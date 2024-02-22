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Адельгейм - С Богом и по-божьи

Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Homiletics
Тогда, в начале 80-х, отец Павел служил в церкви св. Апостола Матфея в селе Писковичи, пригороде Пскова. Мысль поговорить о своих накопившихся внутренних проблемах с батюшкой зрела давно. Сейчас не вспомнить, кто первый из друзей назвал имя священника Павла Адельгейма, но однажды, темным зимним воскресным утром, выйдя из промерзшего автобуса, я подошел к сельскому храму на высоком погосте на берегу Великой. Вошел и встал среди немногочисленных прихожан. Несколько горящих свечей, освещенный одинокой лампой клирос справа на солее, монотонный голос чтеца с редко долетающими до слуха отдельными словами. Из алтаря вышел батюшка («Совсем еще не старый», - подумалось) и, заметно припадая на правую ногу (оказалось, протез), размеренно позвякивая кадилом, обошел храм. Все преобразилось с первым возгласом: «Благословен Бог наш!..» (служили только по воскресеньям, и литургии предшествовали вечерня с утреней). Началась ни на что не похожая из виданного мною раньше высокая служба-служение. Сильный, ясный голос, не роняя ни единого звука, вел вдумчивый, неспешный диалог с Подателем всех благ. С ним явно диссонировал дребезжащий хорик из нескольких старушек. «Ми-ир всем!» - возглашал священник. «И духови твояму-у-у...» - ответствовал хорик. (Знаменитый псковский говорок: «ня надо» вместо «не надо», «клявать» вместо «клевать» и т.п.)
А потом, перед самым Причастием, была проповедь, от которой бросило в дрожь. Каждое слово - про меня! Оно обжигало, обличало, призывало, указуя путь от тьмы к свету. Мысленно перебирал, откуда могло быть известно батюшке обо мне, незаметно вошедшем в храм, - искал и не находил. Косил глазом на сторону: ничем не примечательный деревенский люд, в основном старушки. Зачем им, здесь, такое вдохновенье, в котором евангельский слог перемежается строками классической поэзии, где вполне обыденная и доходчивая по форме речь касается таких основ, что множество причинно-следственных нитей, обнажаясь одна за другой, начинают светиться!
Такова природа проповеди отца Павла, да и, думается, любой подлинной проповеди. Ведь не знаем же мы в подробностях, о чем именно говорил с народом пророчествующий о грядущем Мессии Иоанн Креститель. До нас дошло несколько грозных обличений и фраз вроде «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие!», передающих дух и силу пророчества. Но великое множество людей, прозрев, содрогнулось от вида грехов своих, нагромождений страстей и болотных топей похоти, что пролегли меж ними и Богом отцов, и, в плаче от разлуки, сдвинулось, чтобы, крестясь в Иордане, приготовить душу к заветной встрече. Слово пророка воспламеняло, духовно перерождало, потому и вопрошали к нему люди: «Что же нам делать?» - и мытари, и воины, и прочие...

Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013

Псков, издательство ООО "Логос", 2023, 404 с.: фот.
ISBN 978-5-604 9957-6-1

Протоиерей Павел Адельгейм - С Богом и по-божьи - Избранные проповеди 1966-2013 - Содержание

Вступительное слово Митрополита Псковского и Порховского Тихона
Жизнь как проповедь. Виктор Яковлев
От составителей (необходимые пояснения)
ПАСХАЛЬНЫЙ КРУГ
ОТ ПАСХИ ДО ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
  • Христос Воскрес! (1)
  • Христос Воскрес! (2)
  • Христос Воскрес! (3)
  • На Пасхальной вечерне
  • Понедельник Светлой седмицы
  • Среда Светлой седмицы
  • Четверг Светлой седмицы
  • Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (1) Удостоверение апостола Фомы
  • Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (2) Апостола Фомы
  • Неделя 2 по Пасхе. Антипасха (3) Апостола Фомы
  • Радоница. Пасхальное поминовение усопших
  • Неделя 3 по Пасхе. День Святых Жён Мироносиц - престольный праздник
  • Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (1)
  • Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (2) Смысл спасения
  • Неделя 4 по Пасхе. О расслабленном (3) Христос - солнце Евангелия
  • Среда 4 седмицы по Пасхе. Преполовение Пятидесятницы
  • Суббота 4 седмицы по Пасхе. С нами Бог!
