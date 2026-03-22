Адамс - Проницательность и творчество

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational

В книге «Проницательность и творчество в христианском душепопечении» Джей Адамс раскрывает практические и богословские основания библейского консультирования, уделяя особое внимание развитию духовной проницательности и ответственности душепопечителя.

Автор показывает, что эффективное христианское наставничество требует не только знания Писания, но и умения различать «обычное» и «особенное» в жизни человека: повседневные духовные трудности и более глубокие, кризисные состояния, требующие особого пастырского подхода.

Книга рассматривает:

  • принципы библейского душепопечения;

  • роль наблюдательности и духовного различения;

  • необходимость творческого, но верного Писанию подхода;

  • практические стратегии работы с различными жизненными ситуациями.

Адамс подчёркивает, что творчество в душепопечении не означает отхода от библейской истины, а предполагает мудрое и гибкое применение неизменных духовных принципов к уникальным обстоятельствам каждого человека.

Издание предназначено для пасторов, служителей и всех, кто вовлечён в служение духовной поддержки и наставления.

Джей Адамс - Проницательность и творчество в христианском душепопечении - Изучение обычного и особенного

Insight and Creativity by Jay E. Adams

2014 «Тюльпан» TM, ЕРПЦО, Одесса, 65023, Украина

ISBN 978-966-2110-06-7

Джей Адамс - Проницательность и творчество в христианском душепопечении - Изучение обычного и особенного - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Проницательность

  • 1. Что такое проницательность?

  • 2. Избирательная проницательность

  • 3. Обычные проблемы и прошлый опыт душепопечителя

  • 4. Что оставить вне фокуса

  • 5. Сдержанность в суждениях и проницательность

  • 6. Четыре предостережения

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - Творчество

  • 7. Кому нужно творчество?

  • 8. У меня просто нет такого таланта

  • 9. Анализ и синтез

  • 10. Препятствия на пути творчества в душепопечении

  • 11. Три «П»

  • 12. Пересмотреть

  • 13. Старое и новое

  • 14. Обновление: условие творчества

  • 15. Разнообразие и адаптация

Заключение

Приложение

Added 22.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

