Абердинский бестиарий
Латинская стихотворная притча XII века Евангельские звери, переведенная Валерием Брюсовым, повествует о сонме живых существ, некогда пришедших к апостолу Петру с просьбой впустить их в Райскую обитель. Все они - вол, осел, верблюд, петух, горлица и даже скорпион и ехидна - могли сослаться на то, что Господь не забывал о них и упоминал их имена в Священном Писании.
На латинском языке слово «звери» звучит как bestiae - от этого слова происходит название бестиарий. У современного читателя книга с таким заглавием вызывает ассоциации, не всегда совпадающие с тем, что означало это понятие в Средние века. В современной литературе бестиарием часто называют собрание рассказов о живых существах, обладающих необычными свойствами, удивительных, пугающих, таинственных и, как правило, не существующих в реальном мире.
Средневековое заглавие Бестиарий восходит к первой фразе, открывающей многие рукописи этого сочинения: «Bestiarium vocabulum...» - «Зверей именование...». Исидор Севильский, из книги которого заимствована эта фраза, отмечал, что слово bestiae «прежде всего относится ко львам, леопардам и тиграм, волкам и лисам, псам и обезьянам, и прочим животным, которые свирепо терзают добычу зубами и когтями»4. Однако перечень живых существ, упоминаемых в средневековых бестиариях, свидетельствует о том, что составителей этих книг интересовали не только bestiae, дикие звери. Вслед за описаниями зверей - обитателей дикой природы - в бестиариях помещены рассказы о домашних животных, о птицах, змеях, рептилиях и рыбах, о различных деревьях, а также о человеке и возрастах человеческой жизни. Тем не менее условное название первого раздела стало общим для всего сочинения, многостороннего и разнообразного по содержанию.
В этой книге представлен перевод Бестиария, хранящегося в Шотландии в собрании университетской библиотеки Абердина (Aberdeen University Library, Ms 24). Абердинский бестиарий датируется 1200- !210 гг.,· благодаря богатству оформления, изысканному стилю миниатюр и мастерству каллиграфов этот памятник входит в число выдающихся произведений средневекового искусства.
Абердинский бестиарий
Москва: Издательство Францисканцев, 2024. – 427 с.
ISBN 978-5-89208-15 9-7
Абердинский бестиарий – Содержание
И.В. Кувшинская. Латинские бестиарии
- Физиолог
- Рукописи средневековых бестиариев
- Этимологии Исидора Севильского
- Миниатюры бестиариев
- Шестоднев Амвросия Медиоланского
- Авиарий Гуго из Фольето
- Бестиарии и средневековая дидактика
- Энциклопедические сочинения середины XIII века
- Абердинский бестиарий
Пролог
Начинается книга о природе зверей. О львах, пардах и тиграх, волках и лисах, псах и обезьянах
- О львах
- О видах львов
- О трех основных природах льва
- О тигре
- О парде
- О пантере
- Обанталопе
- О единороге
- О рыси
- О грифе
- О слоне
- О бобре
- Обибексе
- О гиене и крокотте
- О звере по имени боннакон
- Об обезьяне
- О сатире и калитриксе
- оленях
- О козле
- О дикой козе
- О единороге
- О медведе
- О левкроте
- О крокодиле
- О мантикоре
- О парадре
- О лисице
- Об зале
- О волке
- О природе собак
- Также о природе собак.
- Снова о природе собак
- О трех духовных вождях
- Об овце
- О баране и овне
- Об агнце
- О козле
- О вепре
- О тельце
- О быке но
- О верблюде
- О дромедаре
- Об осле
- Об онагре н
- О коне
- Окошке
- О мышах
- О ласке
- О кроте
- О еже
- О муравьях
Здесь начинается рассказ о птицах
- О природе птиц
- О серебристых крыльях голубя
- О голубе и ястребе
- Здесь начинается рассказ о трех голубях
- О мистическом значении голубя
- Еще о голубе
- Также о голубе
- О лапках голубя
- О перьях, покрытых серебром
- О цвете крыльев
- О перьях на спине голубя
- О глазах голубя
- О цвете остального тела
- О различных свойствах голубя
- О северном и южном ветре
- Аквилон - самый холодный ветер
- Австр - самый жаркий ветер
- О ястребе
- Святой Григорий - о том, как оперяется ястреб
- О ястребах ручных и диких
- Как должен оперяться ястреб
- Почему ястреба держат на левой руке
- Здесь начинается рассказ о горлице и воробье
- О горлице
- О пальме и горлице
- Также о пальме
- Еще о пальме
- И еще о пальме
- О кедре и воробьях, гнездящихся в его ветвях
- Еще о кедре
- О пеликане
- О ночном вороне
- Об удоде
- О сороке
- О вброне
- О петухе
- О страусе
- Также о страусе !
- О грифе
- О журавлях
- О коршуне
- О попугае
- Об ибисе
- О ласточке
- Об аисте
- О дрозде
- О филине
- Об удоде
- О сове
- О летучей МЫШИ
- О галке
- О соловье
- О гусе
- О цапле
- О сиренах
- О коричнике
- Об эрциниях
- О куропатке
- О зимородке
- О птице по имени фулика
- О фениксе
- Окаладрии
- О перепелке
- Оворбне
- О лебеде
- Об утке и гусе х$о
- О рождении птиц
- О павлине
- Об орле
- Еще об орле
- О пчелах
О дереве перидексии
Здесь начинается рассказ о змеях.
- О драконах
- О василиске
- О регуле
- О гадюке
- Об аспиде
- О других змеях
- О скитале
- Об амфисбене
- О гидрах
- О змее боа
- Оякуле
- О сиренах
- О сепсе
- О дипсаде
- О ящерице
- О саламандре
- О сауре
- О стеллионе
- О других видах змей
- О трех природах змей
Здесь начинается рассказ о червях
Здесь начинается рассказ о рыбах
- О морском чудовище
- О ките
- О серре
- О дельфине $
- О морской свинье и других рыбах
- О крокодиле
- О различных видах рыб
О деревьях
- О названиях деревьев
- Также о деревьях
Об огненосных камнях
Приложение
Лапидарий
- О камне адаманте
- О камне, который зовется мермеколеон
- О двенадцати драгоценных камнях
- Первый камень в основании стены - яспис
- Второй камень - сапфир
- Третий камень - халцедон
- Четвертый камень - смарагд
- Пятый камень - сардоникс $
- Шестой камень - сердолик
- Седьмой камень - хризолит
- Восьмое основание - берилл
- Девятое основание - топаз
- Десятое основание - хризопраз
- Одиннадцатое основание - гиацинт
- Двенадцатое основание - аметист
- О влиянии камней
Библиография
- Издания латинских текстов
- Монографии, статьи и переводы
Ссылки на оцифрованные рукописи латинских бестиариев конца XII - первой половины XIII века
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