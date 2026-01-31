Адамова - История богослужебного облачения
Т. В. Адамова - История богослужебного облачения - Учебное пособие
Под науч. ред. Е. Д. Шеко. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 124 с.: ил.
ISBN 978-5-7429-1534-8
Т. В. Адамова - История богослужебного облачения – Содержание
Введение
Канон богослужебного облачения
Богослужебные облачения Православной Церкви
Историография
Ветхозаветные прообразы богослужебных одежд
Святоотеческое толкование ветхозаветного облачения
Иконография одежд ветхозаветного первосвященства
Античный костюм как прототип богослужебного облачения
Костюм в Древней Греции
Костюм в Древнем Риме
Светское происхождение богослужебного облачения
Раннехристианские литургические облачения
Отражение античного костюма в раннехристианском искусстве
Облачение ранневизантийского периода
Византийский костюм
Предметы богослужебного облачения лентообразной формы
Облачение ранневизантийского периода на памятниках изобразительного искусства
Письменные сведения о христианских литургических облачениях. ...
Правила Церковных соборов, относящиеся к облачению духовенства
Вышитые образы на одеждах ранневизантийского периода
Разделение Византийской и Римской Церквей в VIII—XII веках
Облачение Римской Церкви
Облачение Византийской Церкви
Символическое значение предметов облачения VII—XII веков
Изображение святых в литургических одеждах в храмовой декорации
Декоративное оформление предметов облачения
Облачение поздневизантийского периода
Символическое значение предметов облачения XIV—XV веков
Изображение богослужебного облачения
поздневизантийского периода в храмовой декорации
Иконографические программы предметов облачения
Западноевропейский богослужебный костюм XIII—XVI веков
Богослужебное облачение на Руси
Иконографические программы лицевого шитья предметов облачения на Руси
Заключение
Список литературы
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