Адамс - Руководство по церковной дисциплине

Книга Джея Адамса представляет церковную дисциплину не как административное наказание и не как пережиток прошлого, а как библейское средство духовного восстановления, сохранения порядка и созидания общины. Автор исходит из убеждения, что Христос Сам установил принципы дисциплины для Своей Церкви, а потому отказ от них лишает верующих важной формы пастырской заботы, защиты и благословения.

Главная мысль книги состоит в том, что дисциплина принадлежит не только руководителям, но всей церкви: каждый член общины вовлечен в ученичество, взаимное наставление, предупреждение греха, примирение и восстановление падших. Адамс последовательно показывает путь от самодисциплины и личного разговора до участия свидетелей, обращения к церкви, исключения из общения и последующего восстановления, подчеркивая, что конечная цель всех мер — не унижение согрешившего, а его покаяние, исцеление отношений и прославление Христа.

Адамс Джей – Руководство по церковной дисциплине – Права и привилегии каждого члена церкви

Пер. с англ. – Одесса: «Тюльпан», ЕРПЦО, 2007. – 124 с. – (Библиотека Джея Адамса.)

ISBN 978-966-2110-01-2

Адамс Джей – Руководство по церковной дисциплине – Содержание