Адамс - Проницательность и творчество
В книге «Проницательность и творчество в христианском душепопечении» Джей Адамс раскрывает практические и богословские основания библейского консультирования, уделяя особое внимание развитию духовной проницательности и ответственности душепопечителя.
Автор показывает, что эффективное христианское наставничество требует не только знания Писания, но и умения различать «обычное» и «особенное» в жизни человека: повседневные духовные трудности и более глубокие, кризисные состояния, требующие особого пастырского подхода.
Книга рассматривает:
принципы библейского душепопечения;
роль наблюдательности и духовного различения;
необходимость творческого, но верного Писанию подхода;
практические стратегии работы с различными жизненными ситуациями.
Адамс подчёркивает, что творчество в душепопечении не означает отхода от библейской истины, а предполагает мудрое и гибкое применение неизменных духовных принципов к уникальным обстоятельствам каждого человека.
Издание предназначено для пасторов, служителей и всех, кто вовлечён в служение духовной поддержки и наставления.
Джей Адамс - Проницательность и творчество в христианском душепопечении - Изучение обычного и особенного
Insight and Creativity by Jay E. Adams
2014 «Тюльпан» TM, ЕРПЦО, Одесса, 65023, Украина
ISBN 978-966-2110-06-7
Джей Адамс - Проницательность и творчество в христианском душепопечении - Изучение обычного и особенного - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Проницательность
1. Что такое проницательность?
2. Избирательная проницательность
3. Обычные проблемы и прошлый опыт душепопечителя
4. Что оставить вне фокуса
5. Сдержанность в суждениях и проницательность
6. Четыре предостережения
ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Творчество
7. Кому нужно творчество?
8. У меня просто нет такого таланта
9. Анализ и синтез
10. Препятствия на пути творчества в душепопечении
11. Три «П»
12. Пересмотреть
13. Старое и новое
14. Обновление: условие творчества
15. Разнообразие и адаптация
Заключение
Приложение
