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Абердинский бестиарий

Абердинский бестиарий
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, CATHOLICISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Латинская стихотворная притча XII века Евангельские звери, переведенная Валерием Брюсовым, повествует о сонме живых существ, некогда пришедших к апостолу Петру с просьбой впустить их в Райскую обитель. Все они - вол, осел, верблюд, петух, горлица и даже скорпион и ехидна - могли сослаться на то, что Господь не забывал о них и упоминал их имена в Священном Писании.
На латинском языке слово «звери» звучит как bestiae - от этого слова происходит название бестиарий. У современного читателя книга с таким заглавием вызывает ассоциации, не всегда совпадающие с тем, что означало это понятие в Средние века. В современной литературе бестиарием часто называют собрание рассказов о живых существах, обладающих необычными свойствами, удивительных, пугающих, таинственных и, как правило, не существующих в реальном мире.
Средневековое заглавие Бестиарий восходит к первой фразе, открывающей многие рукописи этого сочинения: «Bestiarium vocabulum...» - «Зверей именование...». Исидор Севильский, из книги которого заимствована эта фраза, отмечал, что слово bestiae «прежде всего относится ко львам, леопардам и тиграм, волкам и лисам, псам и обезьянам, и прочим животным, которые свирепо терзают добычу зубами и когтями»4. Однако перечень живых существ, упоминаемых в средневековых бестиариях, свидетельствует о том, что составителей этих книг интересовали не только bestiae, дикие звери. Вслед за описаниями зверей - обитателей дикой природы - в бестиариях помещены рассказы о домашних животных, о птицах, змеях, рептилиях и рыбах, о различных деревьях, а также о человеке и возрастах человеческой жизни. Тем не менее условное название первого раздела стало общим для всего сочинения, многостороннего и разнообразного по содержанию.
В этой книге представлен перевод Бестиария, хранящегося в Шотландии в собрании университетской библиотеки Абердина (Aberdeen University Library, Ms 24). Абердинский бестиарий датируется 1200- !210 гг.,· благодаря богатству оформления, изысканному стилю миниатюр и мастерству каллиграфов этот памятник входит в число выдающихся произведений средневекового искусства.

Абердинский бестиарий

Москва: Издательство Францисканцев, 2024. – 427 с.
ISBN 978-5-89208-15 9-7

Абердинский бестиарий – Содержание

И.В. Кувшинская. Латинские бестиарии
  • Физиолог
  • Рукописи средневековых бестиариев
  • Этимологии Исидора Севильского
  • Миниатюры бестиариев
  • Шестоднев Амвросия Медиоланского
  • Авиарий Гуго из Фольето
  • Бестиарии и средневековая дидактика
  • Энциклопедические сочинения середины XIII века
  • Абердинский бестиарий
Пролог
Начинается книга о природе зверей. О львах, пардах и тиграх, волках и лисах, псах и обезьянах
  • О львах
  • О видах львов
  • О трех основных природах льва
  • О тигре
  • О парде
  • О пантере
  • Обанталопе
  • О единороге
  • О рыси
  • О грифе
  • О слоне
  • О бобре
  • Обибексе
  • О гиене и крокотте
  • О звере по имени боннакон
  • Об обезьяне
  • О сатире и калитриксе
  • оленях
  • О козле
  • О дикой козе
  • О единороге
  • О медведе
  • О левкроте
  • О крокодиле
  • О мантикоре
  • О парадре
  • О лисице
  • Об зале
  • О волке
  • О природе собак
  • Также о природе собак.
  • Снова о природе собак
  • О трех духовных вождях
  • Об овце
  • О баране и овне
  • Об агнце
  • О козле
  • О вепре
  • О тельце
  • О быке но
  • О верблюде
  • О дромедаре
  • Об осле
  • Об онагре н
  • О коне
  • Окошке
  • О мышах
  • О ласке
  • О кроте
  • О еже
  • О муравьях
Здесь начинается рассказ о птицах
  • О природе птиц
  • О серебристых крыльях голубя
  • О голубе и ястребе
  • Здесь начинается рассказ о трех голубях
  • О мистическом значении голубя
  • Еще о голубе
  • Также о голубе
  • О лапках голубя
  • О перьях, покрытых серебром
  • О цвете крыльев
  • О перьях на спине голубя
  • О глазах голубя
  • О цвете остального тела
  • О различных свойствах голубя
  • О северном и южном ветре
  • Аквилон - самый холодный ветер
  • Австр - самый жаркий ветер
  • О ястребе
  • Святой Григорий - о том, как оперяется ястреб
  • О ястребах ручных и диких
  • Как должен оперяться ястреб
  • Почему ястреба держат на левой руке
  • Здесь начинается рассказ о горлице и воробье
  • О горлице
  • О пальме и горлице
  • Также о пальме
  • Еще о пальме
  • И еще о пальме
  • О кедре и воробьях, гнездящихся в его ветвях
  • Еще о кедре
  • О пеликане
  • О ночном вороне
  • Об удоде
  • О сороке
  • О вброне
  • О петухе
  • О страусе
  • Также о страусе !
  • О грифе
  • О журавлях
  • О коршуне
  • О попугае
  • Об ибисе
  • О ласточке
  • Об аисте
  • О дрозде
  • О филине
  • Об удоде
  • О сове
  • О летучей МЫШИ
  • О галке
  • О соловье
  • О гусе
  • О цапле
  • О сиренах
  • О коричнике
  • Об эрциниях
  • О куропатке
  • О зимородке
  • О птице по имени фулика
  • О фениксе
  • Окаладрии
  • О перепелке
  • Оворбне
  • О лебеде
  • Об утке и гусе х$о
  • О рождении птиц
  • О павлине
  • Об орле
  • Еще об орле
  • О пчелах
О дереве перидексии
Здесь начинается рассказ о змеях.
  • О драконах
  • О василиске
  • О регуле
  • О гадюке
  • Об аспиде
  • О других змеях
  • О скитале
  • Об амфисбене
  • О гидрах
  • О змее боа
  • Оякуле
  • О сиренах
  • О сепсе
  • О дипсаде
  • О ящерице
  • О саламандре
  • О сауре
  • О стеллионе
  • О других видах змей
  • О трех природах змей
Здесь начинается рассказ о червях
Здесь начинается рассказ о рыбах
  • О морском чудовище
  • О ките
  • О серре
  • О дельфине $
  • О морской свинье и других рыбах
  • О крокодиле
  • О различных видах рыб
О деревьях
  • О названиях деревьев
  • Также о деревьях
Об огненосных камнях
Приложение
Лапидарий
  • О камне адаманте
  • О камне, который зовется мермеколеон
  • О двенадцати драгоценных камнях
  • Первый камень в основании стены - яспис
  • Второй камень - сапфир
  • Третий камень - халцедон
  • Четвертый камень - смарагд
  • Пятый камень - сардоникс $
  • Шестой камень - сердолик
  • Седьмой камень - хризолит
  • Восьмое основание - берилл
  • Девятое основание - топаз
  • Десятое основание - хризопраз
  • Одиннадцатое основание - гиацинт
  • Двенадцатое основание - аметист
  • О влиянии камней
Библиография
  • Издания латинских текстов
  • Монографии, статьи и переводы
Ссылки на оцифрованные рукописи латинских бестиариев конца XII - первой половины XIII века
Views 608
Rating 5.0 / 5
Added 19.03.2024
Author brat Vadim
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