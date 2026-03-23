Адельгейм - О христианском браке

Крест любви возникает от неизбежности самоотречения. Образ крестной любви Иисуса Христа пронизывает христианское сознание. Быт и творчество, самые светлые переживания взаимного общения: любовь, верность, радость, благодарность - осуществляется в христианстве через крест. Самоотречение ради другого - качественный признак христианского мироощущения. Крестный путь брака запечатлевается обрядом одевания венцов. Это не триумфальные венцы. Победа ещё не достигнута. Это венцы мученические. Жених и невеста венчаются на подвиг самоотверженной любви: терпения, смирения, прощения.

Брачный союз жениха и невесты апостол Павел уподобляет таинственному браку между Христом и Церковью. Христос - Жених Церкви. Церковь - Его невеста: мужья, любите своих жен, как и Христос, возлюбил церковь, и Себя предал за нее. .. чтобы она была свята и непорочна (Еф. 5, 25-27). Таинственный союз, в котором Христос соединяет любовью двоих во едино, призван стать Церковью. Двое, которых соединяет Третий - Бог, становятся единое в Боге.

Еще будучи школьником, Павел нашел в Караганде православную общину отца Севастьяна и стал регулярно ездить туда. Богослужения были тайными, служили по ночам в частных домах на переносном антиминсе. В девять часов вечера начинали всенощную, потом до пяти утра служили литургию. О. Севастиан в молодости был келейником старца Нектария из Оптиной пустыни. Собор 1988 г. прославил о. Севастиана одним из первых среди новомучеников. Именно он, по воспоминаниям отца Павла, пробудил в нем интерес к церковной жизни.

"Это действительно был замечательный пастырь, и общение с ним привело меня в храм навсегда. Моё решение служить Церкви созрело в тринадцать лет. С тех пор моё сознание нашло точку опоры в Промысле Божием. Тайна Промысла открывалась мне в жизненных обстоятельствах. С тех пор Промысел Божий строит мою судьбу, а я только принимаю её с благодарностью Богу".

Адельгейм Павел, священник - О христианском браке

Адельгейм Павел, священник - О христианском браке - Содержание

Новый священномученик о. Павел (Адельгейм)

Приближается предел жизни

О христианском браке