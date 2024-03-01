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Адамс - Сила исцеляющего поля

Адамс - Сила исцеляющего поля
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Питер раскрывает многомерность человека, искусно картографируя энергетическое поле разума при поддержке таких учёных-новаторов, как Руперт Шелдрейк. Его рациональная и логичная методология представляет собой прочное сочетание научных теорий и энергетического исцеления, которое ставит под сомнение условия существования, в которых действует научный мир. Что делает эту книгу увлекательной, так это собрание реальных случаев исцеления энергией. Она наполнена тайной и удивлением, но, пожалуй, самое сильное в этой книге то, что Питер вселяет надежду, расширяя возможности на личном пути к исцелению».

«Звезда Питера Марка Адамса, внимательного исследователя и завораживающего автора научно-популярных книг, росла и продолжает расти с каждой новой его работой. Его непоколебимая готовность заняться вопросами, касающимися слепых зон и ограничений современного западного мышления, а также некоторыми столь необходимыми корректировками курса современной западной науки и техники, решается с характерной для него ясностью, блеском и откровенностью, что редкость в наше время. Эта книга представляет собой открытое представление самых отдалённых границ известного современной науке в отношении управляющих полей и невидимых сил, которые организуют физическое царство, невидимых каузальных двигателей и основных факторов, влияющих на биологию. Идеи, изложенные в этой книге, могут стать ключом к пониманию, что человечествостоит на грани добровольного уничтожения, и что нам нужно сделать паузу и пересмотреть предпосылки, которые привели нас к этому опасному состоянию, в котором мы оказались».

Питер Марк Адамс - Сила исцеляющего поля: энергетическая медицина, парапсихологические способности и исцеление рода

г.Харьков, Inverted Tree, 2023 г. —242 с.

Питер Марк Адамс - Сила исцеляющего поля: энергетическая медицина, парапсихологические способности и исцеление рода - Содержание

Вступление

  • 1 Исцеление, энергия и осознанность

  • 2 Парапсихологические способности и интуитивное знание

  • 3 Исцеление проблем на нашей временной линии

  • 4 Вопросы исцеления за гранью нашей временной шкалы

  • 5 Исцеляющее поле

  • 6 Исцеление на расширенных планах существования

  • 7 Исцеление через Дух

Выводы

Библиография

Views 1 211
Rating 4.4 / 5
Added 01.03.2024
Author поп Упырь Лихой
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4.4/5 (7)

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