В книге «Брак, развод и повторный брак в Библии» Джей Е. Адамс предлагает систематический библейский анализ одной из наиболее сложных и чувствительных тем христианской жизни.

Автор рассматривает брак как завет перед Богом, раскрывая его богословское основание, духовное предназначение и нравственную ответственность супругов. Особое внимание уделяется вопросам:

допустимости развода,

библейских оснований для расторжения брака,

возможности и условий повторного брака,

пастырского подхода к разрушенным семьям.

Адамс стремится соединить строгость библейского текста с пастырской заботой, подчёркивая, что цель Божьего установления — сохранение брака, восстановление отношений и духовная зрелость верующих.

Книга адресована пасторам, служителям и всем, кто ищет ясное и последовательное библейское понимание брака и семейных кризисов.

Джей Адамс - Брак, развод и повторный брак в Библии

Изд. на русском языке. Издательство «Ключ», 1998

Джей Адамс - Брак, развод и повторный брак в Библии - Содержание

Часть 1 - Брак

Основные принципы брака

Что такое брак?

Место брака

Часть 2 - Развод

Отношение Библии к разводу

Концепция развода

Что такое развод?

Две группы людей в 1 Коринфянам 7

Развод среди верующих (вводные замечания)

Развод между верующими и неверующими

Исключение из правил

Христос, Второзаконие и Бытие

Происхождение развода по причине сексуального грех

Часть 3 - Повторный брак

Повторный брак

Повторный брак после развода

Люди с прошлым

Развод и повторный брак: шаги процесса

Джей Адамc - Брак, развод, повторный брак в Библии

Пер. а англ. -Одесса, издательство «Тюльпан», 2007 г. - 192 с.

ISBN 978-966-2110-00-5

Джей Адамc - Брак, развод, повторный брак в Библии - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1 БРАК

1. Предварительные рассуждения

2. Что же такое брак?

3. Значение брака

ЧАСТЬ 2 РАЗВОД

4. Что говорится о разводе в Библии

5. Понятие развода

6. Что такое развод?

7. Две категории людей,которые упомянуты в 1-м Коринфянам

8. Развод среди верующих. Предварительные рассуждения

9. Развод супругов, один из которых верующий, а другой нет

10. «Кроме вины прелюбодеяния»

11. Книги Второзаконие и Бытие в учении Христа о разводе

12. Когда возникла идея развода по причине сексуального греха

ЧАСТЬ 3 ПОВТОРНЫЙ БРАК

13. Повторный брак

14. Повторный брак после развода

15. Люди, отягощенные грехами прошлого

16. Развод и повторный брак: этапы процесса

Заключение