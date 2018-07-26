Наконец приступили к еде. Глава семьи поднялся со своего места, вынул из кармана хрустальный колокольчик, позвонил один раз. Моментально появились слуги с подносами, полными еды. Почтительно обслужив каждого из присутствовавших, они удалились на кухню.

У Шимона слюнки текли при одной мысли об участии в этом пиру. Долгие недели он провел вне дома, много дней прошло с тех пор, как он в последний раз насладился полным обедом. С первого взгляда стол поразил его красотой и изысканностью сервировки.

Счастливый случай привел Шимона в гостеприимный дом одной из богатейших и известных своей щедростью семей еврейской общины Варшавы. Каждый вечер домочадцы и многочисленные гости из бедняков сходились за обильным обеденным столом.

Теила Абрамов - Секрет еврейской женственности

Перевела с английского Ирина Фельдман

Издатель: J.M.E., п.я. 43206 Иерусалим 91431 Израиль

Первое издание - 1998 г.

Второе издание - 2010 г.

Новое издание - 2012 г.

Теила Абрамов - Секрет еврейской женственности - Содержание

Секрет еврейской женственности Изменение статуса Узнавая себя Чистая неделя Отсчет времени Чтобы сердце любило сильнее Соблюдая дистанцию Таинственные воды Окунаясь в микву Немного математики Женихи и невесты Беременность и роды Теила Абрамов - Секрет еврейской женственности - Секрет еврейской женственности

Когда с первым блюдом было покончено, хозяин вновь позвонил в колокольчик. Вновь появились слуги, убрали со стола и тут же принесли следующее блюдо. Так повторялось несколько раз. Хозяин звонил в колокольчик, в ответ на это слуги появлялись с новыми деликатесами.

Шимон едва успел проглотить последний кусочек вкуснейшего десерта, как хозяин, ко всеобщему изумлению, объявил, что каждый из гостей может выбрать себе в подарок что-либо из столового убранства. "Вы можете выбрать все, что пожелаете: одну из серебряных ложек, хрустальную вазу, - словом, что хотите", - провозгласил он.

Шимон не колебался. Только одна вещь привлекла его внимание. "Если бы у меня был такой колокольчик, мне не пришлось бы больше заботиться о еде", - думал он. Когда Шимон высказал свое пожелание, хозяин дома посмотрел на него с недоверием: "Вы уверены? Но ведь здесь есть гораздо более ценные вещи. Возьмите хрустальную вазу, что-нибудь из серебра. Зачем Вам колокольчик?" - удивился он.

Но Шимон твердо стоял на своем. Когда просьба была повторена, хозяин согласился. Поблагодарив его за доброту, Шимон положил колокольчик в карман и пустился в путь, домой. Всю дорогу он радовался своему мудрому выбору. "Теперь нам не придется беспокоиться о том, что мы будем есть завтра", -думал он.

Жена Шимона с нетерпением ждала его возвращения. Продукты в доме давно кончились, кредиторы постоянно требовали возврата долгов. Она надеялась, что Шимон, успешно провернув свои дела в городе, привезет и деньги, и продукты.

Увидев мужа, она сразу отметила его довольный вид. "Что ты привез, Шимон", - с нетерпением поинтересовалась она, когда они обменялись приветствиями.