», «Дочь ШАХА», написанные рэб Залманом Абельским, просветителем и наставником по призванию и складу характера, приоткрывают историю европейских евреев, истоки возникновения движения хасидизма. Написанные своеобразным, ярким языком, близким к разговорному, они приобщают читателя к глубоким мыслям и исканиям многих поколений, благодаря чему взор наших современников может слиться со взором далёких предков.
Views 413
Rating 4.0 / 5
Added 27.02.2020
Author brat librarian
Rate this publication:
4.0/5 (4)

Comments (1 comment)

K
kino511 6 years ago

Интересная и редкая книга. Спасибо. Будем почитать)

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