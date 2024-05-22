Адам или Христос? - Обращение к молодым христианам

Для меня нет высшей радости, как присутствовать в обществе молодых верующих, которых соединило желание узнать больше о Господе, чтобы быть более преданными Ему в этом мире. Уповаю на Господа в даровании мне тех слов и мыслей, которые могут послужить и вам на пользу.

Мне очень желательно представить вашему вниманию весьма простой, но тем не менее, весьма важный факт, что все Слово Божие, во всем своем объеме, есть история двух человеков Адама и Христа - и я хочу вкратце передать вам из Св.Писания о том, как Бог устраняет Адама и вводит Христа.

С того момента, когда Адам согрешил, благоволение Божие к нему пришло к концу. Вместо невинности, зародыши зла оказались в его сердце: он подвергся суду Божию и осуждению. Конечно, весь плод греха не показался в личности Адама, и понадобилась история всего нашего мира для развития и проявления его, но все же каждая частичка зла, которая оказалась в детях Адама, была зарождена в нем самим фактом его грехопадения. Я попрошу вас прочесть четыре места в Священном Писании, которые показывают истинный характер павшего человека - Адама. Кн.Бытия 6,5-6: Пс.13,2-3: Ев.Марка 7,20-23: Деян.Ап.7,51 -52.

Эти места Священного Писания указывают нам, какую оценку Бог дал детям Адама в течении четырех периодов их истории. Когда человеку позволяли следовать по своему пути самостоятельно, без руководительства, как во времена до потопа, то все побуждения его сердца были безконечно греховны; когда-же их сдерживал и направлял Промысел Божий, как во времена Давида, то не было никого, кто бы искал Бога или творил добро; а когда Его возлюбленный Сын приходит, чтобы принести и дать людям благодать Отца Своего, Он находит человеческое сердце таким же источником зла, каким оно было и ранее. Заключением этой мрачной истории является предавание, осуждение и убиение Единородного Праведного и постоянное противление Святому Духу. Какая ужасная история! Каждая страница ее и каждая частичка греха, обнаруженная в глубине нашего сердца, есть проявление самого человека Адама.

Таким образом, все четыре периода этой истории можно выразить одним кратким словом - грех.

Ясно, что Бог не мог ниспослать благодать Свою через такого человека, которого каждое побуждение и каждое действие представляло собой какое-либо проявление греха, и, если благодать должна быть ниспослана, то несомненно через другого и в другом человеке. Вы таким образом увидите ясно, как Адам устраняется, а Христос появляется.

Адам или Христос? - Обращение к молодым христианам

Dillenburg: GBV, б.г. – 34 с.

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