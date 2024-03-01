Питер раскрывает многомерность человека, искусно картографируя энергетическое поле разума при поддержке таких учёных-новаторов, как Руперт Шелдрейк. Его рациональная и логичная методология представляет собой прочное сочетание научных теорий и энергетического исцеления, которое ставит под сомнение условия существования, в которых действует научный мир. Что делает эту книгу увлекательной, так это собрание реальных случаев исцеления энергией. Она наполнена тайной и удивлением, но, пожалуй, самое сильное в этой книге то, что Питер вселяет надежду, расширяя возможности на личном пути к исцелению».

«Звезда Питера Марка Адамса, внимательного исследователя и завораживающего автора научно-популярных книг, росла и продолжает расти с каждой новой его работой. Его непоколебимая готовность заняться вопросами, касающимися слепых зон и ограничений современного западного мышления, а также некоторыми столь необходимыми корректировками курса современной западной науки и техники, решается с характерной для него ясностью, блеском и откровенностью, что редкость в наше время. Эта книга представляет собой открытое представление самых отдалённых границ известного современной науке в отношении управляющих полей и невидимых сил, которые организуют физическое царство, невидимых каузальных двигателей и основных факторов, влияющих на биологию. Идеи, изложенные в этой книге, могут стать ключом к пониманию, что человечествостоит на грани добровольного уничтожения, и что нам нужно сделать паузу и пересмотреть предпосылки, которые привели нас к этому опасному состоянию, в котором мы оказались».

Питер Марк Адамс - Сила исцеляющего поля: энергетическая медицина, парапсихологические способности и исцеление рода

г.Харьков, Inverted Tree, 2023 г. —242 с.

Питер Марк Адамс - Сила исцеляющего поля: энергетическая медицина, парапсихологические способности и исцеление рода - Содержание

Вступление

1 Исцеление, энергия и осознанность

2 Парапсихологические способности и интуитивное знание

3 Исцеление проблем на нашей временной линии

4 Вопросы исцеления за гранью нашей временной шкалы

5 Исцеляющее поле

6 Исцеление на расширенных планах существования

7 Исцеление через Дух

Выводы

Библиография