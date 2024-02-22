Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013

Адельгейм - С Богом и по-божьи
Тогда, в начале 80-х, отец Павел служил в церкви св. Апостола Матфея в селе Писковичи, пригороде Пскова. Мысль поговорить о своих накопившихся внутренних проблемах с батюшкой зрела давно. Сейчас не вспомнить, кто первый из друзей назвал имя священника Павла Адельгейма, но однажды, темным зимним воскресным утром, выйдя из промерзшего автобуса, я подошел к сельскому храму на высоком погосте на берегу Великой. Вошел и встал среди немногочисленных прихожан. Несколько горящих свечей, освещенный одинокой лампой клирос справа на солее, монотонный голос чтеца с редко долетающими до слуха отдельными словами. Из алтаря вышел батюшка («Совсем еще не старый», - подумалось) и, заметно припадая на правую ногу (оказалось, протез), размеренно позвякивая кадилом, обошел храм. Все преобразилось с первым возгласом: «Благословен Бог наш!..» (служили только по воскресеньям, и литургии предшествовали вечерня с утреней). Началась ни на что не похожая из виданного мною раньше высокая служба-служение. Сильный, ясный голос, не роняя ни единого звука, вел вдумчивый, неспешный диалог с Подателем всех благ. С ним явно диссонировал дребезжащий хорик из нескольких старушек. «Ми-ир всем!» - возглашал священник. «И духови твояму-у-у...» - ответствовал хорик. (Знаменитый псковский говорок: «ня надо» вместо «не надо», «клявать» вместо «клевать» и т.п.)
А потом, перед самым Причастием, была проповедь, от которой бросило в дрожь. Каждое слово - про меня! Оно обжигало, обличало, призывало, указуя путь от тьмы к свету. Мысленно перебирал, откуда могло быть известно батюшке обо мне, незаметно вошедшем в храм, - искал и не находил. Косил глазом на сторону: ничем не примечательный деревенский люд, в основном старушки. Зачем им, здесь, такое вдохновенье, в котором евангельский слог перемежается строками классической поэзии, где вполне обыденная и доходчивая по форме речь касается таких основ, что множество причинно-следственных нитей, обнажаясь одна за другой, начинают светиться!
Такова природа проповеди отца Павла, да и, думается, любой подлинной проповеди. Ведь не знаем же мы в подробностях, о чем именно говорил с народом пророчествующий о грядущем Мессии Иоанн Креститель. До нас дошло несколько грозных обличений и фраз вроде «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие!», передающих дух и силу пророчества. Но великое множество людей, прозрев, содрогнулось от вида грехов своих, нагромождений страстей и болотных топей похоти, что пролегли меж ними и Богом отцов, и, в плаче от разлуки, сдвинулось, чтобы, крестясь в Иордане, приготовить душу к заветной встрече. Слово пророка воспламеняло, духовно перерождало, потому и вопрошали к нему люди: «Что же нам делать?» - и мытари, и воины, и прочие...
Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013
Псков, издательство ООО "Логос", 2023, 404 с.: фот.
ISBN 978-5-604 9957-6-1
Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013 - Содержание
Вступительное слово Митрополита Псковского и Порховского Тихона
Жизнь как проповедь. Виктор Яковлев
От составителей (необходимые пояснения)
ПАСХАЛЬНЫЙ КРУГ
ОТ ПАСХИ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
- Христос Воскрес! (1)
- Христос Воскрес! (2)
- Христос Воскрес! (3)
- На Пасхальной вечерне
- Понедельник Светлой седмицы
- Среда Светлой седмицы
- Четверг Светлой седмицы
- Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (1) Удостоверение апостола Фомы
- Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (2) Апостола Фомы
- Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (3) Апостола Фомы
- Радоница. Пасхальное поминовение усопших
- Неделя 3 по Пасхе. День Святых Жён Мироносиц - престольный праздник
- Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (1)
- Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (2) Смысл спасения
- Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (3) Христос - солнце Евангелия
- Среда 4 седмицы по Пасхе. Преполовение Пятидесятницы
- Суббота 4 седмицы по Пасхе. С нами Бог!
- Неделя 5 по Пасхе. О самарянке
- Вторник 5 седмицы по Пасхе. Грех лжи
- Неделя 6 по Пасхе. О слепом (1)
- Неделя 6 по Пасхе. О слепом (2) Исцеление слепорожденного
- Среда 6 седмицы по Пасхе. Отдание Пасхи
- Предпраздненство Вознесения Господня
- Вознесение Господне (1)
- Вознесение Господне (2)
- Неделя 7 по Пасхе. Святых отцов Первого Вселенского Собора. Пути Боговедения
- Троицкая родительская суббота. Память - любовь, обращенная в прошлое
- Неделя 8 по Пасхе. День Святой Троицы - Пятидесятница (1)
- Неделя 8 по Пасхе. День Святой Троицы - Пятидесятница (2)
- День Святого Духа (1)
- День Святого Духа (2)
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
- Вторник 1 седмицы по Пятидесятнице. Нагорная проповедь
- Неделя 1 по Пятидесятнице. Всех Святых
- Неделя 2 по Пятидесятнице. Всех Святых, в земле российской просиявших
- Неделя 3 по Пятидесятнице. Не можете служить Богу и маммоне
- Неделя 4 по Пятидесятнице. Начало мудрости - страх Господень
- Неделя 5 по Пятидесятнице. Страшно жить без Бога. Исцеление гергесинских бесноватых
- Неделя 6 по Пятидесятнице. Бог ждет нас и в горе, и в радости
- Неделя 7 по Пятидесятнице. Брань против духов злобы поднебесной
- Неделя 8 по Пятидесятнице. Подвиг доверия Богу
- Неделя 9 по Пятидесятнице. О хождении по водам, о житейских бурях и страстях
- Неделя 10 по Пятидесятнице. Избери жизнь
- Неделя 11 по Пятидесятнице. Прощай и прощен будешь
- Неделя 12 по Пятидесятнице. Кто же может спастись?
