Абрамов - Две половины целого
Самое ценное у жены - муж. Даже если она не чтит его по достоинству. Но, кроме этого важного урока, притча содержит еще один. Когда брак оказывается на грани краха, спасти его могут лишь энергия и интуиция любящей жены.
Раби Ирмияу и Теила Абрамов - Две половины целого
Перевел с английского Н. Пурер
Jewish Marriage Education
РОВ 43206 Jerusalem, 91431 Israel
Издано в Израиле
Первое издание - 1998 г.
Второе издание - 2010 г.
Новое издание - 2012 г.
Раби Ирмияу и Теила Абрамов - Две половины целого - Содержание
- Книга первая - ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР: КАК БЫТЬ ЖЕНОЙ
- Глава 1 Браки заключаются на небесах
- Глава 2 Спускаемся на землю
- Глава 3 Примите мужа таким, как есть
- Глава 4 Тайный язык
- Глава 5 Мир в семье - бесценное благо
- Молитва жены за благополучие мужа
- Глава 6 Истинный смысл любви
- Глава 7 Ключ к единству
- Глава 8 О королях и королевах
Книга вторая - МУЖСКОЙ РАЗГОВОР: КАК БЫТЬ МУЖЕМ
- Предисловие
- Глава 1 Стремление к совершенству
- Глава 2 Хрупкость брака
- Глава 3 Полная самоотдача
- Глава 4 Коренные различия
- Глава 5 Ограда из роз
- Глава 6 Как создать атмосферу радости
- Глава 7 Ключ к семейной гармонии (шлом-баиш)
- Глава 8 Время любить
- Глава 9 К вершинам святости
- Глава 10 Настоящая любовь
Раби Ирмияу и Теила Абрамов - Две половины целого - Браки заключаются на небесах
Одна мысль о том, что им предстоит, причиняла нестерпимую боль. Бездетные супруги пришли к раби Шимону бар Йохай с просьбой написать им разводное письмо. Они были счастливы в браке, нежно любили друг друга, но страстно желали детей, а детей не было. После долгих лет бесплодного ожидания супруги решили расстаться.
Великий мудрец задумчиво посмотрел на них и произнес: "Я готов выполнить вашу просьбу. Но вначале хочу вам предложить - устройте пир в честь этого события. Вы начали совместную жизнь с торжества. Завершите ее так же".
Супруги последовали необычному совету и пригласили родственников и друзей на прощальное пиршество. В разгар застолья муж встал и провозгласил: "Любезная жена! Все присутствующие знают, что только печальные обстоятельства принудили нас к разводу. Пусть же у тебя останутся теплые воспоминания о нашем браке. Уходя из дома, выбери любую вещь, наиболее дорогую для тебя, и я обещаю - ее немедленно доставят в дом твоих родителей. Какой бы ценной она ни была, она твоя".
Немного времени потребовалось женщине, чтобы понять, что в этом доме ей наиболее дорого. Весь вечер она незаметно подливала вино в бокал мужа. А когда он, непривычно много выпив, крепко уснул, приказала слугам отнести его в дом ее родителей.
Проснувшись наутро, муж с удивлением огляделся и вопросительно взглянул на жену. "Я лишь выполнила твою просьбу, - сказала она. - Самая большая ценность для меня - ты".
Супруги вернулись к раби Шимону, и мудрец помолился за них. А вскоре после этого у них пошли дети.
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