  • Неделя 5 по Пасхе. О самарянке
  • Вторник 5 седмицы по Пасхе. Грех лжи
  • Неделя 6 по Пасхе. О слепом (1)
  • Неделя 6 по Пасхе. О слепом (2) Исцеление слепорожденного
  • Среда 6 седмицы по Пасхе. Отдание Пасхи
  • Предпраздненство Вознесения Господня
  • Вознесение Господне (1)
  • Вознесение Господне (2)
  • Неделя 7 по Пасхе. Святых отцов Первого Вселенского Собора. Пути Боговедения
  • Троицкая родительская суббота. Память - любовь, обращенная в прошлое
  • Неделя 8 по Пасхе. День Святой Троицы - Пятидесятница (1)
  • Неделя 8 по Пасхе. День Святой Троицы - Пятидесятница (2)
  • День Святого Духа (1)
  • День Святого Духа (2)
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
  • Вторник 1 седмицы по Пятидесятнице. Нагорная проповедь
  • Неделя 1 по Пятидесятнице. Всех Святых
  • Неделя 2 по Пятидесятнице. Всех Святых, в земле российской просиявших
  • Неделя 3 по Пятидесятнице. Не можете служить Богу и маммоне
  • Неделя 4 по Пятидесятнице. Начало мудрости - страх Господень
  • Неделя 5 по Пятидесятнице. Страшно жить без Бога. Исцеление гергесинских бесноватых
  • Неделя 6 по Пятидесятнице. Бог ждет нас и в горе, и в радости
  • Неделя 7 по Пятидесятнице. Брань против духов злобы поднебесной
  • Неделя 8 по Пятидесятнице. Подвиг доверия Богу
  • Неделя 9 по Пятидесятнице. О хождении по водам, о житейских бурях и страстях
  • Неделя 10 по Пятидесятнице. Избери жизнь
  • Неделя 11 по Пятидесятнице. Прощай и прощен будешь
  • Неделя 12 по Пятидесятнице. Кто же может спастись?
  • Неделя 13 по Пятидесятнице. Притча о злых виноградарях
  • Неделя 14 по Пятидесятнице. Пир царства
  • Неделя 15 по Пятидесятнице. Учение о любви
  • Неделя 16 по Пятидесятнице. Притча о талантах
  • Неделя 17 по Пятидесятнице. О хананеянке
  • Неделя 18 по Пятидесятнице. Царство Небесное силою берется
  • Неделя 19 по Пятидесятнице. Золотое правило
  • Неделя 20 по Пятидесятнице. Воскрешение сына наинской вдовы
  • Неделя 21 по Пятидесятнице. Семя как образ слова Божия
  • Неделя 22 по Пятидесятнице. Притча о богаче и Лазаре
  • Неделя 23 по Пятидесятнице. Страшно жить без Бога
  • Неделя 24 по Пятидесятнице. Не бойся, только веруй!
  • Неделя 25 по Пятидесятнице. Притча о добром самарянине
  • Неделя 26 по Пятидесятнице. Притча о безумном богаче
  • Неделя 27 по Пятидесятнице. Исцеление скорченной
  • Неделя 28 по Пятидесятнице. Званные и избранные. Притча о брачном пире
  • Неделя 29 по Пятидесятнице. О благодарности. Исцеление прокаженных
  • Неделя 30 по Пятидесятнице. Кто же может спастись?
