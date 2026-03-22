В книге «Брак, развод и повторный брак в Библии» Джей Е. Адамс предлагает систематический библейский анализ одной из наиболее сложных и чувствительных тем христианской жизни.
Автор рассматривает брак как завет перед Богом, раскрывая его богословское основание, духовное предназначение и нравственную ответственность супругов. Особое внимание уделяется вопросам:
допустимости развода,
библейских оснований для расторжения брака,
возможности и условий повторного брака,
пастырского подхода к разрушенным семьям.
Адамс стремится соединить строгость библейского текста с пастырской заботой, подчёркивая, что цель Божьего установления — сохранение брака, восстановление отношений и духовная зрелость верующих.
Книга адресована пасторам, служителям и всем, кто ищет ясное и последовательное библейское понимание брака и семейных кризисов.
Джей Адамс - Брак, развод и повторный брак в Библии
Изд. на русском языке. Издательство «Ключ», 1998
Джей Адамс - Брак, развод и повторный брак в Библии - Содержание
Часть 1 - Брак
Основные принципы брака
Что такое брак?
Место брака
Часть 2 - Развод
Отношение Библии к разводу
Концепция развода
Что такое развод?
Две группы людей в 1 Коринфянам 7
Развод среди верующих (вводные замечания)
Развод между верующими и неверующими
Исключение из правил
Христос, Второзаконие и Бытие
Происхождение развода по причине сексуального грех
Часть 3 - Повторный брак
Повторный брак
Повторный брак после развода
Люди с прошлым
Развод и повторный брак: шаги процесса
Джей Адамc - Брак, развод, повторный брак в Библии
Пер. а англ. -Одесса, издательство «Тюльпан», 2007 г. - 192 с.
ISBN 978-966-2110-00-5
Джей Адамc - Брак, развод, повторный брак в Библии - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ 1 БРАК
1. Предварительные рассуждения
2. Что же такое брак?
3. Значение брака
ЧАСТЬ 2 РАЗВОД
4. Что говорится о разводе в Библии
5. Понятие развода
6. Что такое развод?
7. Две категории людей,которые упомянуты в 1-м Коринфянам
8. Развод среди верующих. Предварительные рассуждения
9. Развод супругов, один из которых верующий, а другой нет
10. «Кроме вины прелюбодеяния»
11. Книги Второзаконие и Бытие в учении Христа о разводе
12. Когда возникла идея развода по причине сексуального греха
ЧАСТЬ 3 ПОВТОРНЫЙ БРАК
13. Повторный брак
14. Повторный брак после развода
15. Люди, отягощенные грехами прошлого
16. Развод и повторный брак: этапы процесса
Заключение