- Неделя 13 по Пятидесятнице. Притча о злых виноградарях
- Неделя 14 по Пятидесятнице. Пир царства
- Неделя 15 по Пятидесятнице. Учение о любви
- Неделя 16 по Пятидесятнице. Притча о талантах
- Неделя 17 по Пятидесятнице. О хананеянке
- Неделя 18 по Пятидесятнице. Царство Небесное силою берется
- Неделя 19 по Пятидесятнице. Золотое правило
- Неделя 20 по Пятидесятнице. Воскрешение сына наинской вдовы
- Неделя 21 по Пятидесятнице. Семя как образ слова Божия
- Неделя 22 по Пятидесятнице. Притча о богаче и Лазаре
- Неделя 23 по Пятидесятнице. Страшно жить без Бога
- Неделя 24 по Пятидесятнице. Не бойся, только веруй!
- Неделя 25 по Пятидесятнице. Притча о добром самарянине
- Неделя 26 по Пятидесятнице. Притча о безумном богаче
- Неделя 27 по Пятидесятнице. Исцеление скорченной
- Неделя 28 по Пятидесятнице. Званные и избранные. Притча о брачном пире
- Неделя 29 по Пятидесятнице. О благодарности. Исцеление прокаженных
- Неделя 30 по Пятидесятнице. Кто же может спастись?
- Неделя 31 по Пятидесятнице. Исцеление иерихонского слепца
- Неделя 32 по Пятидесятнице. О Закхее
ВЕЛИКИЙ ПОСТ И СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
- Неделя о мытаре и фарисее
- Неделя о блудном сыне
- Вселенская родительская (мясопустная) суббота
- Неделя о страшном суде
- Прощёное воскресенье (1)
- Прощёное воскресенье (2)
- Прости меня... Слово на вечерне в Прощёное воскресенье
- Понедельник 1 седмицы (1) «Покаяния двери отверзи мне, Жизнодавче»
- Понедельник 1 седмицы (2) О единении с Богом во Христе
- На чтение Великого канона
- Вторник первой седмицы (1) Великий канон. Бодрствуйте!
- Вторник первой седмицы (2) Почему мы нуждаемся в покаянии
- Среда 1 седмицы. Подвиг внешний и внутренний
- Четверг 1 седмицы. Источник жизни
- Молитва преподобного Ефрема Сирина
- Пятница 1 седмицы (1) Как взойти на Небо
- Пятница 1 седмицы (2) «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»
- Суббота 1 седмицы. Верую и исповедую (перед причастием)
- Неделя 1 Великого поста. Торжество Православия
- Неделя 2 Великого поста. Свт. Григория Паламы Как построить свои отношения с Богом?
- Начало премудрости - страх Господень. Великопостная беседа
- Неделя 3 Великого поста Крестопоклонная (1)
- Неделя 3 Великого поста Крестопоклонная (2) Жизнь жертвенная (Слово на Пассии)
- Неделя 4 Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника «Помоги моему неверию!..»