  • Неделя 31 по Пятидесятнице. Исцеление иерихонского слепца
  • Неделя 32 по Пятидесятнице. О Закхее
ВЕЛИКИЙ ПОСТ И СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
  • Неделя о мытаре и фарисее
  • Неделя о блудном сыне
  • Вселенская родительская (мясопустная) суббота
  • Неделя о страшном суде
  • Прощёное воскресенье (1)
  • Прощёное воскресенье (2)
  • Прости меня... Слово на вечерне в Прощёное воскресенье
  • Понедельник 1 седмицы (1) «Покаяния двери отверзи мне, Жизнодавче»
  • Понедельник 1 седмицы (2) О единении с Богом во Христе
  • На чтение Великого канона
  • Вторник первой седмицы (1) Великий канон. Бодрствуйте!
  • Вторник первой седмицы (2) Почему мы нуждаемся в покаянии
  • Среда 1 седмицы. Подвиг внешний и внутренний
  • Четверг 1 седмицы. Источник жизни
  • Молитва преподобного Ефрема Сирина
  • Пятница 1 седмицы (1) Как взойти на Небо
  • Пятница 1 седмицы (2) «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»
  • Суббота 1 седмицы. Верую и исповедую (перед причастием)
  • Неделя 1 Великого поста. Торжество Православия
  • Неделя 2 Великого поста. Свт. Григория Паламы Как построить свои отношения с Богом?
  • Начало премудрости - страх Господень. Великопостная беседа
  • Неделя 3 Великого поста Крестопоклонная (1)
  • Неделя 3 Великого поста Крестопоклонная (2) Жизнь жертвенная (Слово на Пассии)
  • Неделя 4 Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника «Помоги моему неверию!..»
  • Неделя 4 Великого поста. Слово на Пассии (вечером)
  • Суббота 5 седмицы Великого поста. «Созижду Церковь Мою»
  • Неделя 5 Великого поста Память преподобной Марии Египетской
  • Лазарева суббота
  • Вербное Воскресенье
  • Великий вторник. О Царствии Божием
  • Великий четверг (1)
  • Великий четверг (2) Воспоминание о тайной вечере
  • Великая пятница. Вынос плащаницы
  • Великая суббота
  • Пасхальная полунощница. (Перед Крестным ходом)
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ КРУГ
  • 14 сентября. Начало индикта, церковного Новолетия. Христианский смысл Новолетия
  • 17 сентября. Память пророка Боговидца Моисея. Икона Неопалимая Купина
  • 17 сентября. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и память пророка Боговидца Моисея
  • 19-26 сентября. Предпраздненство Рождества Богородицы и неделя перед Воздвижением
  • 21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы
  • 22-26 сентября. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
  • 20-26 сентября. Неделя перед Воздвижением
  • 27 сентября. Воздвижение Креста Господня (1)
  • Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (2)
  • Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (3) (О разных крестах)
  • 30 сентября. Крестоношение. Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
  • 14 октября. Покров Пресвятой Богородицы
  • 15 октября. Память священномученика Киприана и мученицы Иустины (вечерняя беседа)
  • 21-27 октября (воскресенье). Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора
  • 26 октября. Празднование Йверской иконы Божией Матери
  • 28 октября Празднование иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
  • 1-7 ноября. Дмитровская родительская суббота
  • 4 ноября. На празднование Казанской иконы Божией Матери
  • 11 ноября. Заповеди Божии. Иерархия ценностей. Память преподобномученицы Анастасии Римлянки, Аврамия Затворника и блаженной Марии
  • 18 ноября. Память святых мучеников Галактиона и Епистимии. (вечерняя беседа)
  • 21 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
  • 28 ноября. Начало Рождественского поста
  • 3 декабря. Первая неделя Рождественского поста
  • 4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы
  • 7 декабря. Память великомученицы Екатерины
  • 16 декабря. Рождественский пост
  • 17 декабря. Память великомученицы Варвары
  • Декабрь. Рождественский пост (вечерняя беседа)
  • 19 декабря. День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (1)
  • Память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (2)
  • Память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (3)
  • Неделя праотцев
  • 30 декабря Память пророка Даниила и трех отроков - Анании, Азарии и Мисаила (вечерняя беседа)
  • 25 декабря - 1 января Бог верит в человека. На исходе Рождественского поста
  • 1 января С нами Бог! С новым, 1982 годом от Рождества Христова!
