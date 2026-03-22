Адамс - Брак, развод и повторный брак в Библии

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational

В книге «Брак, развод и повторный брак в Библии» Джей Е. Адамс предлагает систематический библейский анализ одной из наиболее сложных и чувствительных тем христианской жизни.

Автор рассматривает брак как завет перед Богом, раскрывая его богословское основание, духовное предназначение и нравственную ответственность супругов. Особое внимание уделяется вопросам:

  • допустимости развода,

  • библейских оснований для расторжения брака,

  • возможности и условий повторного брака,

  • пастырского подхода к разрушенным семьям.

Адамс стремится соединить строгость библейского текста с пастырской заботой, подчёркивая, что цель Божьего установления — сохранение брака, восстановление отношений и духовная зрелость верующих.

Книга адресована пасторам, служителям и всем, кто ищет ясное и последовательное библейское понимание брака и семейных кризисов.

Джей Адамс - Брак, развод и повторный брак в Библии

Изд. на русском языке. Издательство «Ключ», 1998

Джей Адамс - Брак, развод и повторный брак в Библии - Содержание

Часть 1 - Брак

  • Основные принципы брака

  • Что такое брак?

  • Место брака

Часть 2 - Развод

  • Отношение Библии к разводу

  • Концепция развода

  • Что такое развод?

  • Две группы людей в 1 Коринфянам 7

  • Развод среди верующих (вводные замечания)

  • Развод между верующими и неверующими

  • Исключение из правил

  • Христос, Второзаконие и Бытие

  • Происхождение развода по причине сексуального грех

Часть 3 - Повторный брак

  • Повторный брак

  • Повторный брак после развода

  • Люди с прошлым

  • Развод и повторный брак: шаги процесса

Джей Адамc - Брак, развод, повторный брак в Библии

Пер. а англ. -Одесса, издательство «Тюльпан», 2007 г. - 192 с.

ISBN 978-966-2110-00-5

Джей Адамc - Брак, развод, повторный брак в Библии - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1 БРАК

  • 1. Предварительные рассуждения

  • 2. Что же такое брак?

  • 3. Значение брака

ЧАСТЬ 2 РАЗВОД

  • 4. Что говорится о разводе в Библии

  • 5. Понятие развода

  • 6. Что такое развод?

  • 7. Две категории людей,которые упомянуты в 1-м Коринфянам

  • 8. Развод среди верующих. Предварительные рассуждения

  • 9. Развод супругов, один из которых верующий, а другой нет

  • 10. «Кроме вины прелюбодеяния»

  • 11. Книги Второзаконие и Бытие в учении Христа о разводе

  • 12. Когда возникла идея развода по причине сексуального греха

ЧАСТЬ 3 ПОВТОРНЫЙ БРАК

  • 13. Повторный брак

  • 14. Повторный брак после развода

  • 15. Люди, отягощенные грехами прошлого

  • 16. Развод и повторный брак: этапы процесса

Заключение

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

