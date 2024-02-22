Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013

Тогда, в начале 80-х, отец Павел служил в церкви св. Апостола Матфея в селе Писковичи, пригороде Пскова. Мысль поговорить о своих накопившихся внутренних проблемах с батюшкой зрела давно. Сейчас не вспомнить, кто первый из друзей назвал имя священника Павла Адельгейма, но однажды, темным зимним воскресным утром, выйдя из промерзшего автобуса, я подошел к сельскому храму на высоком погосте на берегу Великой. Вошел и встал среди немногочисленных прихожан. Несколько горящих свечей, освещенный одинокой лампой клирос справа на солее, монотонный голос чтеца с редко долетающими до слуха отдельными словами. Из алтаря вышел батюшка («Совсем еще не старый», - подумалось) и, заметно припадая на правую ногу (оказалось, протез), размеренно позвякивая кадилом, обошел храм. Все преобразилось с первым возгласом: «Благословен Бог наш!..» (служили только по воскресеньям, и литургии предшествовали вечерня с утреней). Началась ни на что не похожая из виданного мною раньше высокая служба-служение. Сильный, ясный голос, не роняя ни единого звука, вел вдумчивый, неспешный диалог с Подателем всех благ. С ним явно диссонировал дребезжащий хорик из нескольких старушек. «Ми-ир всем!» - возглашал священник. «И духови твояму-у-у...» - ответствовал хорик. (Знаменитый псковский говорок: «ня надо» вместо «не надо», «клявать» вместо «клевать» и т.п.)

А потом, перед самым Причастием, была проповедь, от которой бросило в дрожь. Каждое слово - про меня! Оно обжигало, обличало, призывало, указуя путь от тьмы к свету. Мысленно перебирал, откуда могло быть известно батюшке обо мне, незаметно вошедшем в храм, - искал и не находил. Косил глазом на сторону: ничем не примечательный деревенский люд, в основном старушки. Зачем им, здесь, такое вдохновенье, в котором евангельский слог перемежается строками классической поэзии, где вполне обыденная и доходчивая по форме речь касается таких основ, что множество причинно-следственных нитей, обнажаясь одна за другой, начинают светиться!

Такова природа проповеди отца Павла, да и, думается, любой подлинной проповеди. Ведь не знаем же мы в подробностях, о чем именно говорил с народом пророчествующий о грядущем Мессии Иоанн Креститель. До нас дошло несколько грозных обличений и фраз вроде «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие!», передающих дух и силу пророчества. Но великое множество людей, прозрев, содрогнулось от вида грехов своих, нагромождений страстей и болотных топей похоти, что пролегли меж ними и Богом отцов, и, в плаче от разлуки, сдвинулось, чтобы, крестясь в Иордане, приготовить душу к заветной встрече. Слово пророка воспламеняло, духовно перерождало, потому и вопрошали к нему люди: «Что же нам делать?» - и мытари, и воины, и прочие...

Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013

Псков, издательство ООО "Логос", 2023, 404 с.: фот.

ISBN 978-5-604 9957-6-1

Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013 - Содержание

Вступительное слово Митрополита Псковского и Порховского Тихона

Жизнь как проповедь. Виктор Яковлев

От составителей (необходимые пояснения)

ПАСХАЛЬНЫЙ КРУГ

ОТ ПАСХИ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Христос Воскрес! (1)

Христос Воскрес! (2)

Христос Воскрес! (3)

На Пасхальной вечерне

Понедельник Светлой седмицы

Среда Светлой седмицы

Четверг Светлой седмицы

Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (1) Удостоверение апостола Фомы

Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (2) Апостола Фомы

Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (3) Апостола Фомы

Радоница. Пасхальное поминовение усопших

Неделя 3 по Пасхе. День Святых Жён Мироносиц - престольный праздник

Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (1)

Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (2) Смысл спасения

Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (3) Христос - солнце Евангелия

Среда 4 седмицы по Пасхе. Преполовение Пятидесятницы

Суббота 4 седмицы по Пасхе. С нами Бог!

Неделя 5 по Пасхе. О самарянке

Вторник 5 седмицы по Пасхе. Грех лжи

Неделя 6 по Пасхе. О слепом (1)

Неделя 6 по Пасхе. О слепом (2) Исцеление слепорожденного

Среда 6 седмицы по Пасхе. Отдание Пасхи

Предпраздненство Вознесения Господня

Вознесение Господне (1)

Вознесение Господне (2)

Неделя 7 по Пасхе. Святых отцов Первого Вселенского Собора. Пути Боговедения

Троицкая родительская суббота. Память - любовь, обращенная в прошлое

Неделя 8 по Пасхе. День Святой Троицы - Пятидесятница (1)

Неделя 8 по Пасхе. День Святой Троицы - Пятидесятница (2)

День Святого Духа (1)

