Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Адамова - История богослужебного облачения

Адамова - История богослужебного облачения
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, **History of Russian Orthodoxy, Educational

Т. В. Адамова - История богослужебного облачения - Учебное пособие

Под науч. ред. Е. Д. Шеко. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 124 с.: ил.

ISBN 978-5-7429-1534-8

Т. В. Адамова - История богослужебного облачения – Содержание

  • Введение

Канон богослужебного облачения

Богослужебные облачения Православной Церкви

Историография

Ветхозаветные прообразы богослужебных одежд

  • Святоотеческое толкование ветхозаветного облачения

  • Иконография одежд ветхозаветного первосвященства

Античный костюм как прототип богослужебного облачения

  • Костюм в Древней Греции

  • Костюм в Древнем Риме

  • Светское происхождение богослужебного облачения

Раннехристианские литургические облачения

  • Отражение античного костюма в раннехристианском искусстве

Облачение ранневизантийского периода

  • Византийский костюм

  • Предметы богослужебного облачения лентообразной формы

  • Облачение ранневизантийского периода на памятниках изобразительного искусства

  • Письменные сведения о христианских литургических облачениях. ...

  • Правила Церковных соборов, относящиеся к облачению духовенства

  • Вышитые образы на одеждах ранневизантийского периода

Разделение Византийской и Римской Церквей в VIII—XII веках

  • Облачение Римской Церкви

  • Облачение Византийской Церкви

  • Символическое значение предметов облачения VII—XII веков

  • Изображение святых в литургических одеждах в храмовой декорации

  • Декоративное оформление предметов облачения

Облачение поздневизантийского периода

  • Символическое значение предметов облачения XIV—XV веков

  • Изображение богослужебного облачения

  • поздневизантийского периода в храмовой декорации

  • Иконографические программы предметов облачения

Западноевропейский богослужебный костюм XIII—XVI веков

Богослужебное облачение на Руси

  • Иконографические программы лицевого шитья предметов облачения на Руси

Заключение

Список литературы

Views 350
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books