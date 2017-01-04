Я думаю, что фантастика, потому что действующих лиц в реальной жизни не существует. Многие считают, что нет, так как мнения и философия персонажей могут оказать серьезное влияние на читателя. В этой книге нет насилия, секса или нецензурной лексики, но идеи, высказываемые героями, опасны для неокрепшей психики. Лицам до 14 лет читать не рекомендуется.

"Осколки Бога" не удается «втиснуть» ни в один из привычных литературных жанров. Некоторые даже спорят о том фантастика или нет.

Скотт Адамс - Осколки Бога

Scott Adams God's Debris

Andrews McMeel Publishing Kansas City 2001

Скотт Адамс - Осколки Бога - Содержание

Скотт Адамс - Осколки Бога - От переводчика

Важное замечание: не надо относиться к этой книге через чур уж серьезно. А то есть такие люди, которые после просмотра «Кин‑дза‑дзы» начинают возмущаться, что, мол, пепелац так летать не может, и что в респираторах они бы все на Хануте задохнулись.

Эта книга не попытка навязать вам новую религию, не очередная «теория всего», не сборник высшей мудрости. Она вообще ценна не столько своими ответами, сколько вопросами. Ответы же, по большей части, заведомо ложные.

Эта книга позволяет взглянуть на многие вещи под необычным углом, заставляет задуматься, заставляет со скрипом проворачиваться заржавевшие шестеренки в голове.

Почему «осколки»? На мой взгляд, более поэтично, чем «обломки». Особенно учитывая, что второе значение слова «облом» получило у нас сейчас такое широкое распространение. Название «Обломки Бога» многие молодые люди восприняли бы как «список вещей, которые у Бога не получились». Где он, типа, обломился. Всемогущий и Всевидящий.

Поэтому, после непродолжительных колебаний, остановился, все‑таки, на осколках.

Скотт Адамс - Осколки Бога - Введение

Осколки Бога написаны для людей, которым нравится рассуждать и ломать голову. Люди старше определенного возраста негативно относятся ко всему новому. Этот возраст для каждого человека свой, но если вы старшее пятидесяти пяти (умственно), то вам этот мысленный эксперимент, скорее всего, не понравится. Если же вам двадцать три, то весьма вероятно, что эта книга придется вам в самый раз.

Главный герой в книге свободно рассуждает о Боге, и его рассуждения, мягко говоря, весьма нестандартны. Вряд ли вы когда‑нибудь слышали что‑либо подобное. Так что если вы опасаетесь, что вас могут оскорбить необычные рассуждения вымышленного персонажа, то не читайте дальше.

Мыли и идеи, изложенные в этой книге не мои, за исключением нескольких мест, совпавших по чистой случайности, которые даже и не стоит упоминать. Поэтому, пожалуйста, не присылайте мне пространных объяснений и доказательств, почему мои доводы не верны. Вы не узнаете мое мнение, читая мою фантастику.

Главный герой Осколков Бога знает все. То есть, буквально все. И это, естественно, очень сильно затрудняло мне, как автору, работу над книгой. По сравнению с тем, что вообще, в принципе, можно узнать, я не знаю ничего. Для создания умно‑звучащих ответов я использовал кредо скептиков: "Простейшее объяснение, как правило, верно".

Весь мой жизненный опыт свидетельствует, правда, как раз об обратном – в этом сложном мире простейшее объяснение, как правило, всегда совершенно ошибочно. Но я заметил, что простейшее объяснение обычно выглядит правильным и намного более убедительно, чем любое сложное объяснение могло бы быть. В самый раз для моих целей.

Однако такой подход оказался глубже, чем я ожидал. Простые ответы на Вечные Вопросы, в конце концов, стали связывать те области, которые обычно не связываются. Описание реальности в Осколках Бога , насколько мне известно, не верно, но, тем не менее, странно притягательно.