Латинская стихотворная притча XII века Евангельские звери, переведенная Валерием Брюсовым, повествует о сонме живых существ, некогда пришедших к апостолу Петру с просьбой впустить их в Райскую обитель. Все они - вол, осел, верблюд, петух, горлица и даже скорпион и ехидна - могли сослаться на то, что Господь не забывал о них и упоминал их имена в Священном Писании.

На латинском языке слово «звери» звучит как bestiae - от этого слова происходит название бестиарий. У современного читателя книга с таким заглавием вызывает ассоциации, не всегда совпадающие с тем, что означало это понятие в Средние века. В современной литературе бестиарием часто называют собрание рассказов о живых существах, обладающих необычными свойствами, удивительных, пугающих, таинственных и, как правило, не существующих в реальном мире.

Средневековое заглавие Бестиарий восходит к первой фразе, открывающей многие рукописи этого сочинения: «Bestiarium vocabulum...» - «Зверей именование...». Исидор Севильский, из книги которого заимствована эта фраза, отмечал, что слово bestiae «прежде всего относится ко львам, леопардам и тиграм, волкам и лисам, псам и обезьянам, и прочим животным, которые свирепо терзают добычу зубами и когтями»4. Однако перечень живых существ, упоминаемых в средневековых бестиариях, свидетельствует о том, что составителей этих книг интересовали не только bestiae, дикие звери. Вслед за описаниями зверей - обитателей дикой природы - в бестиариях помещены рассказы о домашних животных, о птицах, змеях, рептилиях и рыбах, о различных деревьях, а также о человеке и возрастах человеческой жизни. Тем не менее условное название первого раздела стало общим для всего сочинения, многостороннего и разнообразного по содержанию.

В этой книге представлен перевод Бестиария, хранящегося в Шотландии в собрании университетской библиотеки Абердина (Aberdeen University Library, Ms 24). Абердинский бестиарий датируется 1200- !210 гг.,· благодаря богатству оформления, изысканному стилю миниатюр и мастерству каллиграфов этот памятник входит в число выдающихся произведений средневекового искусства.

Абердинский бестиарий

Москва: Издательство Францисканцев, 2024. – 427 с.

ISBN 978-5-89208-15 9-7

Абердинский бестиарий – Содержание

И.В. Кувшинская. Латинские бестиарии

Физиолог

Рукописи средневековых бестиариев

Этимологии Исидора Севильского

Миниатюры бестиариев

Шестоднев Амвросия Медиоланского

Авиарий Гуго из Фольето

Бестиарии и средневековая дидактика

Энциклопедические сочинения середины XIII века

Абердинский бестиарий

Пролог

Начинается книга о природе зверей. О львах, пардах и тиграх, волках и лисах, псах и обезьянах

О львах

О видах львов

О трех основных природах льва

О тигре

О парде

О пантере

Обанталопе

О единороге

О рыси

О грифе

О слоне

О бобре

Обибексе

О гиене и крокотте

О звере по имени боннакон

Об обезьяне

О сатире и калитриксе

оленях

О козле

О дикой козе

О единороге

О медведе

О левкроте

О крокодиле

О мантикоре

О парадре

О лисице

Об зале

О волке

О природе собак

Также о природе собак.

Снова о природе собак

О трех духовных вождях

Об овце

О баране и овне

Об агнце

О козле

О вепре

О тельце

О быке но

О верблюде

О дромедаре

Об осле

Об онагре н

О коне

Окошке

О мышах

О ласке

О кроте

О еже

О муравьях

Здесь начинается рассказ о птицах

О природе птиц

О серебристых крыльях голубя

О голубе и ястребе

Здесь начинается рассказ о трех голубях

О мистическом значении голубя

Еще о голубе

Также о голубе

О лапках голубя

О перьях, покрытых серебром

О цвете крыльев

О перьях на спине голубя

О глазах голубя

О цвете остального тела

О различных свойствах голубя

О северном и южном ветре

Аквилон - самый холодный ветер

Австр - самый жаркий ветер

О ястребе

Святой Григорий - о том, как оперяется ястреб

О ястребах ручных и диких

Как должен оперяться ястреб

Почему ястреба держат на левой руке

Здесь начинается рассказ о горлице и воробье

О горлице

О пальме и горлице

Также о пальме

Еще о пальме

И еще о пальме

О кедре и воробьях, гнездящихся в его ветвях

Еще о кедре

О пеликане

О ночном вороне

Об удоде

О сороке

О вброне

О петухе

О страусе

Также о страусе !

О грифе

О журавлях

О коршуне

О попугае

Об ибисе

О ласточке

Об аисте

О дрозде

О филине

Об удоде

О сове

О летучей МЫШИ

О галке

О соловье

О гусе

О цапле

О сиренах

О коричнике

Об эрциниях

О куропатке

О зимородке

О птице по имени фулика

О фениксе

Окаладрии

О перепелке

Оворбне

О лебеде

Об утке и гусе х$о

О рождении птиц

О павлине

Об орле

Еще об орле

О пчелах

О дереве перидексии

Здесь начинается рассказ о змеях.

О драконах

О василиске

О регуле

О гадюке

Об аспиде

О других змеях

О скитале

Об амфисбене

О гидрах

О змее боа

Оякуле

О сиренах

О сепсе

О дипсаде

О ящерице

О саламандре

О сауре

О стеллионе

О других видах змей

О трех природах змей

Здесь начинается рассказ о червях

Здесь начинается рассказ о рыбах

О морском чудовище

О ките

О серре

О дельфине $

О морской свинье и других рыбах

О крокодиле

О различных видах рыб

О деревьях

О названиях деревьев

Также о деревьях

Об огненосных камнях

Приложение

Лапидарий

О камне адаманте

О камне, который зовется мермеколеон

О двенадцати драгоценных камнях

Первый камень в основании стены - яспис

Второй камень - сапфир

Третий камень - халцедон

Четвертый камень - смарагд

Пятый камень - сардоникс $

Шестой камень - сердолик

Седьмой камень - хризолит

Восьмое основание - берилл

Девятое основание - топаз

Десятое основание - хризопраз

Одиннадцатое основание - гиацинт

Двенадцатое основание - аметист

О влиянии камней

Библиография

Издания латинских текстов

Монографии, статьи и переводы

Ссылки на оцифрованные рукописи латинских бестиариев конца XII - первой половины XIII века