  • 31 декабря Перед новым 2012 годом
  • 4 января Память великомученицы Анастасии Узорешительницы (Слово в тюремном храме во имя великомученицы Анастасии)
  • Начало января. Неделя перед Рождеством Христовым «По вере вашей да будет вам»
  • 1 января Окончание Рождественского поста. Берегитесь закваски фарисейской
  • 5 января Исповедание грехов
  • 6 января Рождественский сочельник. Всенощное бдение
  • 7 января Рождество Христово (1)
  • Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (2)
  • 8 января Собор Пресвятой Богородицы
  • 8-14 января Неделя по Рождестве Христовом
  • 14 января Обрезание Господне (1) Память святителя Василия Великого
  • Обрезание Господне (2) «Мы обрезаны Обрезанием Нерукотворным...»
  • 10-16 января Неделя перед Просвещением
  • 16 января Канун Крещенского сочельника
  • 17 января Навечерие Богоявления - Крещенский сочельник
  • 19 января Крещение Господне (1)
  • Крещение Господне - Богоявление (2)
  • 20 января. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
  • 20-26 января. Неделя по крещении (1) «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
  • Неделя по Просвещении (2)
  • 27 января. Память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
  • 3 февраля. Память святого преподобного Максима Исповедника
  • 12 февраля. День памяти трех святителей: Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
  • 15 февраля. Сретение Господне - встреча Бога и человека
  • 16-20 февраля. Попраздненство Сретения Господня (вечерняя беседа)
  • 23 февраля. Память священномученика Харлампия
  • 17марта. Память преподобного Герасима
  • 7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 19 мая. Праведный Иов многострадальный
  • 22 мая. Мощи святителя Николая
  • 2-6 июля. Неделя перед Рождеством Иоанна Крестителя
  • 7 июля. Рождество пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
  • 8 июля День Петра и Февронии
  • 12 июля. Память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
  • 12 июля. Святой апостол Пётр
  • 12 июля. Святой апостол Павел
  • 24 июля. Святая равноапостольная Ольга
  • 28 июля. Память равноапостольного князя Владимира, во святом крещении Василия
  • 28 июля. День Крещения Руси
  • 13-30 июля. Память святых отцов шести Вселенских Соборов
  • 1 августа. Памяти преподобного Серафима Саровского (1)
  • Памяти преподобного Серафима Саровского (2)
  • 2 августа. Память пророка Илии Фесвитянина (1)
  • Память пророка Илии (2)
  • 7 августа. Успение праведной Анны
  • 9 августа. Память великомученика и целителя Пантелеймона
  • 14 августа. Память семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара
  • 19 августа. Свет Преображения Господня. Ввосьмой день (1)
  • Преображение Господне (2)
  • 20-26 августа. Попраздненство Преображения Господня
  • 28 августа. Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (1)
  • Успение Пресвятой Богородицы (2)
  • 29 августа - 5 сентября. Попразднество Успения Пресвятой Богородицы
  • 2 сентября. Память пророка Самуила
  • 4 сентября. Празднование Грузинской иконы Божией Матери
  • 11 сентября. Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (1)
  • Усекновение главы пророка, Предтечи и Спасова Крестителя Иоанна (2)
ПРОПОВЕДИ РАЗНЫЕ
  • О самом главном
  • Мы сами выбираем судьбу
  • О совести
  • «Дух любоначалия не даждь мне»
  • Слово на венчание
  • На погребение: тело и личность
  • День памяти жертв политических репрессий (Слово у закладного камня перед кладбищем и храмом свв. Жен Мироносиц)
  • Возвращение имен
  • Погребение Елены Тихоновны Поповой
  • Христианское отношение к животным
  • Последняя проповедь отца Павла. Исцеление кровоточивой
Дополнение
МИР ВАМ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА АДЕЛЬГЕЙМА
Views 324
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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