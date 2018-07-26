Самое ценное у жены - муж. Даже если она не чтит его по достоинству. Но, кроме этого важного урока, притча содержит еще один. Когда брак оказывается на грани краха, спасти его могут лишь энергия и интуиция любящей жены.

Раби Ирмияу и Теила Абрамов - Две половины целого

Перевел с английского Н. Пурер

Jewish Marriage Education

РОВ 43206 Jerusalem, 91431 Israel

Издано в Израиле

Первое издание - 1998 г.

Второе издание - 2010 г.

Новое издание - 2012 г.

Раби Ирмияу и Теила Абрамов - Две половины целого - Содержание

Книга первая - ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР: КАК БЫТЬ ЖЕНОЙ

Глава 1 Браки заключаются на небесах

Глава 2 Спускаемся на землю

Глава 3 Примите мужа таким, как есть

Глава 4 Тайный язык

Глава 5 Мир в семье - бесценное благо

Молитва жены за благополучие мужа

Глава 6 Истинный смысл любви

Глава 7 Ключ к единству

Глава 8 О королях и королевах Книга вторая - МУЖСКОЙ РАЗГОВОР: КАК БЫТЬ МУЖЕМ Предисловие

Глава 1 Стремление к совершенству

Глава 2 Хрупкость брака

Глава 3 Полная самоотдача

Глава 4 Коренные различия

Глава 5 Ограда из роз

Глава 6 Как создать атмосферу радости

Глава 7 Ключ к семейной гармонии (шлом-баиш)

Глава 8 Время любить

Глава 9 К вершинам святости

Глава 10 Настоящая любовь

Раби Ирмияу и Теила Абрамов - Две половины целого - Браки заключаются на небесах

Одна мысль о том, что им предстоит, причиняла нестерпимую боль. Бездетные супруги пришли к раби Шимону бар Йохай с просьбой написать им разводное письмо. Они были счастливы в браке, нежно любили друг друга, но страстно желали детей, а детей не было. После долгих лет бесплодного ожидания супруги решили расстаться.

Великий мудрец задумчиво посмотрел на них и произнес: "Я готов выполнить вашу просьбу. Но вначале хочу вам предложить - устройте пир в честь этого события. Вы начали совместную жизнь с торжества. Завершите ее так же".

Супруги последовали необычному совету и пригласили родственников и друзей на прощальное пиршество. В разгар застолья муж встал и провозгласил: "Любезная жена! Все присутствующие знают, что только печальные обстоятельства принудили нас к разводу. Пусть же у тебя останутся теплые воспоминания о нашем браке. Уходя из дома, выбери любую вещь, наиболее дорогую для тебя, и я обещаю - ее немедленно доставят в дом твоих родителей. Какой бы ценной она ни была, она твоя".

Немного времени потребовалось женщине, чтобы понять, что в этом доме ей наиболее дорого. Весь вечер она незаметно подливала вино в бокал мужа. А когда он, непривычно много выпив, крепко уснул, приказала слугам отнести его в дом ее родителей.

Проснувшись наутро, муж с удивлением огляделся и вопросительно взглянул на жену. "Я лишь выполнила твою просьбу, - сказала она. - Самая большая ценность для меня - ты".

Супруги вернулись к раби Шимону, и мудрец помолился за них. А вскоре после этого у них пошли дети.