Апостол Павел этим словом обозначил этическую норму (Гал 6:16). В церковной терминологии этим словом принято обозначать дисциплинарные постановления соборов в отличие от вероучительных определений (брод, 6оу|шта) и гражданских законов (vopot, leges).

Название «канонические» определяет не содержание норм, а их церковное происхождение. В западной литературе название «канонические» определяет нормы, вошедшие в систему права Corpus juris canonici. Он содержит церковные правила, а также правовые отношения, установленные церковью в пределах церковной юрисдикции. Corpus составляет систему «канонического права».

«Церковным» правом называют систему церковных постановлений и гражданские постановления о церкви. Отношение обоих прав можно представить как два пересекающихся круга, имеющих общий сегмент. Современное «церковное право», если употребить термин в западном смысле, включает «Книгу правил» и ФЗ «О свободе совести и религиозных организациях».

Протоиерей Павел Адельгейм - Современные проблемы каноники и экклезиологии в Русской православной церкви: Материалы к лекциям

Москва: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016 г. —144 с.

ISBN 978-5-89100-165-7

Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. Право в церкви. Периоды формирования канонического или церковного права. Церковные каноны. Гражданский и канонический уставы церкви

1.1. Право в церкви

1.2. Периоды формирования канонического или церковного права 1.2.1. Первый период. От начала христианства до признания его императором Константином в IV веке 1.2.2. Второй период: от Константина Великого до Номоканона Фотия. Гражданские законы в качестве источников церковного права 1.2.3. Третий период: от Номоканона Фотия до падения Византии 1.2.4. Толкователи канонов 1.2.5. Церковное право в России

1.3. Церковные каноны

1.4. Гражданский и канонический уставы церкви

Глава 2. История законов о церкви и церковных уставов от Поместного собора 1917-1918 годов до настоящего времени

2.1. Широкий смысл ленинского Декрета

2.2. Законы о церкви в России в XX веке

2.3. Управление Приходом 1929 года

2.4. Противоречие Закона и Устава в организации Прихода

Глава 3. Устав 1918 года. Уставы советского периода. Уставы 1988,2000,2009 годов

3.1. Устав Прихода 1918 года

3.2. Новые принципы церковных отношений

3.3. История церковных уставов советского периода

3.4. Устав РПЦ МП 1988 года

3.5. Устав РПЦ 2000-2008 годов

3.6. Устав Прихода РПЦ МП 2009 года 6о 3.6л. Точка отсчета 3.6.2. Положение верующих граждан РФ в приходах РПЦ, согласно новому Уставу Прихода 3.6.3. Раскол Прихода 3.6.4. Условия труда в Приходе 3.6.5. Власть епархиального архиерея 3.6.6. Крепостная зависимость клира 3.6.7. Приход лишен прав на имущество 3.6.8. Метаморфозы церковного Устава 3.6.9. Соборность или диктатура? 3.6.10. Устав уничтожает принцип ФЗ-125 об учредителях Прихода З.6.11. Принцип «круговой поруки»



Глава 4. Общецерковный суд

4.1. Легитимность судей Псковского епархиального суда

4.2. Канонические основания церковного суда

4.3. Задачи церковного суда

4.4. Приватизация судебной власти

4.5. Закрытость церковного суда

4.6. Учреждение и компетенция суда

Приложение. Устройство церкви