День Святого Духа (2)

ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Вторник 1 седмицы по Пятидесятнице. Нагорная проповедь

Неделя 1 по Пятидесятнице. Всех Святых

Неделя 2 по Пятидесятнице. Всех Святых, в земле российской просиявших

Неделя 3 по Пятидесятнице. Не можете служить Богу и маммоне

Неделя 4 по Пятидесятнице. Начало мудрости - страх Господень

Неделя 5 по Пятидесятнице. Страшно жить без Бога. Исцеление гергесинских бесноватых

Неделя 6 по Пятидесятнице. Бог ждет нас и в горе, и в радости

Неделя 7 по Пятидесятнице. Брань против духов злобы поднебесной

Неделя 8 по Пятидесятнице. Подвиг доверия Богу

Неделя 9 по Пятидесятнице. О хождении по водам, о житейских бурях и страстях

Неделя 10 по Пятидесятнице. Избери жизнь

Неделя 11 по Пятидесятнице. Прощай и прощен будешь

Неделя 12 по Пятидесятнице. Кто же может спастись?

Неделя 13 по Пятидесятнице. Притча о злых виноградарях

Неделя 14 по Пятидесятнице. Пир царства

Неделя 15 по Пятидесятнице. Учение о любви

Неделя 16 по Пятидесятнице. Притча о талантах

Неделя 17 по Пятидесятнице. О хананеянке

Неделя 18 по Пятидесятнице. Царство Небесное силою берется

Неделя 19 по Пятидесятнице. Золотое правило

Неделя 20 по Пятидесятнице. Воскрешение сына наинской вдовы

Неделя 21 по Пятидесятнице. Семя как образ слова Божия

Неделя 22 по Пятидесятнице. Притча о богаче и Лазаре

Неделя 23 по Пятидесятнице. Страшно жить без Бога

Неделя 24 по Пятидесятнице. Не бойся, только веруй!

Неделя 25 по Пятидесятнице. Притча о добром самарянине

Неделя 26 по Пятидесятнице. Притча о безумном богаче

Неделя 27 по Пятидесятнице. Исцеление скорченной

Неделя 28 по Пятидесятнице. Званные и избранные. Притча о брачном пире

Неделя 29 по Пятидесятнице. О благодарности. Исцеление прокаженных

Неделя 30 по Пятидесятнице. Кто же может спастись?

Неделя 31 по Пятидесятнице. Исцеление иерихонского слепца

Неделя 32 по Пятидесятнице. О Закхее

ВЕЛИКИЙ ПОСТ И СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Неделя о мытаре и фарисее

Неделя о блудном сыне

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

Неделя о страшном суде

Прощёное воскресенье (1)

Прощёное воскресенье (2)

Прости меня... Слово на вечерне в Прощёное воскресенье

Понедельник 1 седмицы (1) «Покаяния двери отверзи мне, Жизнодавче»

Понедельник 1 седмицы (2) О единении с Богом во Христе

На чтение Великого канона

Вторник первой седмицы (1) Великий канон. Бодрствуйте!

Вторник первой седмицы (2) Почему мы нуждаемся в покаянии

Среда 1 седмицы. Подвиг внешний и внутренний

Четверг 1 седмицы. Источник жизни

Молитва преподобного Ефрема Сирина

Пятница 1 седмицы (1) Как взойти на Небо

Пятница 1 седмицы (2) «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»

Суббота 1 седмицы. Верую и исповедую (перед причастием)

Неделя 1 Великого поста. Торжество Православия

Неделя 2 Великого поста. Свт. Григория Паламы Как построить свои отношения с Богом?

Начало премудрости - страх Господень. Великопостная беседа

Неделя 3 Великого поста Крестопоклонная (1)

Неделя 3 Великого поста Крестопоклонная (2) Жизнь жертвенная (Слово на Пассии)

Неделя 4 Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника «Помоги моему неверию!..»

Неделя 4 Великого поста. Слово на Пассии (вечером)

Суббота 5 седмицы Великого поста. «Созижду Церковь Мою»

Неделя 5 Великого поста Память преподобной Марии Египетской

Лазарева суббота

Вербное Воскресенье

Великий вторник. О Царствии Божием

Великий четверг (1)

Великий четверг (2) Воспоминание о тайной вечере

Великая пятница. Вынос плащаницы

Великая суббота

Пасхальная полунощница. (Перед Крестным ходом)

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ КРУГ

14 сентября. Начало индикта, церковного Новолетия. Христианский смысл Новолетия

17 сентября. Память пророка Боговидца Моисея. Икона Неопалимая Купина

17 сентября. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и память пророка Боговидца Моисея

19-26 сентября. Предпраздненство Рождества Богородицы и неделя перед Воздвижением

