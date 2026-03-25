Адамович - Интимная Русь

Древняя Русь. Что мы знаем про нее? А что нам известно о том, как жили наши предки? Из школьного курса — практически ничего, потому что там рассказывают совсем не об этом и тем более не об этом. На страницах учебников представлена жизнь страны, а ведь, как сказала одна наша мудрая подруга, история на самом деле — это люди, которые жили, влюблялись, работали и воспитывали детей, страдали и умирали, так же как и мы с вами...

И дело не в том, чтобы заглянуть в чужую постель, а в том, чтобы почувствовать, ощутить привкус жизни наших далеких прапрапрапрабабушек и прапрапрапрадедушек. Почувствовать, ощутить — и понять.

Кем была женщина на Руси в те давние времена? Безвольной рабыней, которой, как пишут арабы-путешественники, полагалось уйти за мужем в мир иной? А может, властительницей, соправительницей мужа, обладательницей специальных печатей — той, чье имя значится в договорах с иностранными государствами? Или женщины Древней Руси скорее походили на былинных воительниц, наводивших ужас на иноземцев? Могли ли они сами выбирать себе мужей? Какой была их интимная жизнь в то время? Интимная — это не только связанная с сексом (и кстати, был ли секс в Древней Руси или нет — как в СССР?). Интимная Русь — это Русь заповедная, сокрытая, сакральная.

(Страшно интересная Россия)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 326 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-133-3

Надежда Адамович, Наталья Серегина - Интимная Русь - Жизнь без Домостроя, грех, любовь и колдовство - Содержание

Предисловие. Что сокрыто пеленой веков

Часть 1. По обычаю звериному

Часть 2. Три лика женщины

Часть 3. Любовь и страсть

Часть 4. «Сосуд блудной похоти»

Часть 5. Есть мужики на Руси...

Часть 6. Стезя блуда

Часть 7. Брачные уды

Послесловие. Сокровенный мир

Примечания

Список иллюстраций