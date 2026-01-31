Т. В. Адамова - История богослужебного облачения - Учебное пособие

Под науч. ред. Е. Д. Шеко. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 124 с.: ил.

ISBN 978-5-7429-1534-8

Т. В. Адамова - История богослужебного облачения – Содержание

Введение

Канон богослужебного облачения

Богослужебные облачения Православной Церкви

Историография

Ветхозаветные прообразы богослужебных одежд

Святоотеческое толкование ветхозаветного облачения

Иконография одежд ветхозаветного первосвященства

Античный костюм как прототип богослужебного облачения

Костюм в Древней Греции

Костюм в Древнем Риме

Светское происхождение богослужебного облачения

Раннехристианские литургические облачения

Отражение античного костюма в раннехристианском искусстве

Облачение ранневизантийского периода

Византийский костюм

Предметы богослужебного облачения лентообразной формы

Облачение ранневизантийского периода на памятниках изобразительного искусства

Письменные сведения о христианских литургических облачениях. ...

Правила Церковных соборов, относящиеся к облачению духовенства

Вышитые образы на одеждах ранневизантийского периода

Разделение Византийской и Римской Церквей в VIII—XII веках

Облачение Римской Церкви

Облачение Византийской Церкви

Символическое значение предметов облачения VII—XII веков

Изображение святых в литургических одеждах в храмовой декорации

Декоративное оформление предметов облачения

Облачение поздневизантийского периода

Символическое значение предметов облачения XIV—XV веков

Изображение богослужебного облачения

поздневизантийского периода в храмовой декорации

Иконографические программы предметов облачения

Западноевропейский богослужебный костюм XIII—XVI веков

Богослужебное облачение на Руси

Иконографические программы лицевого шитья предметов облачения на Руси

Заключение

Список литературы