21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы

22-26 сентября. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

20-26 сентября. Неделя перед Воздвижением

27 сентября. Воздвижение Креста Господня (1)

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (2)

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (3) (О разных крестах)

30 сентября. Крестоношение. Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы

15 октября. Память священномученика Киприана и мученицы Иустины (вечерняя беседа)

21-27 октября (воскресенье). Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора

26 октября. Празднование Йверской иконы Божией Матери

28 октября Празднование иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

1-7 ноября. Дмитровская родительская суббота

4 ноября. На празднование Казанской иконы Божией Матери

11 ноября. Заповеди Божии. Иерархия ценностей. Память преподобномученицы Анастасии Римлянки, Аврамия Затворника и блаженной Марии

18 ноября. Память святых мучеников Галактиона и Епистимии. (вечерняя беседа)

21 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

28 ноября. Начало Рождественского поста

3 декабря. Первая неделя Рождественского поста

4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы

7 декабря. Память великомученицы Екатерины

16 декабря. Рождественский пост

17 декабря. Память великомученицы Варвары

Декабрь. Рождественский пост (вечерняя беседа)

19 декабря. День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (1)

Память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (2)

Память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (3)

Неделя праотцев

30 декабря Память пророка Даниила и трех отроков - Анании, Азарии и Мисаила (вечерняя беседа)

25 декабря - 1 января Бог верит в человека. На исходе Рождественского поста

1 января С нами Бог! С новым, 1982 годом от Рождества Христова!

31 декабря Перед новым 2012 годом

4 января Память великомученицы Анастасии Узорешительницы (Слово в тюремном храме во имя великомученицы Анастасии)

Начало января. Неделя перед Рождеством Христовым «По вере вашей да будет вам»

1 января Окончание Рождественского поста. Берегитесь закваски фарисейской

5 января Исповедание грехов

6 января Рождественский сочельник. Всенощное бдение

7 января Рождество Христово (1)

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (2)

8 января Собор Пресвятой Богородицы

8-14 января Неделя по Рождестве Христовом

14 января Обрезание Господне (1) Память святителя Василия Великого

Обрезание Господне (2) «Мы обрезаны Обрезанием Нерукотворным...»

10-16 января Неделя перед Просвещением

16 января Канун Крещенского сочельника

17 января Навечерие Богоявления - Крещенский сочельник

19 января Крещение Господне (1)

Крещение Господне - Богоявление (2)

20 января. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

20-26 января. Неделя по крещении (1) «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»

Неделя по Просвещении (2)

27 января. Память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

3 февраля. Память святого преподобного Максима Исповедника

12 февраля. День памяти трех святителей: Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

15 февраля. Сретение Господне - встреча Бога и человека

16-20 февраля. Попраздненство Сретения Господня (вечерняя беседа)

23 февраля. Память священномученика Харлампия

17марта. Память преподобного Герасима

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы

19 мая. Праведный Иов многострадальный

22 мая. Мощи святителя Николая

2-6 июля. Неделя перед Рождеством Иоанна Крестителя

7 июля. Рождество пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8 июля День Петра и Февронии

12 июля. Память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

12 июля. Святой апостол Пётр

12 июля. Святой апостол Павел

24 июля. Святая равноапостольная Ольга

28 июля. Память равноапостольного князя Владимира, во святом крещении Василия

28 июля. День Крещения Руси

13-30 июля. Память святых отцов шести Вселенских Соборов

1 августа. Памяти преподобного Серафима Саровского (1)

Памяти преподобного Серафима Саровского (2)

2 августа. Память пророка Илии Фесвитянина (1)

Память пророка Илии (2)

7 августа. Успение праведной Анны

9 августа. Память великомученика и целителя Пантелеймона

14 августа. Память семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара

19 августа. Свет Преображения Господня. Ввосьмой день (1)

Преображение Господне (2)

20-26 августа. Попраздненство Преображения Господня

28 августа. Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (1)

Успение Пресвятой Богородицы (2)

29 августа - 5 сентября. Попразднество Успения Пресвятой Богородицы

2 сентября. Память пророка Самуила

4 сентября. Празднование Грузинской иконы Божией Матери

11 сентября. Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (1)

Усекновение главы пророка, Предтечи и Спасова Крестителя Иоанна (2)

ПРОПОВЕДИ РАЗНЫЕ

О самом главном

Мы сами выбираем судьбу

О совести

«Дух любоначалия не даждь мне»

Слово на венчание

На погребение: тело и личность

День памяти жертв политических репрессий (Слово у закладного камня перед кладбищем и храмом свв. Жен Мироносиц)

Возвращение имен

Погребение Елены Тихоновны Поповой

Христианское отношение к животным

Последняя проповедь отца Павла. Исцеление кровоточивой

Дополнение

МИР ВАМ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА АДЕЛЬГЕЙМА