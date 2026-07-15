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Адамс - Руководство по церковной дисциплине

Адамс - Руководство по церковной дисциплине
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Джея Адамса представляет церковную дисциплину не как административное наказание и не как пережиток прошлого, а как библейское средство духовного восстановления, сохранения порядка и созидания общины. Автор исходит из убеждения, что Христос Сам установил принципы дисциплины для Своей Церкви, а потому отказ от них лишает верующих важной формы пастырской заботы, защиты и благословения.

Главная мысль книги состоит в том, что дисциплина принадлежит не только руководителям, но всей церкви: каждый член общины вовлечен в ученичество, взаимное наставление, предупреждение греха, примирение и восстановление падших. Адамс последовательно показывает путь от самодисциплины и личного разговора до участия свидетелей, обращения к церкви, исключения из общения и последующего восстановления, подчеркивая, что конечная цель всех мер — не унижение согрешившего, а его покаяние, исцеление отношений и прославление Христа.

Адамс Джей – Руководство по церковной дисциплине – Права и привилегии каждого члена церкви

Пер. с англ. – Одесса: «Тюльпан», ЕРПЦО, 2007. – 124 с. – (Библиотека Джея Адамса.)
ISBN 978-966-2110-01-2

Адамс Джей – Руководство по церковной дисциплине – Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • Что такое церковная дисциплина?

  • Предупредительные меры

  • Исправительные дисциплинарные меры

    • Четыре или пять этапов?

    • Конфиденциальность

    • Всегда ли нужны все этапы?

  • Самодисциплина

    • Начало и конец

  • С глазу на глаз

    • Неофициальная дисциплина

    • Смысл второго этапа

    • Идти к обидчику

    • Что сказать?

    • Частное дело

    • Примирение

    • Неужели из-за каждой мелочи?..

  • Возьми с собой еще одного или двух

    • Только ли свидетеля?

    • Что делают свидетели-наставники?

  • «Скажи церкви»

    • Что значит — сказать церкви?

    • Роль старейшин

    • Руководство к действию

  • Изъятие из среды верующих

    • «Как язычник и мытарь»

    • Термины и реальность

    • Методы и записи

    • Скорбь

  • Восстановление

    • Прощение

    • Помощь

    • Отнестись с любовью

  • Межцерковная дисциплина

    • Что если церковь бездействует?

    • Уважение к дисциплине

    • Как быть с церковными «перебежчиками»?

    • «Раскольники»

    • Либеральные церкви

  • Ободрение

    • Присутствие Христа

    • Ответ на молитву

    • Земля и небо

    • С чего начать?

    • Заключение

  • Тематический указатель

  • Указатель библейских стихов

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 15.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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