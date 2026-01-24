Рабейну Хида приводит в своей известной книге «Шем агдолим» историю, записанную в одной древней рукописи. Там рассказывается о том, что царь Давид ушел на войну, а его сын Шломо в это время постигал мудрость из уст своего учителя (можно представить, каким маленьким был Шломо, ставший царем Израиля в двенадцать лет). Вдруг Шломо попросил учителя: «Посмотри посредством твоей мудрости, одержит ли мой отец победу в этой войне и вернется ли с миром?» Ответил ему учитель: «Он далек от этого, потому что одолевают его враги». Тогда Шломо, не щадя себя, углубился в мудрость, пытаясь известными ему способами помочь своему отцу. И почти был убит Давид, как вдруг все резко изменилось, и смертельный удар получил вражеский царь. Умирая тот воскликнул: «Шломо убил меня, Шломо убил меня!» Увидел учитель глубину знаний Шломо и его мудрость и потом многому научился у него. А когда Давид вернулся с войны, то с особой симпатией стал относиться к своему маленькому сыну, мудрость которого была так велика, что, когда Всевышний спросил его, что он хочет получить с небес, то он попросил только мудрость.

Моше Абрамович – Мудрость Шломо – Мишлей – Избранные темы и комментарии

Иерусалим: Издательство «ПАРДЕС», 5782 (2022). – 375 с.

Глава 1

«Мишлей (притчи) Шломо, сына Давида, царя Израиля» (1:1).

«Мидраш Мишлей» (1-я глава) приводит слова рабби Танхумы бар Ханилая о том, что царь Шломо постился сорок дней и умолял Творца, чтобы Он дал ему дух мудрости и постижения. И внял Всевышний его мольбам, как об этом написано в книге Млахим: «В Гивоне Г-сподь явился Шломо ночью во сне, и сказал Б-г: "Проси, что Мне дать тебе?"» (1,3:5). Ответил Шломо: «Властелин мира, я не прошу у Тебя ни золота, ни серебра, но только мудрости». Понравился Всевышнему его ответ и сказал Он: «За то, что ты попросил это, и не просил себе долголетия, и не просил себе богатства, и не просил души врагов твоих, а попросил для себя разума, чтобы вести суд, Я сделаю по слову твоему. Я даю тебе сердце мудрое и способное к постижению, так что не окажется до тебя никого, подобного тебе, и после тебя не встанет подобный тебе. И также то, чего ты не просил, Я дам тебе: и богатство, и славу, и не будет подобного тебе среди царей во все дни твои» (Млахим I, 3:11-13).

Рабби Ицхак сказал («Шир аширим раба», 1:9): «Когда проснулся царь Шломо, то сразу понял, что сбылось обещание Всевышнего. Он стал понимать язык животных: услышал рев осла и понял, о чем он ревет, услышал пение птиц и понял, о чем они поют».

Почему царь Шломо постился именно сорок дней? Мидраш («Ялкут Шимони», Мишлей, 929) рассказывает, что он молил небеса дать ему мудрость, равную мудрости Моше рабейну. А Моше постился сорок дней, когда получал Тору на горе Синай, как написано: «И был там (на горе Синай) с Г-сподом сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил» (Шмот, 34:28). Мидраш отмечает, что в память об этом сорокадневном посте царь Шломо написал большой первую букву в книге Мишлей - букву «мем» (о), имеющую числовое значение 40. И так она печатается большей, чем последующие буквы, во всех изданиях до сего дня.