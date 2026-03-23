Адельгейм - Современные проблемы каноники и экклезиологии в Русской православной церкви

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Апостол Павел этим словом обозначил этическую норму (Гал 6:16). В церковной терминологии этим словом принято обозначать дисциплинарные постановления соборов в отличие от вероучительных определений (брод, 6оу|шта) и гражданских законов (vopot, leges).

Название «канонические» определяет не содержание норм, а их церковное происхождение. В западной литературе название «канонические» определяет нормы, вошедшие в систему права Corpus juris canonici. Он содержит церковные правила, а также правовые отношения, установленные церковью в пределах церковной юрисдикции. Corpus составляет систему «канонического права».

«Церковным» правом называют систему церковных постановлений и гражданские постановления о церкви. Отношение обоих прав можно представить как два пересекающихся круга, имеющих общий сегмент. Современное «церковное право», если употребить термин в западном смысле, включает «Книгу правил» и ФЗ «О свободе совести и религиозных организациях».

Протоиерей Павел Адельгейм - Современные проблемы каноники и экклезиологии в Русской православной церкви: Материалы к лекциям

Москва: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016 г. —144 с.

ISBN 978-5-89100-165-7

Протоиерей Павел Адельгейм - Современные проблемы каноники и экклезиологии в Русской православной церкви: Материалы к лекциям - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. Право в церкви. Периоды формирования канонического или церковного права. Церковные каноны. Гражданский и канонический уставы церкви

  • 1.1. Право в церкви

  • 1.2. Периоды формирования канонического или церковного права

    • 1.2.1. Первый период. От начала христианства до признания его императором Константином в IV веке

    • 1.2.2. Второй период: от Константина Великого до Номоканона Фотия. Гражданские законы в качестве источников церковного права

    • 1.2.3. Третий период: от Номоканона Фотия до падения Византии

    • 1.2.4. Толкователи канонов

    • 1.2.5. Церковное право в России

  • 1.3. Церковные каноны

  • 1.4. Гражданский и канонический уставы церкви

Глава 2. История законов о церкви и церковных уставов от Поместного собора 1917-1918 годов до настоящего времени

  • 2.1. Широкий смысл ленинского Декрета

  • 2.2. Законы о церкви в России в XX веке

  • 2.3. Управление Приходом 1929 года

  • 2.4. Противоречие Закона и Устава в организации Прихода

Глава 3. Устав 1918 года. Уставы советского периода. Уставы 1988,2000,2009 годов

  • 3.1. Устав Прихода 1918 года

  • 3.2. Новые принципы церковных отношений

  • 3.3. История церковных уставов советского периода

  • 3.4. Устав РПЦ МП 1988 года

  • 3.5. Устав РПЦ 2000-2008 годов

  • 3.6. Устав Прихода РПЦ МП 2009 года 6о 3.6л. Точка отсчета

    • 3.6.2. Положение верующих граждан РФ в приходах РПЦ, согласно новому Уставу Прихода

    • 3.6.3. Раскол Прихода

    • 3.6.4. Условия труда в Приходе

    • 3.6.5. Власть епархиального архиерея

    • 3.6.6. Крепостная зависимость клира

    • 3.6.7. Приход лишен прав на имущество

    • 3.6.8. Метаморфозы церковного Устава

    • 3.6.9. Соборность или диктатура?

    • 3.6.10. Устав уничтожает принцип ФЗ-125 об учредителях Прихода

    • З.6.11. Принцип «круговой поруки»

Глава 4. Общецерковный суд

  • 4.1. Легитимность судей Псковского епархиального суда

  • 4.2. Канонические основания церковного суда

  • 4.3. Задачи церковного суда

  • 4.4. Приватизация судебной власти

  • 4.5. Закрытость церковного суда

  • 4.6. Учреждение и компетенция суда

Приложение. Устройство церкви

  • Личный состав церкви

  • Епископ

  • Служение и авторитет епископа

  • Рождение епископа

  • Власть епископа

  • Обожествление епископа

  • Собор

  • Состав собора

  • Евхаристическая и клерикальная экклесиология

