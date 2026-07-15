Адамс - Руководство по церковной дисциплине
Книга Джея Адамса представляет церковную дисциплину не как административное наказание и не как пережиток прошлого, а как библейское средство духовного восстановления, сохранения порядка и созидания общины. Автор исходит из убеждения, что Христос Сам установил принципы дисциплины для Своей Церкви, а потому отказ от них лишает верующих важной формы пастырской заботы, защиты и благословения.
Главная мысль книги состоит в том, что дисциплина принадлежит не только руководителям, но всей церкви: каждый член общины вовлечен в ученичество, взаимное наставление, предупреждение греха, примирение и восстановление падших. Адамс последовательно показывает путь от самодисциплины и личного разговора до участия свидетелей, обращения к церкви, исключения из общения и последующего восстановления, подчеркивая, что конечная цель всех мер — не унижение согрешившего, а его покаяние, исцеление отношений и прославление Христа.
Адамс Джей – Руководство по церковной дисциплине – Права и привилегии каждого члена церкви
Пер. с англ. – Одесса: «Тюльпан», ЕРПЦО, 2007. – 124 с. – (Библиотека Джея Адамса.)
ISBN 978-966-2110-01-2
Адамс Джей – Руководство по церковной дисциплине – Содержание
Предисловие
Введение
Что такое церковная дисциплина?
Предупредительные меры
Исправительные дисциплинарные меры
Четыре или пять этапов?
Конфиденциальность
Всегда ли нужны все этапы?
Самодисциплина
Начало и конец
С глазу на глаз
Неофициальная дисциплина
Смысл второго этапа
Идти к обидчику
Что сказать?
Частное дело
Примирение
Неужели из-за каждой мелочи?..
Возьми с собой еще одного или двух
Только ли свидетеля?
Что делают свидетели-наставники?
«Скажи церкви»
Что значит — сказать церкви?
Роль старейшин
Руководство к действию
Изъятие из среды верующих
«Как язычник и мытарь»
Термины и реальность
Методы и записи
Скорбь
Восстановление
Прощение
Помощь
Отнестись с любовью
Межцерковная дисциплина
Что если церковь бездействует?
Уважение к дисциплине
Как быть с церковными «перебежчиками»?
«Раскольники»
Либеральные церкви
Ободрение
Присутствие Христа
Ответ на молитву
Земля и небо
С чего начать?
Заключение
Тематический указатель
Указатель библейских стихов
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