- Неделя 4 Великого поста. Слово на Пассии (вечером)
- Суббота 5 седмицы Великого поста. «Созижду Церковь Мою»
- Неделя 5 Великого поста Память преподобной Марии Египетской
- Лазарева суббота
- Вербное Воскресенье
- Великий вторник. О Царствии Божием
- Великий четверг (1)
- Великий четверг (2) Воспоминание о тайной вечере
- Великая пятница. Вынос плащаницы
- Великая суббота
- Пасхальная полунощница. (Перед Крестным ходом)
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ КРУГ
- 14 сентября. Начало индикта, церковного Новолетия. Христианский смысл Новолетия
- 17 сентября. Память пророка Боговидца Моисея. Икона Неопалимая Купина
- 17 сентября. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и память пророка Боговидца Моисея
- 19-26 сентября. Предпраздненство Рождества Богородицы и неделя перед Воздвижением
- 21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы
- 22-26 сентября. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
- 20-26 сентября. Неделя перед Воздвижением
- 27 сентября. Воздвижение Креста Господня (1)
- Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (2)
- Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (3) (О разных крестах)
- 30 сентября. Крестоношение. Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
- 14 октября. Покров Пресвятой Богородицы
- 15 октября. Память священномученика Киприана и мученицы Иустины (вечерняя беседа)
- 21-27 октября (воскресенье). Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора
- 26 октября. Празднование Йверской иконы Божией Матери
- 28 октября Празднование иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
- 1-7 ноября. Дмитровская родительская суббота
- 4 ноября. На празднование Казанской иконы Божией Матери
- 11 ноября. Заповеди Божии. Иерархия ценностей. Память преподобномученицы Анастасии Римлянки, Аврамия Затворника и блаженной Марии
- 18 ноября. Память святых мучеников Галактиона и Епистимии. (вечерняя беседа)
- 21 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
- 28 ноября. Начало Рождественского поста
- 3 декабря. Первая неделя Рождественского поста
- 4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы
- 7 декабря. Память великомученицы Екатерины
- 16 декабря. Рождественский пост
- 17 декабря. Память великомученицы Варвары
- Декабрь. Рождественский пост (вечерняя беседа)
- 19 декабря. День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (1)
- Память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (2)
- Память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (3)
- Неделя праотцев
- 30 декабря Память пророка Даниила и трех отроков - Анании, Азарии и Мисаила (вечерняя беседа)
- 25 декабря - 1 января Бог верит в человека. На исходе Рождественского поста
- 1 января С нами Бог! С новым, 1982 годом от Рождества Христова!
- 31 декабря Перед новым 2012 годом
- 4 января Память великомученицы Анастасии Узорешительницы (Слово в тюремном храме во имя великомученицы Анастасии)
- Начало января. Неделя перед Рождеством Христовым «По вере вашей да будет вам»
- 1 января Окончание Рождественского поста. Берегитесь закваски фарисейской
- 5 января Исповедание грехов
- 6 января Рождественский сочельник. Всенощное бдение
- 7 января Рождество Христово (1)
- Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (2)
- 8 января Собор Пресвятой Богородицы
- 8-14 января Неделя по Рождестве Христовом
- 14 января Обрезание Господне (1) Память святителя Василия Великого
- Обрезание Господне (2) «Мы обрезаны Обрезанием Нерукотворным...»
- 10-16 января Неделя перед Просвещением
- 16 января Канун Крещенского сочельника
- 17 января Навечерие Богоявления - Крещенский сочельник
- 19 января Крещение Господне (1)
- Крещение Господне - Богоявление (2)
- 20 января. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- 20-26 января. Неделя по крещении (1) «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
- Неделя по Просвещении (2)
- 27 января. Память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
- 3 февраля. Память святого преподобного Максима Исповедника
- 12 февраля. День памяти трех святителей: Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
- 15 февраля. Сретение Господне - встреча Бога и человека
- 16-20 февраля. Попраздненство Сретения Господня (вечерняя беседа)
- 23 февраля. Память священномученика Харлампия
- 17марта. Память преподобного Герасима
- 7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы
- 19 мая. Праведный Иов многострадальный
- 22 мая. Мощи святителя Николая
- 2-6 июля. Неделя перед Рождеством Иоанна Крестителя
- 7 июля. Рождество пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- 8 июля День Петра и Февронии
- 12 июля. Память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
- 12 июля. Святой апостол Пётр
- 12 июля. Святой апостол Павел
- 24 июля. Святая равноапостольная Ольга
- 28 июля. Память равноапостольного князя Владимира, во святом крещении Василия
- 28 июля. День Крещения Руси
- 13-30 июля. Память святых отцов шести Вселенских Соборов
- 1 августа. Памяти преподобного Серафима Саровского (1)
- Памяти преподобного Серафима Саровского (2)
- 2 августа. Память пророка Илии Фесвитянина (1)
- Память пророка Илии (2)
- 7 августа. Успение праведной Анны
- 9 августа. Память великомученика и целителя Пантелеймона
- 14 августа. Память семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара
- 19 августа. Свет Преображения Господня. Ввосьмой день (1)
- Преображение Господне (2)
- 20-26 августа. Попраздненство Преображения Господня
- 28 августа. Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (1)
- Успение Пресвятой Богородицы (2)
- 29 августа - 5 сентября. Попразднество Успения Пресвятой Богородицы
- 2 сентября. Память пророка Самуила
- 4 сентября. Празднование Грузинской иконы Божией Матери
- 11 сентября. Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (1)
- Усекновение главы пророка, Предтечи и Спасова Крестителя Иоанна (2)
ПРОПОВЕДИ РАЗНЫЕ
- О самом главном
- Мы сами выбираем судьбу
- О совести
- «Дух любоначалия не даждь мне»
- Слово на венчание
- На погребение: тело и личность
- День памяти жертв политических репрессий (Слово у закладного камня перед кладбищем и храмом свв. Жен Мироносиц)
- Возвращение имен
- Погребение Елены Тихоновны Поповой
- Христианское отношение к животным
- Последняя проповедь отца Павла. Исцеление кровоточивой
Дополнение
МИР ВАМ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА АДЕЛЬГЕЙМА
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